שחקני הפועל תל אביב חוגגים (שחר גרוס)

המבצר שלה: הפועל ת״א גברה 0:1 על אשדוד

במשחק די חלש שלא התעלה לקצב גבוה, האדומים ניצחו בשיניים בזכות שער מאוחר של לויזו ונותרו במאזן מושלם בבלומפילד. אלטמן ורז מאיר ספגו אדומים

איציק כלפי | 04/01/2026 20:15
יום ראשון, 04/01/2026, 20:15אצטדיון בלומפילד - 12,500 צופיםליגת העל Winner - מחזור 17
מ.ס אשדוד
הסתיים
1 0
שופט: נאאל עודה (ציון: 5)
הפועל ת"א
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
לויזוס לויזו, ציון: 7
היה פעיל מאוד, במקום הנכון ובזמן הנכון.
השחקן המאכזב
יוג'ין אנסה, ציון: 4
לא אותו שחקן מהסיבוב הראשון.
הרכבים וציונים
 
 

המחזור ה-17 בליגת העל נמשך הערב (ראשון), כשהפועל ת”א אירחה את מ.ס אשדוד באצטדיון בלומפילד במפגש בין שתי קבוצות ששרצו לחזור לנצח. בסיום, רק אחת הצליחה, כאשר האדומים גברו 0:1 ונותרו מושלמים בביתם. שתי הקבוצות סיימו את המשחק בעשרה שחקנים. 

המחצית הראשונה נפתחה בקצב די איטי. שתי הקבוצות התקשו לפתח משחק בדקות הראשונות, לא הצליחו ליצור מצבים והיו חלשות. עם הזמן, האדומים הגבירו קצב והחלו להשתלט יותר על המשחק, אך לא היו מספיק מרוכזים ולהפסקה הקבוצות ירדו ב-0:0.

גם המחצית השנייה נפתחה בקצב די דומה, אך ככל שחלפו הדקות היו אלה האורחים שהחלו להיכנס למשחק. בדקה ה-65 עמרי אלטמן הורחק בצהוב שני והשאיר את הפועל תא בעשרה שחקנים. החבורה של חיים סילבס העזה יותר והייתה קרובה לשער, אך לא הצליחה לכבוש.

בדקה ה-74 גם רז מאיר הורחק בצהוב שני מנגד, והשאיר את אשדוד בעשרה שחקנים. הקצב שוב התאזן, ובדקה ה-84 הסכר נפרץ. יזן נאסר ביצע פעולה יפה באגף, הוציא רוחב טוב, לויזוס לויזו דחק מקרוב לרשת והעלה את המארחת ליתרון.

עד הסיום, האורחת לא הצליחה לחזור והפועל תל אביב ניצחה כאמור 0:1. האדומים במאזן מושלם העונה בביתם (למעט ההפסד הטכני בדרבי), כשהם עלו למקום הרביעי בטבלה. מנגד, אשדוד מסתבכת כשהיא סופרת ארבעה הפסדים רצופים בליגה.

