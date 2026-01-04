רבע 2, 01:27: מכבי ת"א - הפועל העמק 28:36

בשעה זו נערך בהיכל מנורה מבטחים מפגש צמרת מסקרן במסגרת המחזור ה-12, בו מארחת מכבי תל אביב את הפועל העמק למשחקה האחרון בסיבוב הראשון. שתי הקבוצות מגיעות לאחר שרצפי הניצחונות שלהן נקטעו לאחרונה, כאשר המארחת נעצרה ביורוליג אחרי חמישה ניצחונות רצופים, ואילו האורחת ספגה הפסד בית ראשון העונה במשחק מוקדם מהמחזור ה-13.

מכבי תל אביב מציגה דומיננטיות מרשימה בליגה עם מאזן 1:10, כשהיא מובילה את הטבלה בנקודות (97.0 למשחק), באחוזים לשלוש (40.5%) ומהעונשין (81.6%). למרות הפסד חוץ לבאיירן מינכן שקטע רצף של תשעה ניצחונות בכל המסגרות, הצהובים נותרו מושלמים בביתם העונה, ובחמשת משחקי הליגה האחרונים הם הביסו את יריבותיהם בהפרש מצטבר של 129 נקודות.

הפועל העמק מחזיקה במאזן 3:9 והבטיחה את המקום השלישי בתום הסיבוב הראשון, הישג שימנע ממנה מפגש מול אחת התל אביביות ברבע גמר גביע המדינה. לאחר שספגה הפסד ביתי מול חולון וחוותה נסיגה מסוימת ברמת ההגנה בשני משחקיה האחרונים, תנסה החבורה של שרון אברהמי להיות הראשונה העונה שמנצחת בליגה את מכבי במשחק ביתי שלה.

לתמיר בלאט חסרה נקודה אחת כדי להגיע ל-2,000 כאלה בקריירה שלו בעונה הסדירה, ובכך להפוך לשני במכבי תל אביב שרושם העונה ציון דרך שכזה, אחרי שרומן סורקין חצה את הרף בדרך ל-2,044 נקודות. במועדון היוקרתי נמצאים כבר מזמן הקפטן ג'ון דיברתולומיאו, שבמאזנו יש 2,325 נקודות, וגם אקס צהוב שיפגוש הערב את חבריו לשעבר במדי היריבה, רפי מנקו, שעומד על 2,367 כאלה בקריירה.

בצד הצהוב, לוני ווקר לא ייקח חלק במשחק זכר לפציעה שלו במשחק היורוליג האחרון, ולפני המשחק יצאה הודעה כי איפה לונדברג ייעדר גם הוא עקב מחלה.

ג'ון דיברתולומיאו, שמעון מזרחי וג'ייק כהן (רועי כפיר)

רפי מנקו מקבל פרס הוקרה ממכבי תל אביב (רועי כפיר)

שרון אברהמי ועודד קטש (רועי כפיר)

רבע ראשון: 16:17 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: ג’ימי קלארק, ג’ון דיברתולומיאו, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית הפועל העמק: ניב משגב, רועי נציה, קיילר אדוארדס, אלייז'ה צ'יילדס וארון ווילר.

צ’יילדס פתח עם ארבע נקודות רצופות, כולל דאנק מהדהד על סורקין, אך הקפטן הצהוב דיברתולומיאו הגיב בשלשה מנגד. קצב צבירת הנקודות התנהל בקצב נמוך, כאשר אדוארדס והורד החליפו קליעות מהקו וקבעו 5:6 לחבורה מהצפון. הקבוצות החליפו בהחלפת סלים הדדית והמשחק נכנס לקצב יותר גבוה. תמיר בלאט עלה מהספסל וקלע שלשה שהפכה את התוצאה וקבעה 14:15. איבוד כדור של בלאט סגר את הרבע על 16:17 לזכות הצהובים.

תמיר בלאט זורק (רועי כפיר)

רומן סורקין מוקף בשחקני הפועל העמק (רועי כפיר)

רבע שני:

הרבע נפתח עם 2:5 לזכות הצהובים, אך מאז הקבוצות נתקעו מעט ולא הצליחו לשים נקודות על הלוח, עד אשר הגיע דיברתולומיאו שתפר שלשה והוריד את הקבוצות לפסק זמן כשהמארחת מוליכה 18:25. הגארדים של הקבוצות החליפו סלים כאשר משגב נכנס לעניינים מצד אחד ובאלט השיב לו מן העבר השני.

טי ג'יי ליף במאבק בצבע (רועי כפיר)