"בלי שינוים משמעותיים בינואר, לא נעמוד בזה"

בבני ריינה יצטרכו הערב (ראשון) להחזיק אצבעות לבית"ר ירושלים נגד עירוני קריית שמונה, כדי שפער הנקודות מהיריבה הצפונית, שמעל הקו האדום, שעומד כרגע על 6 נקודות, לא יצמח, דבר ששוב יחמיר מאד את מצבה של ריינה בתחתית הליגה.

אתמול, נועלת הטבלה ספגה תבוסה קשה – 4:1 מול הפועל פתח תקווה. המאמן, אדהם האדיה, נשמע מאוכזב מאוד ויש לו את כל הסיבות לכך. “פתחנו את המשחק לא טוב ולא עמדנו בדרישות המקצועיות מול קבוצה מצוינת. זה אנחנו לצערי, בכל פעם שאנחנו עושים צעד טוב אנחנו לא עומדים בזה ואין המשכיות. אם לא יהיו שינויים משמעותיים בינואר, הקבוצה לא תוכל לעמוד בזה”, אמר המאמן.

“אין לי טענות על הגישה אתמול, אבל דברים לא מתחברים ודווקא אחרי שני משחקים טובים בגביע ובליגה משום מה דברים לא עבדו. גם אם נעמיד קונוסים, אסור לנו לספוג שלושה שערים בעשר דקות", הוסיף. על המצב בטבלה שהולך ומחמיר, אמר האדיה: “אנחנו יכולים להציל את העונה, אבל נצטרך חיזוק כדי לשנות את האווירה וכדי לעצור את כדור השלג".

אדהם האדיה (ראובן שוורץ)

מי שכבש לזכות הקבוצה את השער היחיד היה עילאי אלמקייס, שאמר: "די קשה להסביר את מה שקרה בחצי השעה הראשונה. הפועל פתח תקווה בריצה טובה, מדובר בקבוצה דומיננטית. יש פערי איכויות בין הקבוצות ונצטרך להדביק אותן. אנחנו יכולים להתרומם וננסה להדביק את הליגה כמה שיותר מהר. היו לנו משחקים שפתחנו רע וזה קורה. אנחנו סוחבים משקל בגלל המצב בתחתית ולכן כל טעות היא קריטית. אני אופטימי ורוצה להאמין שנשרוד בליגה".