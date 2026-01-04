לא עוצרת: 1:2 לבית"ר ירושלים על עירוני ק"ש

הרכבים וציונים

המסע של בית”ר ירושלים לעבר תואר האליפות ממשיך בשעה זו, כשהקבוצה מהבירה מתארחת אצל עירוני ק”ש באצטדיון מרים במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל. ברק יצחקי רוצה לרשום ניצחון רביעי ברציפות בליגה, המארחת מנסה לפתוח פער חמש מהפועל ירושלים ומהקו האדום.

הצפוניים מגיעים להתמודדות כשהם נמצאים עמוק בתחתית, במקום ה-12 ובמרחק של שתי נקודות בלבד מהקו האדום. למרות הכדורגל החיובי שהציגה בתחילת העונה, החבורה של שי ברדה מתקשה לתרגם אותו לתוצאות כשהיא סופרת כבר שישה משחקים ללא ניצחון בליגה, כולל הפסד 3:1 לבני ריינה האחרונה במחזור הקודם.

מנגד, החניכים של ברק יצחקי נמצאים בתנופה אדירה ואין ספק שהשנה הם מכוונים לרוץ עד הסוף. הקבוצה מהבירה עברה בהצלחה את רצף המשחקים הקשה שלה, כולל שתי ניצחונות מרשימים, 1:2 על מכבי חיפה בסמי עופר, ו-0:1 מול הפועל ת”א במחזור הקודם. כעת, לירושלמים מצפה לו”ז נוח יותר, והם מקווים להחזיר את הפער מהפסגה לשתי נקודות.

טימוטי מוזי מול עובדיה דרוויש (חגי מיכאלי)

בסיבוב הקודם שתי הקבוצות נפגשו באצטדיון טדי ומי שיצאה עם ידה על העליונה הייתה בית”ר ירושלים, שגברה 1:2 על האורחים מק”ש. עדי יונה ועומר אצילי הבקיעו את השערים עבור המארחת, כשכריסטיאן מרטינס רק צימק בדקה ה-55, והצפוניים לא הצליחו לנצל את ההרחקה של איילסון טבארש על מנת להשיג נקודות.