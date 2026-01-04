מנהל המושבה לשעבר תובע מעל מיליון ש"ח

תביעה על סך 1,051,125 שקל הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב על ידי ראובן כץ, מנהל אצטדיון “שלמה ביטוח” בפתח תקווה לשעבר, נגד החברה לפיתוח פתח תקווה בע”מ, תאגיד עירוני של עיריית פתח תקווה.

על פי כתב התביעה, שהוגשה ע"י עורכי הדין שי אליאס וענבר בר, כץ הועסק בחברה החל מאוגוסט 2014 ועד ינואר 2025 בתפקיד מנהל המתקן באצטדיון, כשהיה אחראי לניהול ותפעול כולל של המתחם, לרבות מגרשי אימונים, שטחי מסחר ופעילות שוטפת. לטענתו, מדובר בתפקיד ניהולי הדורש זמינות מלאה ושעות עבודה מרובות, כולל לילות, חגים ושבתות.

כץ טוען כי סיום עבודתו נעשה שלא כדין: ללא שימוע וללא הודעה מוקדמת, תוך ניסיון להציג את סיום ההעסקה כהתפטרות או כתום חוזה לתקופה קצובה. לפי הנטען, גם לאחר תום ההסכם הקצוב בספטמבר 2024 המשיך לעבוד באותו תפקיד ובאותם תנאים, אך נדרש לפתוח “עוסק פטור” ולהוציא חשבוניות עבור שכרו, מהלך שלדבריו נועד ליצור מראית עין של ניתוק יחסי עבודה ולהימנע מתשלום זכויות סוציאליות. התובע מוסיף כי ביום 1 בינואר 2025 גילה שנחסמה גישתו למערכות העבודה וכי הוכנס מחליף לתפקיד, ומכך הסיק שפוטר בפועל ללא הליך מסודר.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

בתביעה נטען גם להתנהלות פוגענית לאורך השנים מצד גורם ניהולי באצטדיון, לרבות איומים ופגיעה בכבודו, וכן נטען כי הרקע לסיום עבודתו קשור לסירובו להיענות לבקשות פסולות ולהתנהלות בלתי תקינה. עוד נטען כי לא שולמו לו זכויות שונות, בהן פיצויי פיטורים, הפרשות פנסיוניות, גמול עבודה בשבת, תשלום עבור שעות נוספות, שכר עבור כוננויות אש ופדיון ימי מחלה שנצברו במהלך שנות עבודתו.

בין רכיבי התביעה: 70,763 שקל בגין פיצויי פיטורים (לאחר קיזוז כספים שהתקבלו), 3,900 שקל בגין אי הפרשות לפנסיה בתקופה שבה עבד לטענתו תחת חשבוניות, 60 אלף שקל בגין אי קיום שימוע, 60 אלף שקל בגין אי מתן הודעה מוקדמת, 63,922 שקל בגין גמול עבודה בשבת, 400 אלף שקל עבור שעות נוספות, 79,290 שקל עבור כוננויות אש, 253,250 שקל עבור פדיון ימי מחלה, ו-60 אלף שקל פיצוי בגין התעמרות בעבודה. בנוסף מבוקש חיוב בהוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.