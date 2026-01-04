יום ראשון, 04.01.2026 שעה 12:05
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

אשדוד רוצה להפתיע את הפועל ת"א, אוואני יחזור

הקבוצה מעיר הנמל, שנמצאת בעיצומה של תקופה רעה, מקווה לצאת מהמשבר מול האדומים של אליניב ברדה. הבלם שב מפציעה, מוצ'ה ואורי עזו יפתחו על הספסל

שחקני מ.ס אשדוד (ראובן שוורץ)
שחקני מ.ס אשדוד (ראובן שוורץ)

אחרי שפתחה רע מאוד את הסיבוב השני עם שלושה הפסדים ברצף ויכולת לא טובה, מ.ס אשדוד מגיעה למשחק חוץ מול הפועל תל אביב כשהמצב בטבלה מתחיל להדאיג אותה. החבורה של חיים סילבס יודעת שאין לה הרבה מרווח לטעויות, והיא חייבת לצאת מבלומפילד עם נקודות. עד עכשיו זה לא הלך לה מול האדומים העונה, עם שלושה משחקים ושלושה הפסדים בכל המסגרות.

באשדוד התמודדו בתקופה האחרונה עם לא מעט פציעות, ובמועדון עושים מאמץ להחזיר כמה שחקנים לסגל. נועם מוצ'ה ואורי עזו חזרו להתאמן לפני המשחק וצפויים להיכלל בסגל, אך לא לפתוח בהרכב. טימותי אוואני אמור לחזור ל-11 ולשחק לראשונה מאז שנפצע מול הפועל ירושלים, פציעה שמנעה ממנו גם להשתתף בלוויית אביו וגם במדי נבחרת אוגנדה באליפות אפריקה.

המאמן חיים סילבס צפוי לתת הזדמנות ראשונה בהרכב בליגת העל לקשר הצעיר אמיתי יאמין. שחקן קבוצת הנוער בן ה-18, עלה כמחליף במחזור הקודם מול מכבי חיפה, וכעת יקבל מקום ב-11. יאמין שיחק כבר בקיץ בגביע הטוטו, כולל במשחק מול הפועל תל אביב.

חיים סילבס (רדאד ג'בארה)

בנוסף, מוחמד עאמר יחזור להרכב אחרי שסיים לרצות עונש הרחקה, ואיליי טמם יפתח גם הוא לאחר שנעדר מהמשחק הקודם בגלל צבירת כרטיסים צהובים. אורי עזו ונועם מוצ'ה, שעדיין לא כשירים לגמרי, יפתחו על הספסל.