מחצית שניה
  • '90+2
  • כרטיס צהוב
  • שיקו ספג כרטיס צהוב
  • '89
  • כרטיס צהוב
  • אנדריאן קראייב ספג כרטיס צהוב
  • '88
  • חילוף
  • אמיתי יאמין יצא, נהוראי דבוש נכנס
  • '88
  • חילוף
  • ארי כהן נכנס במקום רועי אלקוקין
  • '88
  • חילוף
  • לויזוס לויזו פינה את מקומו לאל ים קנצפולסקי
  • '84
  • שער
  • שער! הפועל תל אביב עלתה ל-0:1: יזן נאסר ביצע פעולה גדולה באגף, עבר את ישילירמק, חדר לרחבה והוציא רוחב שנהדף רע על ידי נימצ׳יצקי, לויזו עט על הריבאונד וכבש מקרוב
  • '82
  • חילוף
  • אילי תמם יצא, אורי עזו נכנס במקומו
  • '77
  • חילוף
  • רועי גורדנה יצא, נועם מוצ׳ה נכנס במקומו
  • '77
  • חילוף
  • חילוף כפול באשדוד. מאור ישילירמק נכנס במקום פלורן באטום
  • '73
  • כרטיס צהוב שני
  • רז מאיר הרחיק כדור אחרי שריקה של עודה וראה גם הוא צהוב שני. גם אשדוד נותרה בעשרה שחקנים
שיקו בפעולה (שחר גרוס)שיקו בפעולה (שחר גרוס)
  • '71
  • החמצה
  • כדור עומק נהדר השאיר את לויזו מול נימצ׳יצקי, אך הקפריסאי לקח מקדמה ארוכה ופספס מצב טוב
  • '70
  • חילוף
  • רוי קורין פינה את מקומו ללירן רוטמן
דניאל דאפה מתוסכל (שחר גרוס)דניאל דאפה מתוסכל (שחר גרוס)
  • '67
  • החמצה
  • מתפרצת של הפועל תל אביב השאירה את דאפה במצב טוב, האחרון בעט מסף הרחבה היישר לידיו של נימצ׳יצקי
אליניב ברדה מוחה (שחר גרוס)אליניב ברדה מוחה (שחר גרוס)
נאאל עודה שולף כרטיס אדום (שחר גרוס)נאאל עודה שולף כרטיס אדום (שחר גרוס)
  • '65
  • כרטיס צהוב שני
  • עמרי אלטמן ביצע עבירה במרכז המגרש וספג צהוב שני. הפועל תל אביב נשארה בעשרה שחקנים
  • '58
  • חילוף
  • דניאל דאפה נכנס במקום לוקאס פלקאו
  • '58
  • חילוף
  • חילוף כפול בהפועל ת״א. טל ארצ׳ל יצא, עמית למקין נכנס במקומו
אליניב ברדה (שחר גרוס)אליניב ברדה (שחר גרוס)
  • '57
  • החמצה
  • אילי תמם שלח בעיטה מסוכנת מרחוק, צור הדף לקרן
רוי קורין (שחר גרוס)רוי קורין (שחר גרוס)
  • '55
  • כרטיס צהוב
  • רוי קורין ספג כרטיס צהוב
  • '49
  • החמצה
  • אנסה ניסה את מזלו מרחוק, צור קלט בלי בעיה
מחצית ראשונה
רוי קורין (שחר גרוס)רוי קורין (שחר גרוס)
  • '45
  • כרטיס צהוב
  • עמרי אלטמן ספג כרטיס צהוב
  • '43
  • החמצה
  • בעיטה אדירה של יאמין מחוץ לרחבה הסתובבה טוב לכיוון המסגרת, צור הדף לקרן
איברהים דיאקיטה מרחיק (שחר גרוס)איברהים דיאקיטה מרחיק (שחר גרוס)
  • '37
  • החמצה
  • עמרי אלטמן בעט כדור נייח מכ-25 מטרים, אך גבוה מעל המסגרת
  • '34
  • החמצה
  • הגבהה לרחבה הגיע לקראייב שנגח טוב, נימצ׳יצקי הדף
  • '33
  • כרטיס צהוב
  • טל ארצ׳ל ספג כרטיס צהוב
רוי קורין בפעולה (שחר גרוס)רוי קורין בפעולה (שחר גרוס)
  • '29
  • כרטיס צהוב
  • רז מאיר ספג כרטיס צהוב
  • '22
  • החמצה
  • התקפה טובה של הפועל תל אביב הסתיימה בהגבהה לרחבה, אלטמן נגח, אבל חלש לידיים של נימצ׳יצקי
לויזוס לויזו (שחר גרוס)לויזוס לויזו (שחר גרוס)
  • '18
  • החמצה
  • רוי קורין קיבל כדור ברחבה, עשה סיבוב טוב ושלח בעיטה חדה שפספסה במעט את המסגרת
  • '15
  • החמצה
  • רוי קורין הכניס כדור מסוכן לאלטמן, דיאקיטה הרחיק בזמן והציל שער בטוח
עמרי אלטמן בפעולה (שחר גרוס)עמרי אלטמן בפעולה (שחר גרוס)
  • '8
  • החמצה
  • גורדנה בעט מרחוק, צור קלט בלי בעיה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט נאאל עודה הוציא את המשחק לדרך!
חיים סילבס (שחר גרוס)חיים סילבס (שחר גרוס)
שחקני מ.ס אשדוד בפתיחה (שחר גרוס)שחקני מ.ס אשדוד בפתיחה (שחר גרוס)
שחקני הפועל תל אביב בפתיחה (שחר גרוס)שחקני הפועל תל אביב בפתיחה (שחר גרוס)
אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)
אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)
ג׳קי בן זקן עם חולצת המחאה (שחר גרוס)ג׳קי בן זקן עם חולצת המחאה (שחר גרוס)
אוהדי מ.ס אשדוד במפגן מחאה (שחר גרוס)אוהדי מ.ס אשדוד במפגן מחאה (שחר גרוס)
הוספת תגובה
