מימר: יגאל פריד הצליח להוציא אותי משלוותי

בני סכנין נחלה אתמול (שבת) תבוסה קשה 5:0 מול הפועל באר שבע. מרגע הרחקתו המוקדמת יחסית של מתיו קוג'ו, הייתה רק קבוצה אחת במגרש ולסכנין נותר רק להתגונן. למרות הכעס על ההחלטה וההתערבות של ה-VAR להרחיק את הקיצוני של סכנין, בקבוצה טוענים שאין סיבה להתפרק בצורה כזאת וגם עם עשרה שחקנים אפשר היה להיראות טוב יותר.

על ההרחקה אמר שרון מימר: “מהטלוויזיה אמרו שהייתה החמרה עם ההרחקה. עוד לא ראיתי, אני לא דיברתי על השופטים אבל יגאל פריד הצליח להוציא אותי משלוותי. כך קרה גם נגד יפו בגביע. לא היה שום כבוד מהצד שלו. הרגיש לי שהוא לא נותן לנו כבוד ראוי וגם היום ב-VAR הוא החמיר איתנו. הוא חושב שהוא מעל הליגה הזאת. אני אוהב את יגאל אבל חשוב שלא יאבדו את הדרך ויכבדו את כולם בצורה שווה".

על כך שדווקא הפעם הקבוצה שלו מרגע ההרחקה נשברה אמר: "גם נגד מכבי תל אביב עמדנו טוב אחרי הרחקה אבל לצערי ב"ש עלו ליתרון מיד אחרי ההרחקה וגם בשער השני היה ספק יד וגם שם החמירו איתנו. במחצית היינו אופטימיים אבל לצערי עשינו טעות גם בגול השלישי.

יגאל פריד. "חושב שהוא מעל הליגה" (שחר גרוס)

“בתחילת המשחק הגענו לשני מצבים אבל צפוי שהמשחק יהיה ככה כי ב"ש לא סתם במקום הראשון. ידענו להתכונן לזה ולא לתת להם להגיע למצבים מסוכנים עד להרחקה. התוכנית הייתה שככל שיתקדם המשחק נצא למעברים מסוכנים אך האדום לצערי שיבש".

על המשחק הבא אמר: "נתכונן למכבי ת"א. ברור שזה עוד משחק קשה אבל נעשה את המקסימום".

על חלון העברות בינואר ועל אפשרות החיזוק כאשר ברור שהקשר גליד אוטנגה לא ימשיך אמר מימר: "ינואר מאוד חשוב, צריך עוד שניים-שלושה שחקנים שיוסיפו איכות וכמובן גם לשחרר במקביל בתקציב שלנו כדי שיהיה אפשר לשפר את הקבוצה".