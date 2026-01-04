אראל: אין משמעות גדולה מדי למומנטום בדרבי

עם תבוסה כואבת בגביע המדינה למכבי תל אביב והפסד במחזור הליגה האחרון לבני סכנין, הפועל חיפה תפגוש מחר (שני, 20:30) את מכבי חיפה לדרבי עירוני כחלק מהמחזור ה-17 בליגת העל. מאמן האדומים מהכרמל, גל אראל, דיבר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

אראל פתח את דבריו: ”התכוננו למשחק כמו שאנחנו מתכוננים לכל משחק. גם אצלנו יש שחקנים איכותיים ונעשה את המקסימום לקחת שלוש נקודות”.הפסדנו את המשחק ליגה לסכנין בבית וזה טיבה העיב על התקופה הטובה. אני לא חושב שיש איזושהי משמעות גדולה מדי למומנטום של קבוצה במשחק דרבי, הכל פתוח. כמובן שאנחנו יודעים מה התקציב והאיכויות של מכבי חיפה, אבל נוכחנו לדעת שכשאנחנו מגיעים מוכנים ומאמינים בעצמנו אז הכל פתוח”.

על הפיטורים של ברק בכר לאחר הדרבי בעונה שעברה: ”אני בטוח שזה היה רגע פחות נעים בשביל ברק, מאמן שעשה דברים גדולים בכדורגל ישראלי מוצא את עצמו מפוטר מקבוצה שהבוא הביא לה שחלוש אליפויות, אבל אני מעדיף להתעסק בעצמנו. יש לנו את המטרות שלנו ואנחנו נבוא מוכנים”.

גל אראל ונאור סבג במסע"ת לפני הדרבי (חגי מיכאלי)

”הלחץ זה חלק מהמקצוע. כשחקן לחץ הניע אותי. יש לנו הרבה שחקנים עם ניסיון, יש הרבה צעירים שלחץ יכול להביא אותם למקומות לא טובים אבל לנו יש הרבה שחקנים עם ניסיון. לשחקנים יש אחריות, כמובן שאני לוקח לפרקים את כל ההחלטות הקשות, כמו בדרבי האחרון, אבל בסוף אנשים צריכים לזכור שעזבו 12 שחקנים שנתנו פה את הטון בשנתיים האחרונות, וזה היה אתגר לבנות פה הכל מאפס. אם נסתכל וננתח את מה שקרה עד כה העונה היו משחקים פחות טובים, אבל אני רוצה שנציג כדורגל יותר טוב ונתעל את הלחץ למקומות חיוביים יותר.

“דיי ברור לכולם שמכבי חיפה תגיע עם העצמה של הקהל שלה. בדקות הראשונות המשמעות הטקטית כמעט ולא קיימת. רגע המפח הוא לעבור את ה5-10 דקות הראשונות בצורה טובה ואחר כך כבר התכוננו ולמדנו ואני המקווה שניישם את זה גם. כמו שג’בון היה בתקופה פחות טובה ועדיין עשינו ניצחונות, בשביל זה זה ספורט קבוצתי”.

המאמן דיבר גם על מצב השוערים בקבוצה: “כשיש שחקן שנותן פחות ממה שאנחנו מכירים אז שחקנים אחרים יצטרכו לקחת על עצמם. בנג’י התנהל כמו מקצוען ונתן לנו כל הזמן חומר למחשבה, ההחלטה להוציא את ניב הייתה לא קלה. שאני חתמתי אמרתי ליואב שהוא השוער הראשון שלי, ואני חייב להחמיא לניב שהוא מתנהג כמו מקצוען. בסוף אני אוהב שיש תחרות ואני חושב שהיא מביאה דברים טובים.

גל אראל מדבר במסע"ת לפני הדרבי (חגי מיכאלי)

“היינו טובים את סכנין אם מסתכלים על הסטטיסטיקה, ממש לא הכל מתרסק המצב דיי בסדר, כמובן שאנחנו תמיד שואפים ליותר. נתונים סטטיסטים זה נחמד ויפה אבל בסוף אנחנו תמיד רוצים לצאת עם נקודות”.

“השנה אני צריך לקחת יותר על עצמי”

גם נאור סבג דיבר במסע"ת לפני הדרבי: “כל השחקנים מגיעים מוכנים למשחק הזה ומבינים את החשיבות שלו. היה גם דרבי העונה שהיינו יותר טובים. אני שמח על כל דקה שאני מקבל על המגרש, אני מרגיש מזל שהוא מאמין בי וזה חשוב לי. השנה אני צריך לקחת יותר על עצמי ואני משתדל לעשות את זה כמה שאני יכול.

נאור סבג במסע"ת לפני הדרבי (חגי מיכאלי)

“כמו כל משחק אני מגיע בסוף מוכן ורוצה לתת את כל מה שאני יכול. אני יודע מה שאני שווה, וגם מי שמאמן אותי, וזה הכי חשוב לי. אין לי יח”צ, מי שצריך לדעת יודע מה אני שווה. תמיד עדיף אצטדיון מלא, כל שחקן שתשאל אותו יגיד לך את זה, זה מוסיף לאדרנלין וזה תמיד כיף”.