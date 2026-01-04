יום ראשון, 04.01.2026 שעה 12:24
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
77%3395-358130דטרויט פיסטונס
67%3307-356630בוסטון סלטיקס
62%3326-345529ניו יורק ניקס
62%3362-343129פילדלפיה 76'
56%3742-380832קליבלנד קאבלירס
55%3535-355931טורונטו ראפטורס
53%3541-361030מיאמי היט
52%3745-367131שיקגו בולס
48%3369-335829אורלנדו מג'יק
45%3961-393233אטלנטה הוקס
42%3593-348031מילווקי באקס
35%3628-358831שארלוט הורנטס
32%3204-306028ברוקלין נטס
28%3568-329829וושינגטון וויזארדס
16%3743-342431אינדיאנה פייסרס
 מערב 
86%3113-352529אוקלהומה ת'אנדר
70%3546-375330דנבר נאגטס
69%3311-346529סן אנטוניו ספרס
68%3116-337728יוסטון רוקטס
65%3577-368431מינסוטה טימברוולבס
63%3171-313227לוס אנג'לס לייקרס
59%3286-337429פיניקס סאנס
56%3634-371132גולדן סטייט ווריורס
44%3822-373332פורטלנד בלייזרס
40%3518-347030ממפיס גריזליס
38%3734-361732דאלאס מאבריקס
37%3791-363630יוטה ג'אז
33%3397-333730לוס אנג'לס קליפרס
26%3790-344231סקרמנטו קינגס
25%3936-368432ניו אורלינס פליקנס

מטורף: טריפל דאבל לאבדיה בניצחון על הספרס

נגמרו המילים: הישראלי היה אדיר עם 29 נקודות, 11 ריבאונדים ו-10 אסיסטים ושלשות דרמטיות בקלאץ'. פורטלנד הפתיעה בחוץ את סן אנטוניו עם 110:115

|
דני אבדיה (IMAGO)
דני אבדיה (IMAGO)

כשהבחירת למשחק האולסטאר בעיצומן, דני אבדיה ממשיך בכושר המפלצתי שלו. הלילה (בין שבת לראשון) הוא רשם טריפל דאבל אדיר של 29 נקודות, 11 ריבאונדים ו-10 אסיסטים בדרך לניצחון חוץ יוקרתי, 110:115 על סן אנטוניו ספרס.

פורטלנד הגיע למשחק לאחר שגברה על ניו אורלינס פליקנס, וחיברה ניצחון חוץ שני ברציפות, אך בניגוד לניצחון הקודם, לניצחון הזה אף אחד לא ציפה, וזאת למרות שהספרס שיחקו ללא כוכבם הגדול, ויקטור וומבניאמה. 

הבלייזרס הובילו לאורך רוב שלבי המשחק, ובחלק מהזמן אפילו החזיקו ביתרון דו ספרתי, אולם ברבע האחרון סן אנטוניו הצליחה לחזור לעניינים ולכפות דקות אחרונות של משחק צמוד ודרמטי, אך אז, אבדיה, שניהל את המשחק של הבלייזרס ביד רמה, קלע שתי שלשות קלאץ’ אדירות, אחת כשנותרו 2:40 דקות למשחק ואחת כשנותרו 50 שניות בלבד, ולמעשה הכריע את ההתמודדות.

דני אבדיה שומר (רויטרס)דני אבדיה שומר (רויטרס)

הכוכב הישראלי סיים את המשחק עם 9 מ-23 מהשדה, 3 מ-6 לשלוש ו-8 מ-11 מקו העונשין. הוא רשם שני איבודי כדור, חסימה אחת ובסך הכל החזיק במדד הפלוס מינוס הגבוה ביותר בפורטלנד, מדד +10.

מלבד אבדיה, אצל הבלייזרס בלטו גם דונובן קלינגן עם דאבל דאבל של 24 נקודות ו-12 ריבאונדים, טומאני קמארה עם 20 נקודות וקיילב לאב עם 16. בצד השני, לוק קורנט הוביל את הספרס עם 23 נקודות, ג’ולין שמפיין הוסיף דאבל דאבל של 20 נקודות ו-10 ריבאונדים ודאארון פוקס קלע ב-19 נקודות.

