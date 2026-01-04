יום ראשון, 04.01.2026 שעה 09:12
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"יש הרבה דברים לשפר, אולי כנעאן יהיה החיזוק"

בהפועל ב"ש שומרים על צניעות אחרי ה-0:5 על סכנין. הקשר שעלה מהספסל סחט מחמאות על ההופעה שלו. ביטון התקרב להישג היסטורי: "אדיר בכל קנה מידה"

|
מוחמד כנעאן ברגעים של אושר (עמרי שטיין)
מוחמד כנעאן ברגעים של אושר (עמרי שטיין)

הפועל באר שבע צלחה אמש (שבת) מבחן קשה בדמות בני סכנין, מולה לא הסתבכה כלל מהרגע הראשון בתוצאה שהסתיימה ב-0:5 מהדהד לדרומיים מול עשרה שחקני הקבוצה המארחת, שהבטיח לקבוצה מחזור נוסף בפסגת הטבלה, לא משנה מה בית”ר ירושלים תעשה במשחקה.

בבאר שבע החמיאו לניהול המשחק של רן קוז'וק, שהכין את השחקנים בצורה אידאלית לאחד המשחקים הכי מורכבים העונה, נוכח אירועי העונה שעברה ומגרש שלא מאיר פנים בשנים האחרונות. קוז'וק בחר להרכיב את שי אליאס והעדיף להשאיר את קינגס קנגוואה בספסל בגלל שלא התאמן מספיק עם הקבוצה מאז שחזר מאליפות אפריקה. השינויים שעשה המאמן סייעו למרכז קישור חזק מול האגרסיביות של סכנין.

"מצחיק להגיד את זה אחרי חמישייה, אבל יש עוד הרבה מה לשפר", אמרו בבירת הנגב, "באנו מהרגע הראשון בדיוק כמו שצריך להראות. קבוצה שרצה לאליפות צריכה להיות אגרסיבית ואנרגטית יותר מהיריבה מהדקה הראשונה וזה מה שעשינו. היה רעב שהזכיר את פתיחת העונה וזה מה שאנחנו רוצים לראות. לוקחים מהמשחק הזה הרבה נקודות אור, אבל כבר בשבת יש לנו עוד משחק קשה".

רן קוזרן קוז'וק (עמרי שטיין)

קוז'וק הביא את השחקנים לרמת מחויבות שהזכירה את תחילת העונה וזה אלמנט שמאוד היה חסר בתקופה האחרונה. עוד הצלחה של קוז'וק היא דרך החילופים, שהצליחו בצורה נהדרת. בבאר שבע מרוצים מאוד מהכניסה של מוחמד כנעאן שכבש שער ליגה ראשון לעונה וגם קינגס קאנגווה שרשם גול חמישי העונה.

"השערים של מוחמד וקינגס קריטיים עבורנו. כנעאן יכול להיות החיזוק הגדול של ינואר ולהוסיף לנו עוד עומק", אמרו בבאר שבע. מי שעוד קיבלו מחמאות היו צמד המגנים הלדר לופס וגיא מזרחי, שלישיית הקישור וכמובן איגור זלאטנוביץ' שהמשיך בהתעוררות שלו עם שער נגיחה מצוין שמציב אותו עם 7 כיבושים.

איגור זלאטנוביץאיגור זלאטנוביץ' מודה לקהל (עמרי שטיין)

מעל כולם, היה מלך השערים של ליגת העל ושל באר שבע, דן ביטון. הפנומן של הנגב העלה את מאזנו ל-15 שערי ליגה והוא רחוק 3 שערים בלבד מלהיות הכובש המצטיין בכל הזמנים לעונה אחת. "מה שדן עושה העונה זה אדיר בכל קנה מידה, נגד הפועל ירושלים הוא לא כבש והיה מאוד מתוסכל, אבל הכי חשוב שזה נכנס לו בגדול אמש", אמרו בקבוצה.

עוד אירועים ששימחו מאוד את אנשי הצוות המקצועי והמועדון היו החזרה של קינגס קאנגווה והדקות שקיבל מיגל ויטור. הזמבי, שחזר בסוף השבוע מאליפות אפריקה לא פתח, אבל נכנס וכבש שער בדיוק רגע לפני צמד המשחקים החשוב בליגה נגד מכבי חיפה והפועל תל אביב. קאנגווה יחזור להרכב נגד הירוקים בשבת. לגבי ויטור, הפורטוגלי-ישראלי נכנס לחצי השעה האחרונה במקום ג'יבריל דיופ שהסתבך עם כרטיס צהוב מיותר וגם הוא יקבל דקות משחק משמעותיות יותר שמוכיחות שבקבוצה רואים בוויטור שחקן משמעותי.

מיגל ויטור. יקבל דקות משמעותיות יותר (עמרי שטיין)מיגל ויטור. יקבל דקות משמעותיות יותר (עמרי שטיין)

למרות ההופעה הטובה אתמול מהספסל, בבאר שבע לא מסתנוורים וממשיכים לחפש בכל הכוח חיזוק לקישור ולהתקפה. קוז'וק סיפר אחרי המשחק כי היכולת גרמה לו לחשוב בנוגע לרכש, אבל בצוות מבינים שהסגל צריך חיזוק מרענן לחלק ההתקפי. במקביל, איילון אלמוג שלא נכלל בסגל יצא להשאלה פעם נוספת, כמו גם מור סימנטוב. 

