יום ראשון, 04.01.2026 שעה 12:04
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"הדרבי הקודם? לא נעים אבל זה כבר היסטוריה"

מאמן מכבי חיפה, בכר, דיבר לקראת הדרבי מול הפועל חיפה: "רוצים לנצח ולהמשיך בשינוי החיובי". קורנו: "מתמקדים במה שצריך לעשות עכשיו". קאני בספק

|
ברק בכר (עמרי שטיין)
ברק בכר (עמרי שטיין)

כשהיא ברצף טוב וכבשה 12 שערים בשני משחקיה האחרונים בגביע המדינה ובליגה, מכבי חיפה תמשיך מחר (שני, 20:30) במטרה לחבר תוצאות טובות ולטפס במעלה הטבלה מול הפועל חיפה בדרבי, כחלק מהמחזור ה-17. מאמן הירוקים, ברק בכר, דיבר במסיבת עיתונאים ששודרה כאן באתר ONE.

פרט לעבדולאי סק שנמצא באליפות אפריקה ושון גולדברג שבספק, גם סילבה קאני נמצא בסימן שאלה כאשר הוא סובל מרגישות בשריר הירך האחורי. אם לא יהיה כשיר, קני סייף יחליפו בהרכב.

בעונה שעברה הפסדתם 5:1, אולי התבוסה הכי גדולה שהייתה לך כמאמן, יש לך מטען אישי בעקבות המשחק?
”זה כבר היסטוריה. זה לא היה נעים, אבל המצב אחר והקבוצה אחרת. הכל יכול לקרות בכל משחק, אבל אנחנו מגיעים במומנטום טוב וחשוב לשמור עליו. אני שמח שההפסד לבית”ר למרות שהיינו בו טובים לא עצרו את התהליך שלנו ומאוד חשוב לי לראות את הדברים גם ביום שני, מעבר לזה שזה דרבי, חשוב לי לראות שהקבוצה ממשיכה עם רעב”.

בכר: "הדרבי הקודם כבר היסטוריה"

אתה מדבר על התהליך החיובי שהקבוצה עוברת, אבל כדי לעשות את הקפיצה הזו צריך לנצח דרבי, אחרי זה יש מכבי תל אביב והפועל באר שבע.
”בסוף אתה נמצא עכשיו בתקופה אחרת עם קבוצה אחרת ואנחנו רוצים לנצח את הדרבי כי זה משחק גדול ואנחנו רוצים להמשיך את השינוי החיובי. מסתכלים על כאן ועכשיו וזה מה שחשוב כרגע”.

מצד אחד אתה נמצא בקבוצה עם מומנטום טוב והכדורגל משתפר, מצד שני אתה מסתכל למעלה והפועל באר שבע נמצאת בפער 16 נקודות נכון לעכשיו. בתור מאמן שחי במקומות האלו עם שש אליפויות, איך מושכים עוד חצי עונה ככה?
”בגלל שאנחנו מנסים לייצר פה משהו חדש, אני מתחבר למה שקורה פה. אנחנו מיישמים את הדברים לא רק מבחינת יכולת אלא גם בתוצאות. יש דברים שהם מעבר לאליפויות ותארים. הסיטואציה כרגע אחרת ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו אליה ולבנות משהו חזק. יש פה רכש טוב ויגיע רכש בינואר, ככה שיש פה תהליך שאפשר לבסס משהו חזק ועוצמתי. כולם רוצים אליפויות ותארים, אבל כרגע המצב שונה וצריך להסתכל על הטווח הארוך”.

“נגד אשדוד מיכאל אוחנה אמר שהמשחק גמור ושהוא מעדיף לא לקחת סיכון. לשמחתי התחלנו לייצר תחרות, בהרבה עמדות יש תחרות טובה וזו השאיפה של כל מאמן. יש שחקנים שטיפה עמוסים ופצועים. נסיים את האימון ולפי זה נרכיב את ההרכב”.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

מה מצבו של שון גולדברג?
”הוא עשה אימון חלקי, היום נסיים את האימון ונראה אם הוא יכול להיות חלק מהסגל”.

“הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים להביא לאוהדים זה את הדרבי”

גם מגן הקבוצה, פייר קורנו, נכח במסיבת העיתונאים ודיבר.

מחר אתה פוגש את הפועל חיפה.
”זה דרבי, זה משחק גדול. אנחנו נמצאים במומנטום טוב ומתכוונים להמשיך ככה”.

חזרת מפציעה, איך אתה מרגיש עכשיו?
”קצת חששתי, אבל פעלתי לפי הפרוטוקולים ועכשיו אני מרגיש טוב מאוד”.

פייר קורנו וברק בכר (עמרי שטיין)פייר קורנו וברק בכר (עמרי שטיין)

יש הבדל בין הקבוצה שהייתה במכבי חיפה לפני כמה שנים לבין הקבוצה היום?
”אני אהיה כן ואגיד שכל קבוצה היא שונה בכל עונה. אנחנו צריכים להסתגל וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בדרך הנכונה וצריכים להמשיך באנרגיות האלו”.

המשחק הזה הוא אמוציונלי עבור האוהדים.
”הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים להביא להם זה את הדרבי. אני יודע שהם יהיו שם וידחפו אותנו, אז זה חשוב שהם יהיו איתנו”.

יש לך אזרחות ישראלית, אתה חושב על הנבחרת?
”אם משהו יגיע אחשוב על זה, אבל בינתיים אני חושב רק על מחר ומה קורה כרגע. לא חושב כל כך רחוק”.

פייר קורנו (עמרי שטיין)פייר קורנו (עמרי שטיין)

סיפרו עלייך כפייר חדש ששב למועדון כמנהיג.
”הגעתי קצת שונה בפעם הראשונה, אבל עכשיו אני מכיר יותר את הסגל והמועדון”.

יש את ינון פיינגזיכט. אתה מכווין אותו?
”אנחנו מדברים וחולקים הכל. אני מנסה לעזור לכל אחד בקבוצה כדי להוציא את הטוב מכל אחד”.

מה המטרה של מכבי חיפה העונה?
”המטרה היא לקחת כל משחק בתורו. אנחנו נתמודד במשחקים קשים, השאלה היא איך ניקח את זה, החל ממחר. אנחנו לא חושבים כל כך רחוק, ומתמקדים במה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */