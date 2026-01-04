יום ראשון, 04.01.2026 שעה 22:37

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (חגי מיכאלי)

לא עוצרת: 1:2 לבית"ר ירושלים על עירוני ק"ש

הקבוצה מהבירה רשמה ניצחון ליגה רביעי ברציפות ונצמדה להפועל ב"ש שבפסגה. שועה (פ') ואצילי הכריעו, אוגריסה רק צימק, אברהם הורחק בכרטיס צהוב שני

תומר חבז | 04/01/2026 20:30
יום ראשון, 04/01/2026, 20:30אצטדיון מרים - 10,122 צופיםליגת העל Winner - מחזור 17
בית"ר ירושלים
הסתיים
1 2
שופט: גל לוי
עירוני ק"ש
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14
הרכבים וציונים
 
 

המסע של בית”ר ירושלים לעבר תואר האליפות ממשיך בשעה זו, כשהקבוצה מהבירה מתארחת אצל עירוני ק”ש באצטדיון מרים במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל. ברק יצחקי רוצה לרשום ניצחון רביעי ברציפות בליגה, המארחת מנסה לפתוח פער חמש מהפועל ירושלים ומהקו האדום.

הצפוניים מגיעים להתמודדות כשהם נמצאים עמוק בתחתית, במקום ה-12 ובמרחק של שתי נקודות בלבד מהקו האדום. למרות הכדורגל החיובי שהציגה בתחילת העונה, החבורה של שי ברדה מתקשה לתרגם אותו לתוצאות כשהיא סופרת כבר שישה משחקים ללא ניצחון בליגה, כולל הפסד 3:1 לבני ריינה האחרונה במחזור הקודם.

מנגד, החניכים של ברק יצחקי נמצאים בתנופה אדירה ואין ספק שהשנה הם מכוונים לרוץ עד הסוף. הקבוצה מהבירה עברה בהצלחה את רצף המשחקים הקשה שלה, כולל שתי ניצחונות מרשימים, 1:2 על מכבי חיפה בסמי עופר, ו-0:1 מול הפועל ת”א במחזור הקודם. כעת, לירושלמים מצפה לו”ז נוח יותר, והם מקווים להחזיר את הפער מהפסגה לשתי נקודות.

טימוטי מוזי מול עובדיה דרוויש (חגי מיכאלי)טימוטי מוזי מול עובדיה דרוויש (חגי מיכאלי)

בסיבוב הקודם שתי הקבוצות נפגשו באצטדיון טדי ומי שיצאה עם ידה על העליונה הייתה בית”ר ירושלים, שגברה 1:2 על האורחים מק”ש. עדי יונה ועומר אצילי הבקיעו את השערים עבור המארחת, כשכריסטיאן מרטינס רק צימק בדקה ה-55, והצפוניים לא הצליחו לנצל את ההרחקה של איילסון טבארש על מנת להשיג נקודות.

