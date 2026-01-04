מה היחסים לעירוני ק"ש מול בית"ר ירושלים?

לאחר סוף שבוע עמוס במשחקים בשלל הענפים, הקצב לא נרגע, כשגם יום ראשון מביא איתו כמה מפגשים מסקרנים. במוקד, בית”ר ירושלים רוצה להמשיך לרוץ כשהיא מארחת את עירוני קריית שמונה, מנצ’סטר סיטי פוגשת את צ’לסי לקרב צמרת, אתלטיקו מדריד יוצאת למשחק חוץ קשה מול ריאל סוסיאדד ומכבי ת”א בכדורסל רוצה להתאושש בליגה מול הפועל העמק.

נתחיל במשחק במסגרת ליגת העל בכדורגל, כשהמומחים מכתירים את בית”ר ירושלים כפייבוריטית לניצחון עם יחס של פי 1.30, כשמנגד שלוש נקודות של קריית שמונה מקבלות יחס של 7.30. תוצאת תיקו בהתמודדות מקבלת יחס של 4.90.

ירדן שועה חוגג בטירוף (רדאד ג'בארה)

נעבור לממלכה הבריטית, שם הפייבוריטית לניצחון במשחק הצמרת היא מנצ’סטר סיטי, שמקבלת יחס של 1.55. יריבתה צ’לסי, מקבלת יחס של 4.50. במידה והקבוצות יסיימו בחלוקת נקודות, המהמרים על כך מקבלים יחס של פי 4.10.

ארלינג הולאנד. ימשיך לכבוש? (IMAGO)

אתלטיקו מדריד תצא לחבל הבסקים למשחק מול ריאל סוסידאדד המקומית למשחק באווירה קשה, ועל כן היחס לניצחון שלה הוא 1.85. מנגד, היחס להפתעה של המארחת מול החבורה של דייגו סימאונה הוא 3.60, כשתיקו מקבל יחס של 3.40.

דייגו סימאונה (IMAGO)

נסיים עם מכבי ת”א, שתקווה להתאושש מההפסד הכואב במסגרת היורוליג לבאיירן מינכן מול הפועל העמק, והיחס לניצחון של הצהובים ב-12 נקודות ומעלה עומד על 1.70. היחס לניצחון של החבורה של עודד קטש עד 10 נקודות, הפסד שלה או הארכה, עומד על 1.90, כשניצחון צהוב בדיוק ב-11 נקודות קיבל יחס של 9.00.