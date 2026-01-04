המבצר שלה: הפועל ת״א גברה 0:1 על אשדוד

דעת המבקר

השחקן המצטיין לויזוס לויזו, ציון: 7

היה פעיל מאוד, במקום הנכון ובזמן הנכון. השחקן המאכזב יוג'ין אנסה, ציון: 4

לא אותו שחקן מהסיבוב הראשון.

הרכבים וציונים

המחזור ה-17 בליגת העל נמשך הערב (ראשון), כשהפועל ת”א אירחה את מ.ס אשדוד באצטדיון בלומפילד במפגש בין שתי קבוצות ששרצו לחזור לנצח. בסיום, רק אחת הצליחה, כאשר האדומים גברו 0:1 ונותרו מושלמים בביתם. שתי הקבוצות סיימו את המשחק בעשרה שחקנים.

המחצית הראשונה נפתחה בקצב די איטי. שתי הקבוצות התקשו לפתח משחק בדקות הראשונות, לא הצליחו ליצור מצבים והיו חלשות. עם הזמן, האדומים הגבירו קצב והחלו להשתלט יותר על המשחק, אך לא היו מספיק מרוכזים ולהפסקה הקבוצות ירדו ב-0:0.

גם המחצית השנייה נפתחה בקצב די דומה, אך ככל שחלפו הדקות היו אלה האורחים שהחלו להיכנס למשחק. בדקה ה-65 עמרי אלטמן הורחק בצהוב שני והשאיר את הפועל תא בעשרה שחקנים. החבורה של חיים סילבס העזה יותר והייתה קרובה לשער, אך לא הצליחה לכבוש.

בדקה ה-74 גם רז מאיר הורחק בצהוב שני מנגד, והשאיר את אשדוד בעשרה שחקנים. הקצב שוב התאזן, ובדקה ה-84 הסכר נפרץ. יזן נאסר ביצע פעולה יפה באגף, הוציא רוחב טוב, לויזוס לויזו דחק מקרוב לרשת והעלה את המארחת ליתרון.

עד הסיום, האורחת לא הצליחה לחזור והפועל תל אביב ניצחה כאמור 0:1. האדומים במאזן מושלם העונה בביתם (למעט ההפסד הטכני בדרבי), כשהם עלו למקום הרביעי בטבלה. מנגד, אשדוד מסתבכת כשהיא סופרת ארבעה הפסדים רצופים בליגה.