מחצית שניה
שי ברדה (חגי מיכאלי)שי ברדה (חגי מיכאלי)
  • '81
  • חילוף
  • בילאל שאהין פינה את מקומו לאיציק שולמייסטר
  • '81
  • חילוף
  • חילוף כפול בק"ש: יואב כראדי נכנס במקום אופיר בנבנישתי
מוזי בועט (חגי מיכאלי)מוזי בועט (חגי מיכאלי)
  • '76
  • החמצה
  • אצילי שחרר בעיטה חזקה מרחוק, טננבאום הדף לקרן
שחקני ק&qout;ש חוגגים בדרך לקו האמצע (חגי מיכאלי)שחקני ק"ש חוגגים בדרך לקו האמצע (חגי מיכאלי)
אדריאן אוגריסה ממהר לקו האמצע (חגי מיכאלי)אדריאן אוגריסה ממהר לקו האמצע (חגי מיכאלי)
  • '72
  • שער
  • שער! ק"ש צימקה ל-2:1! טעות קשה של קרבאלי השאירה את אדריאן אוגריסה לבדו ברחבה, האחרון לא התבלבל מול סילבה והחזיר את הצפוניים למשחק
עומר אצילי מאושר (חגי מיכאלי)עומר אצילי מאושר (חגי מיכאלי)
עומר אצילי חוגג (חגי מיכאלי)עומר אצילי חוגג (חגי מיכאלי)
השער של אצילי (חגי מיכאלי)השער של אצילי (חגי מיכאלי)
  • '69
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:2! בנגיעה אדירה, ירין לוי השאיר את עומר אצילי, שדהר כל הדרך אל השער והכניע את טננבאום
ברק יצחקי (חגי מיכאלי)ברק יצחקי (חגי מיכאלי)
  • '63
  • חילוף
  • רועי אלימלך נכנס במקום גרגורי מורוזוב
  • '63
  • חילוף
  • חילוף כפול בבית"ר: זיו בן שימול פינה את מקומו לדור מיכה
אביב אברהם עצבני (חגי מיכאלי)אביב אברהם עצבני (חגי מיכאלי)
אביב אברהם מורחק (חגי מיכאלי)אביב אברהם מורחק (חגי מיכאלי)
  • '62
  • כרטיס צהוב שני
  • שתי דקות בלבד לאחר שהוצהב, אביב אברהם ספג את הצהוב השני והשאיר את ק"ש בעשרה שחקנים!
  • '60
  • כרטיס צהוב
  • אביב אברהם נכנס לפנקס של גל לוי
עומר אצילי מול אביב אברהם (חגי מיכאלי)עומר אצילי מול אביב אברהם (חגי מיכאלי)
  • '59
  • החמצה
  • אביב אברהם היה קרוב להשיג את השוויון של הצפוניים, אך ממצב נוח פספס את המסגרת במעט
ירין לוי בין שחקני ק&qout;ש (חגי מיכאלי)ירין לוי בין שחקני ק"ש (חגי מיכאלי)
  • '54
  • החמצה
  • ירין לוי במהלך נדר חדר לתוך הרחבה, אך שחרר כדור לא מדויק החוצה
מחצית ראשונה
ירדן שועה חוגג עם קרבאלי (חגי מיכאלי)ירדן שועה חוגג עם קרבאלי (חגי מיכאלי)
שחקני בית&qout;ר ירושלים חוגגים (חגי מיכאלי)שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (חגי מיכאלי)
שחקני בית&qout;ר חוגגים (חגי מיכאלי)שחקני בית"ר חוגגים (חגי מיכאלי)
ירדן שועה חוגג (חגי מיכאלי)ירדן שועה חוגג (חגי מיכאלי)
ירדן שועה כובש את הפנדל (חגי מיכאלי)ירדן שועה כובש את הפנדל (חגי מיכאלי)
גל לוי מצביע על הנקודה (חגי מיכאלי)גל לוי מצביע על הנקודה (חגי מיכאלי)
ירדן שועה נופל ברחבה (חגי מיכאלי)ירדן שועה נופל ברחבה (חגי מיכאלי)
  • '45+5
  • שער בפנדל
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:1! ירדן שועה הוכשל ברחבה ואחרי בדיקה של מערכת ה-VAR, ניגש בעצמו לבעיטה ודייק מהנקודה הלבנה
זין בן שימול מול אופיר בנבנישתי (חגי מיכאלי)זין בן שימול מול אופיר בנבנישתי (חגי מיכאלי)
  • '42
  • החמצה
  • הזדמנות אדירה לבית"ר ירושלים! שועה הגיע לעמדה נוחה בתוך הרחבה אך סחט הצלה מטננבאום, עדי יונה עט על הריבאונד והפציץ את המשקוף
גרגורי מורוזוב מול בילאל שאהין (חגי מיכאלי)גרגורי מורוזוב מול בילאל שאהין (חגי מיכאלי)
  • '41
  • החמצה
  • עלי מוסא ניסה להפתיע עם בעיטה מקצה הרחבה, אך שחרר כדור חלש מדי ישר לידיו של עוזר
בריאן קרבאלי (חגי מיכאלי)בריאן קרבאלי (חגי מיכאלי)
  • '28
  • החמצה
  • אבו רומי הגיע למצב לא פשוט בתוך הרחבה, ומהאוויר שלח את הכדור ליד הקורה של יהונתן עוזר
זיו בן שימול (חגי מיכאלי)זיו בן שימול (חגי מיכאלי)
  • '20
  • החמצה
  • אבו רומי הגביה כדור טוב לעלי מוסא, שמקרוב נגח החוצה
לוקה גדראני בועט (חגי מיכאלי)לוקה גדראני בועט (חגי מיכאלי)
  • '8
  • החמצה
  • שועה עלה לכדור הקרן של אצילי והניח כדור נוח ללוקה גדראני, ששחרר בעיטה מהאוויר אך שלח את הכדור גבוה מעל למשקוף
זיו בן שימול מול דניאל טננבאום (חגי מיכאלי)זיו בן שימול מול דניאל טננבאום (חגי מיכאלי)
  • '7
  • החמצה
  • עדי יונה הכניס כדור עומק אדיר לזיו בן שימול, שמזווית קשה סחט קרן מדניאל טננבאום
ירדן שועה במאבק עם נמניה ליוביסבלייביץ' (חגי מיכאלי)ירדן שועה במאבק עם נמניה ליוביסבלייביץ' (חגי מיכאלי)
  • '5
  • החמצה
  • התקפה מצוינת של הירושלמים הסתיימה עם כדור נפלא של זיו בן שימול לירדן שועה, שמתוך הרחבה לא הצליח לייצר סיומת טובה ובעט החוצה
אוהדי בית&qout;ר (חגי מיכאלי)אוהדי בית"ר (חגי מיכאלי)
ברק יצחקי ושי ברדה (חגי מיכאלי)ברק יצחקי ושי ברדה (חגי מיכאלי)
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה באצטדיון נתניה! גל לוי הוציא את ההתמודדות לדרך
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום