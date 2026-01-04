דיווח ביוון: טייריק ג'ונס יחתום במכבי ת"א

על פי דיווח באתר "נובה ספורט" היווני, חלה התקדמות משמעותית בדרך לחיזוק של מכבי תל אביב: טייריק ג’ונס המועמד לקבוצה כבר הגיע לסיכום מלא על תנאיו מול המועדון הישראלי, וכעת ממתין לאור ירוק סופי מההסכם בין הצהובים לפרטיזן בלגרד.

בשלב זה, הקבוצה הסרבית מעכבת את השחרור הרשמי כיוון שהיא מחפשת מחליף מתאים לסגל שלה. רק לאחר שיימצא המחליף, תאפשר פרטיזן לשחקן לעזוב ולהשלים את המעבר לישראל. מי שצפוי להחליף את ג’ונס הוא הסנטר של צסק”א מוסקבה, טוניה ג’קירי, שכבר שוחרר מהמועדון הרוסי.

עודד קטש. חיזוק בדרך? (לילך וויס-רוזנברג)

במכבי מקווים להשלים את רישום השחקן עד יום שני בשעה 19:00, המועד האחרון בו ניתן להעביר שחקנים בין קבוצות שונות בתוך היורוליג. השחקן בן ה-28 מצדו מפעיל לחץ על המועדון הסרבי כדי לאפשר את המעבר, וההערכות ביוון הן שהעסקה אכן תצא לפועל ותושלם, גם אם זה יקרה ממש ברגע האחרון.