יום ראשון, 04.01.2026 שעה 18:17
יום ראשון, 04/01/2026, 17:15אצטדיון סנטיאגו ברנבאוליגה ספרדית - מחזור 18
בטיס
מחצית
1 0
שופט: אלחנדרו הרננדז
ריאל מדריד
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3716-3318אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2819-2917בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1418ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1630-1718ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1329-2017לבאנטה19
1126-717אוביידו20
מערכת ONE | 04/01/2026 17:15
אדוארדו קמאבינגה עושה הגנה (La Liga)
אדוארדו קמאבינגה עושה הגנה (La Liga)

ריאל מדריד ראתה את ברצלונה מצליחה להשיג בשיניים נקודות בדרבי מול אספניול, והיא לא רוצה לתת לה לברוח בצמרת. הבלאנקוס מארחים בשעה זו את ריאל בטיס בסנטיאגו ברנבאו במסגרת המחזור ה-18 בליגה הספרדית, כשאיבוד נקודות יאפשר לקטלונים לפתוח פער משמעותי בפסגה.

זה לא סוד שהחבורה של צ’אבי אלונסו לא מרשימה, וזאת בלשון במעטה, אך העונה הזו עדיין פתוחה עבור, ושלוש נקודות יורידו את הפער מברצלונה הראשונה חזרה ל-4 נקודות. עם זאת, הקבוצה מבירת ספרד צריכה להסתדר ללא כוכבה הגדול קיליאן אמבפה, כשמי שצריכים להיכנס לנעליו ולקחת את המושכות לידיים שלהם הם צמד הברזילאים ויניסיוס ורודריגו.

מהצד השני של המתרס, הירוקים מסביליה מגיעים להתמודדות אחרי 0:4 גדול על חטאפה במחזור הקודם. בטיס מצליחה להסתדר לא רע עם שתי המסגרות (משחקת העונה גם בליגה האירופית) כשהיא נמצאת במקום השישי בטבלה, חזק במאבק על הכרטיסים לאירופה בסיום העונה, והיא מקווה לרשום הפתעה גדולה בברנבאו.

הקבוצות עדיין לא נפגשו השנה, כשבעונה שעברה המאזן ביניהם עמד על ניצחון לכל קבוצה. ריאל מדריד שמרה על הביתיות במשחק הראשון עם 0:2 חלק, כשבמפגש השני ריאל בטיס יצאה עם ידה על העליונה אחרי 1:2 משער ניצחון של אקס הבלאנקוס, איסקו, בפנדל בדקה ה-54.

מחצית ראשונה
  • '45+1
  • החמצה
  • פעולה התקפית מצוינת של בטיס הסתיימה בכדור רוחב לרחבה, אך פדריקו ואלוורדה הקדים את אייטור רויבאל בשנייה האחרונה ומנע ממנו לבעוט כאשר הוציא לקרן
ויניסיוס עם ניחוח ברזילאי (IMAGO)ויניסיוס עם ניחוח ברזילאי (IMAGO)
מבשל השער רודריגו בפעולה (IMAGO)מבשל השער רודריגו בפעולה (IMAGO)
  • '36
  • אחר
  • בטיס נכנסה לעניינים ככל שהדקות התקדמו, אך לא איימה על השער בצורה כזו שתסכן את טיבו קורטואה
גונסאלו גארסיה חוגג (La Liga)גונסאלו גארסיה חוגג (La Liga)
שחקני ריאל מדריד חוגגים (La Liga)שחקני ריאל מדריד חוגגים (La Liga)
גונסאלו גארסיה חוגג (IMAGO)גונסאלו גארסיה חוגג (IMAGO)
  • '20
  • שער
  • שער! ריאל מדריד עלתה ליתרון 0:1: מאותה עבירה של אורטיס, רודריגו הגביה כדור חופשי אל הרחבה, שפגש את ראשו של גונאסלו גארסיה שנגח אלכסונית כדור שנכנס לרשת
  • '19
  • כרטיס צהוב
  • אנחל אורטיס קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
אנטוני משתלט על הכדור (IMAGO)אנטוני משתלט על הכדור (IMAGO)
ויניסיוס מוקף בשחקני בטיס (IMAGO)ויניסיוס מוקף בשחקני בטיס (IMAGO)
  • '12
  • אחר
  • הבלאנקוס שולטים במשחק אך לא מצליחים להגיע למצבים ממשיים על השער של האורחת. ויניסיוס ורודריגו מלהטטים באגפים אך לא תכליתיים בפעולתם האחרונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אלחנדרו הרננדז הוציא את ההתמודדות הזו לדרך!
מנואל פלגריני (IMAGO)מנואל פלגריני (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (La Liga)צ'אבי אלונסו (La Liga)
פדריקו ואלוורדה מתחמם (IMAGO)פדריקו ואלוורדה מתחמם (IMAGO)
טיבו קורטואה מתחמם (IMAGO)טיבו קורטואה מתחמם (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד (La Liga)שחקני ריאל מדריד (La Liga)
