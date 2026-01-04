פער שלא נראה שנים. קריית גת דוהרת ללאומית

בסוף השבוע מכבי קריית גת אירחה בביתה ב'כרמי גת' את הפועל הרצליה, והשיגה את ניצחון הליגה העשירי שלה העונה, זאת לאחר 1:3 מרשים במסגרת המחזור ה-13 בליגה א' דרום. הפער ממ.כ ירושלים וממ.ס דימונה, שחולקות המקום השני, עומד על 11 נקודות, לא פחות, הפער הגבוה ביותר בין המקום הראשון לשני מזה שמונה שנים, מאז עונת המשחקים 2017/18.

בעשור האחרון, בממוצע, לאחר 13 מחזורי ליגה, הפער בין המקום הראשון לשני בטבלת ליגה א' דרום עמד על 2.375 נקודות (לא כולל עונת 2020/21, עונת הבתים הזכורה לשמצה). בעונת 2017/18 סקציה נס ציונה, לאחר 13 מחזורי ליגה, הובילה את הטבלה עם 37 נקודות, בעוד למכבי יבנה, מהמקום השני, היו 29 נקודות, פער של שמונה נקודות בפועל. נס ציונה הייתה אז ללא הפסדים.

עוד ארוכה הדרך, אין כל ספק, אך נדמה כי מכבי קריית גת, יחד עם רומן זולו על הקווים, בדרך הנכונה. 10 ניצחונות לצד שלוש תוצאות תיקו מאחורי הקבוצה, ללא הפסדים לעת עתה, במאזן שערים חיובי העומד על 10:33 (הכי הרבה שערי ליגה, לצד הכי מעט ספיגות). בשלישי, תצא הקבוצה לאשדוד, שם תפגוש את עירוני ובשישי מחכה לה משחק ביתי מול בית"ר נורדיה ירושלים.

שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

יחד עם זאת, אמנם זו לא נבואה, אבל הסטטיסטיקה מדברת בעד עצמה: ב-11 העונות האחרונות (ברציפות), מי שעלתה לליגה הלאומית, הייתה זו מבין אלו שהשיגו, לכל הפחות, ארבע נקודות, בשני המחזורים הראשונים בליגה א' דרום. בעונה החולפת, לצורך העניין, עירוני מודיעין השיגה בשני המחזורים הראשונים שש נקודות ובשורה התחתונה משחקת כיום בליגה הלאומית.

שחקני קריית גת, נראה שדבר לא יעצור אותם העונה (יונתן גינזבורג)

העונה (2025/26), לאחר שני מחזורי ליגה, בליגה א' דרום, השיגו, לכל הפחות, ארבע נקודות הן: מכבי קריית מלאכי, מ.כ ירושלים, מכבי קריית גת, מ.כ כפר סבא, הפועל הרצליה, בית"ר נורדיה ירושלים והפועל אזור. כלומר, לא פחות משבע קבוצות שהשיגו את כמות הנקודות, שסטטיסטית, ב-11 השנים האחרונות, מביאה עלייה לליגה הלאומית. אולי גם הפעם?

ראם גולן הצעיר. ממשיך לקבל קרדיט בין הקורות. עונה מופלאה מצידו (יונתן גינזבורג)

ב-11 השנים האחרונות, מאז עונת 2013/14, כל הקבוצות שעלו מהמקום הראשון בליגה א' דרום עשו זאת כשהשיגו, לכל הפחות, ארבע נקודות בצמד המחזורים הראשונים. עירוני מודיעין (2024/25), מכבי יפו (2021/22), אדומים אשדוד (2020/21), הפועל כפר שלם (2019/20), סקציה נס ציונה (2017/18), הפועל מרמורק (2016/17) ומכבי קריית גת (2013/14) השיגו שש נקודות כ"א.

צחי יצחק, פיליפ חאיכ ואליאור משלי (יונתן גינזבורג)

הפועל כפר שלם (2023/24), מכבי הרצליה (2022/23), מ.ס כפר קאסם (2018/19), מכבי שעריים (2015/16) והפועל אשקלון (2014/15) השיגו ארבע נקודות כ"א בצמד המשחקים הראשונים בליגה א' דרום. אם כך, סטטיסטית בלבד, לאלו ששמותיהן צוינו ובעיקר למכבי קריית גת, יש את הסיכוי הגבוה ביותר להניף את צלחת האליפות לעונה הנוכחית.