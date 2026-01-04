יום ראשון, 04.01.2026 שעה 13:30
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
21827-100411הפועל ת"א
21904-97212הפועל העמק
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
17988-99211עירוני קריית אתא
17999-97312מכבי ראשל"צ
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

וולטון ג'וניור יטוס עם חולון, טוד ווית'רס לא

השחקן, שנפצע בשריר הירך האחורי אתמול מול מכבי ראשל"צ, עבר MRI ויצטרף לקבוצה לבולגריה. מצבו של השחקן שהתמוטט על הפרקט השתפר, סובל משבר באף

|
דרק וולטון ג'וניור (רועי כפיר)
דרק וולטון ג'וניור (רועי כפיר)

הפועל חולון ספגה אמש (שבת) את הפסדה החמישי בליגת העל לאחר שנכנעה 78:70 למכבי ראשון לציון בבית מכבי. חניכיו של יואב שמיר הגיעו למשחק מול הכתומים לאחר הניצחון המרשים במחזור הקודם על הפועל העמק כשהם עדין ללא אקסבייר מנפורד, ומעבר להפסד עמו, סגרו את הסיבוב הראשון בזירה המקומית. הסגולים יצאו מהמשחק בעיקר עם דאגות ולא מעט כאבי ראש, זאת לפני שיצאו בהמשך השבוע לסמוקוב לסדרת הפליי-אין של ליגת האלופות של פיב"א.

סיפור המשחק כולו הוא הפציעות מבחינתה של חולוניה ומה שצפוי לה ביום שלישי הקרוב בזירה האירופית. כזכור, בתקופה האחרונה יריבתה של הפועל חולון בסדרת הפליי-אין, טרפאני שארק האיטלקית, שלא עדכנה באשר לכוונותיה לאור מצבה, יצרה קשר ועדכנה את הפועל חולון כי היא אכן תגיע למשחק ביום שלישי בסמוקוב. כמובן שעדין לא ברור באיזה סגל, דבר שגם אפשר לומר על קבוצתו של יואב שמיר, אם כי מסיבות אחרות לחלוטין. 

טרפאני גוררת בעיות כלכליות קשות וחולוניה גוררת בעיית פציעות שהחמירה מאוד בליל אמש. תחילה היה זה דריק וולטון ג'וניור שנפצע בשריר הירך האחורי ולאחר מכן טוד ווית'רס שספג מכה בפניו והתמוטט לאחר מכן על הפרקט. השניים בילו את הלילה בבית החולים למטרות בדיקות. במועדון עדכנו כי מצבו של ווית'רס השתפר – הוא תקשר ומתפקד ונראה כי הוא סובל משבר באף, אך השחקן עבר בדיקות נוספות ליתר ביטחון ולא צפוי להצטרף לנסיעה לבולגריה. וולטון ג'וניור עבר גם כן בדיקת MRI ולעומתו הוא כן צפוי להצטרף לנסיעה.

צפו: מכבי ראשל"צ ב70:78 על בפועל חולון

לוח המשחקים של הסדרה דומה לשבוע משחקים כפול של היורוליג. יואב שמיר וחניכיו ישחקו את המשחק הראשון ביום שלישי הקרוב, כאשר המשחק השני ישוחק ביום חמישי הקרוב. כזכור, סדרות הפליי-אין משוחקות בפורמט של הטובה משלושה משחקים. המנצחת בסדרה תמשיך לשלב 16 האחרונות, שמשוחק בפורמט של ארבעה בתים עם ארבע קבוצות, כאשר השתיים הראשונות ממשיכות לסדרת פלייאוף, ממנה מעפילים לפיינל פור של המפעל. אגב, אם האיטלקים היו סופגים הפסד טכני במשחק הראשון, הסדרה הייתה מסתיימת באופן אוטומטי בהתאם לחוקי המפעל.   

