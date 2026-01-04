המבצר שלה: הפועל ת״א גברה 0:1 על אשדוד

השחקן המצטיין
לויזוס לויזו, ציון: 7
היה פעיל מאוד, במקום הנכון ובזמן הנכון.
השחקן המאכזב
יוג'ין אנסה, ציון: 4
לא אותו שחקן מהסיבוב הראשון.
המחזור ה-17 בליגת העל נמשך הערב (ראשון), כשהפועל ת”א אירחה את מ.ס אשדוד באצטדיון בלומפילד במפגש בין שתי קבוצות ששרצו לחזור לנצח. בסיום, רק אחת הצליחה, כאשר האדומים גברו 0:1 ונותרו מושלמים בביתם. שתי הקבוצות סיימו את המשחק בעשרה שחקנים.
המחצית הראשונה נפתחה בקצב די איטי. שתי הקבוצות התקשו לפתח משחק בדקות הראשונות, לא הצליחו ליצור מצבים והיו חלשות. עם הזמן, האדומים הגבירו קצב והחלו להשתלט יותר על המשחק, אך לא היו מספיק מרוכזים ולהפסקה הקבוצות ירדו ב-0:0.
גם המחצית השנייה נפתחה בקצב די דומה, אך ככל שחלפו הדקות היו אלה האורחים שהחלו להיכנס למשחק. בדקה ה-65 עמרי אלטמן הורחק בצהוב שני והשאיר את הפועל תא בעשרה שחקנים. החבורה של חיים סילבס העזה יותר והייתה קרובה לשער, אך לא הצליחה לכבוש.
בדקה ה-74 גם רז מאיר הורחק בצהוב שני מנגד, והשאיר את אשדוד בעשרה שחקנים. הקצב שוב התאזן, ובדקה ה-84 הסכר נפרץ. יזן נאסר ביצע פעולה יפה באגף, הוציא רוחב טוב, לויזוס לויזו דחק מקרוב לרשת והעלה את המארחת ליתרון.
עד הסיום, האורחת לא הצליחה לחזור והפועל תל אביב ניצחה כאמור 0:1. האדומים במאזן מושלם העונה בביתם (למעט ההפסד הטכני בדרבי), כשהם עלו למקום הרביעי בטבלה. מנגד, אשדוד מסתבכת כשהיא סופרת ארבעה הפסדים רצופים בליגה.
מחצית שניה
'90+2
- שיקו ספג כרטיס צהוב
'89
- אנדריאן קראייב ספג כרטיס צהוב
'88
- אמיתי יאמין יצא, נהוראי דבוש נכנס
'88
- ארי כהן נכנס במקום רועי אלקוקין
'88
- לויזוס לויזו פינה את מקומו לאל ים קנצפולסקי
'84
- שער! הפועל תל אביב עלתה ל-0:1: יזן נאסר ביצע פעולה גדולה באגף, עבר את ישילירמק, חדר לרחבה והוציא רוחב שנהדף רע על ידי נימצ׳יצקי, לויזו עט על הריבאונד וכבש מקרוב
'82
- אילי תמם יצא, אורי עזו נכנס במקומו
'77
- רועי גורדנה יצא, נועם מוצ׳ה נכנס במקומו
'77
- חילוף כפול באשדוד. מאור ישילירמק נכנס במקום פלורן באטום
'73
- רז מאיר הרחיק כדור אחרי שריקה של עודה וראה גם הוא צהוב שני. גם אשדוד נותרה בעשרה שחקנים
'71
- כדור עומק נהדר השאיר את לויזו מול נימצ׳יצקי, אך הקפריסאי לקח מקדמה ארוכה ופספס מצב טוב
'70
- רוי קורין פינה את מקומו ללירן רוטמן
'67
- מתפרצת של הפועל תל אביב השאירה את דאפה במצב טוב, האחרון בעט מסף הרחבה היישר לידיו של נימצ׳יצקי
'65
- עמרי אלטמן ביצע עבירה במרכז המגרש וספג צהוב שני. הפועל תל אביב נשארה בעשרה שחקנים
'58
- דניאל דאפה נכנס במקום לוקאס פלקאו
'58
- חילוף כפול בהפועל ת״א. טל ארצ׳ל יצא, עמית למקין נכנס במקומו
'57
- אילי תמם שלח בעיטה מסוכנת מרחוק, צור הדף לקרן
'55
- רוי קורין ספג כרטיס צהוב
'49
- אנסה ניסה את מזלו מרחוק, צור קלט בלי בעיה
מחצית ראשונה
'45
- עמרי אלטמן ספג כרטיס צהוב
'43
- בעיטה אדירה של יאמין מחוץ לרחבה הסתובבה טוב לכיוון המסגרת, צור הדף לקרן
'37
- עמרי אלטמן בעט כדור נייח מכ-25 מטרים, אך גבוה מעל המסגרת
'34
- הגבהה לרחבה הגיע לקראייב שנגח טוב, נימצ׳יצקי הדף
'33
- טל ארצ׳ל ספג כרטיס צהוב
'29
- רז מאיר ספג כרטיס צהוב
'22
- התקפה טובה של הפועל תל אביב הסתיימה בהגבהה לרחבה, אלטמן נגח, אבל חלש לידיים של נימצ׳יצקי
'18
- רוי קורין קיבל כדור ברחבה, עשה סיבוב טוב ושלח בעיטה חדה שפספסה במעט את המסגרת
'15
- רוי קורין הכניס כדור מסוכן לאלטמן, דיאקיטה הרחיק בזמן והציל שער בטוח
'8
- גורדנה בעט מרחוק, צור קלט בלי בעיה
'1
- השופט נאאל עודה הוציא את המשחק לדרך!