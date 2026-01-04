הכל נפתר: סולומון ייכלל בסגל פיורנטינה היום

אתמול (שבת) דווח ב’טוטוספורט’ האיטלקי כי הבכורה של מנור סולומון בפיורנטינה תתעכב מסיבה טכנית בלבד, בגלל שטרם הושלמו כל ההיבטים הפורמליים של ההשאלה שלו מטוטנהאם, כולל רישום סופי של העסקה.

אך הבוקר נודע ל-ONE כי הושגו כל האישורים הרלוונטיים, וכוכב נבחרת ישראל ייכלל לראשונה בסגל של הוויולה כבר היום ב-16:00 במסגרת המשחק הביתי שלה מול קרמונזה באצטדיון ארטמיו פרנקי (שידור חי בערוץ ONE2).

הגעתו של סולומון נחשבת לצעד משמעותי עבור פיורנטינה, שנמצאת בעיצומה של פתיחת שנה סוערת ומנסה להיחלץ מהמצב אליו נקלעה בליגה. הוא מיועד לאייש את עמדת שחקן הכנף, שנחשבת לחסרה בסגל הנוכחי, והוא הרכש הראשון של המועדון בחלון החורף. אם פיורנטינה תממש את אופציית הרכישה בקיץ, החוזה שלו יוארך עד 2030 תמורת סכום של כ־10 מיליון אירו.

לאחר הגעתו לפירנצה, סולומון עבר בדיקות רפואיות, חתם על חוזהו והתקבל על ידי אנשי הקבוצה. בדבריו הראשונים אמר כי הגיע כדי לעזור למועדון לצאת מהמצב אליו נקלע: “אני כאן לאתגר גדול, כדי לעזור לפיורנטינה. אני יודע שזה לא יהיה קל, אבל נצליח”.