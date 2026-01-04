לא עוצרת: 1:2 לבית"ר ירושלים על עירוני ק"ש

המסע של בית”ר ירושלים לעבר תואר האליפות ממשיך בשעה זו, כשהקבוצה מהבירה מתארחת אצל עירוני ק”ש באצטדיון מרים במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל. ברק יצחקי רוצה לרשום ניצחון רביעי ברציפות בליגה, המארחת מנסה לפתוח פער חמש מהפועל ירושלים ומהקו האדום.
הצפוניים מגיעים להתמודדות כשהם נמצאים עמוק בתחתית, במקום ה-12 ובמרחק של שתי נקודות בלבד מהקו האדום. למרות הכדורגל החיובי שהציגה בתחילת העונה, החבורה של שי ברדה מתקשה לתרגם אותו לתוצאות כשהיא סופרת כבר שישה משחקים ללא ניצחון בליגה, כולל הפסד 3:1 לבני ריינה האחרונה במחזור הקודם.
מנגד, החניכים של ברק יצחקי נמצאים בתנופה אדירה ואין ספק שהשנה הם מכוונים לרוץ עד הסוף. הקבוצה מהבירה עברה בהצלחה את רצף המשחקים הקשה שלה, כולל שתי ניצחונות מרשימים, 1:2 על מכבי חיפה בסמי עופר, ו-0:1 מול הפועל ת”א במחזור הקודם. כעת, לירושלמים מצפה לו”ז נוח יותר, והם מקווים להחזיר את הפער מהפסגה לשתי נקודות.
בסיבוב הקודם שתי הקבוצות נפגשו באצטדיון טדי ומי שיצאה עם ידה על העליונה הייתה בית”ר ירושלים, שגברה 1:2 על האורחים מק”ש. עדי יונה ועומר אצילי הבקיעו את השערים עבור המארחת, כשכריסטיאן מרטינס רק צימק בדקה ה-55, והצפוניים לא הצליחו לנצל את ההרחקה של איילסון טבארש על מנת להשיג נקודות.
מחצית שניה
-
'81
- בילאל שאהין פינה את מקומו לאיציק שולמייסטר
-
'81
- חילוף כפול בק"ש: יואב כראדי נכנס במקום אופיר בנבנישתי
-
'76
- אצילי שחרר בעיטה חזקה מרחוק, טננבאום הדף לקרן
-
'72
- שער! ק"ש צימקה ל-2:1! טעות קשה של קרבאלי השאירה את אדריאן אוגריסה לבדו ברחבה, האחרון לא התבלבל מול סילבה והחזיר את הצפוניים למשחק
-
'69
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:2! בנגיעה אדירה, ירין לוי השאיר את עומר אצילי, שדהר כל הדרך אל השער והכניע את טננבאום
-
'63
- רועי אלימלך נכנס במקום גרגורי מורוזוב
-
'63
- חילוף כפול בבית"ר: זיו בן שימול פינה את מקומו לדור מיכה
-
'62
- שתי דקות בלבד לאחר שהוצהב, אביב אברהם ספג את הצהוב השני והשאיר את ק"ש בעשרה שחקנים!
-
'60
- אביב אברהם נכנס לפנקס של גל לוי
-
'59
- אביב אברהם היה קרוב להשיג את השוויון של הצפוניים, אך ממצב נוח פספס את המסגרת במעט
-
'54
- ירין לוי במהלך נדר חדר לתוך הרחבה, אך שחרר כדור לא מדויק החוצה
מחצית ראשונה
-
'45+5
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:1! ירדן שועה הוכשל ברחבה ואחרי בדיקה של מערכת ה-VAR, ניגש בעצמו לבעיטה ודייק מהנקודה הלבנה
-
'42
- הזדמנות אדירה לבית"ר ירושלים! שועה הגיע לעמדה נוחה בתוך הרחבה אך סחט הצלה מטננבאום, עדי יונה עט על הריבאונד והפציץ את המשקוף
-
'41
- עלי מוסא ניסה להפתיע עם בעיטה מקצה הרחבה, אך שחרר כדור חלש מדי ישר לידיו של עוזר
-
'28
- אבו רומי הגיע למצב לא פשוט בתוך הרחבה, ומהאוויר שלח את הכדור ליד הקורה של יהונתן עוזר
-
'20
- אבו רומי הגביה כדור טוב לעלי מוסא, שמקרוב נגח החוצה
-
'8
- שועה עלה לכדור הקרן של אצילי והניח כדור נוח ללוקה גדראני, ששחרר בעיטה מהאוויר אך שלח את הכדור גבוה מעל למשקוף
-
'7
- עדי יונה הכניס כדור עומק אדיר לזיו בן שימול, שמזווית קשה סחט קרן מדניאל טננבאום
-
'5
- התקפה מצוינת של הירושלמים הסתיימה עם כדור נפלא של זיו בן שימול לירדן שועה, שמתוך הרחבה לא הצליח לייצר סיומת טובה ובעט החוצה
-
'1
- שריקת הפתיחה באצטדיון נתניה! גל לוי הוציא את ההתמודדות לדרך