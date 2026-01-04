פילדלפיה ניצחה בניו יורק, בוסטון הביסה

הליגה הטובה בעולם, ה-NBA, נמצאת בעיצומה, והלילה (בין שבת לראשון) קיבלנו משחקים נהדרים מלבד ההצגה של דני אבדיה ב-110:115 של פורטלנד על סן אנטוניו. פילדלפיה רשמה ניצחון גדול על הניקס במדיסון סקוור גארדן, ג’יילן בראון כיכב בהופעה של בוסטון מול הקליפרס, דאלאס הפתיעה את יוסטון, מינסוטה קטעה את הרצף של מיאמי, טורונטו ניצחה את אטלנטה, גולדן סטייט חזרה לנצח מול יוטה ושארלוט גברה על שיקגו.

ניו יורק ניקס – פילדלפיה 76’ 130:119

פילדלפיה ממשיכה להרשים, ומאז חזרתו של ג’ואל אמביד לכשירות, ממשיכה לעשות קולות של קבוצה שעשויה לעשות דברים גדולים. הלילה היא רשמה ניצחון חוץ שלישי ברציפות. מנגד, הניקס המשיכו להידרדר עם הפסד שלישי ברציפות. טייריס מקסי הוביל את המנצחת עם 36 נקודות, ג’ואל אמביד (10 ריבאונדים) ו-וי.ג’יי אדג’קומב הוסיפו 26 נקודות כל אחד. 31 של ג’יילן ברונסון ודאבל דאבל של קארל אנתוני טאונס (23 נקודות ו-14 ריבאונדים), שחזר מפציעה, לא עזרו למפסידה.

לוס אנג’לס קליפרס – בוסטון סלטיקס 146:115

לקבוצה מעיר המלאכים לא הייתה תשובה לג’יילן בראון, שהתפוצץ עם 50 נקודות ב-18 מתוך 26 ניסיונות מהשדה וקטע את רצף הניצחונות שלה שעמד על שישה. דרק ווייט תמך בכוכב וקלע 29 נקודות משלו. בצד השני 22 נקודות מצד קוואי לנארד וג’ון קולינס כאמור לא הספיקו למארחת, שנחלה הפסד מספר 22 העונה.

ג'יילן בראון מתכונן לקליעה (רויטרס)

דאלאס מאבריקס – יוסטון רוקטס 110:104

דאלאס קטעה רצף של ארבעה הפסדים רצופים עם ניצחון מרשים על הרוקטס, שנעצרו אחרי ארבעה ניצחונות מרשימים. יוסטון ספגה מכה קשה עם פציעה של כוכבה, אלפרן שנגון, ברבע הראשון, ולא הצליחה להתאושש מכך. אנתוני דייויס הוביל את המאבריקס עם 26 נקודות ו-12 ריבאונדים, מקס כריסטי הוסיף 24. קופר פלאג הסתפק ב-10 נקודות וקליי תומפסון ב-9 בלבד. מנגד, קווין דוראנט לקח פיקוד עם 34 נקודות בהיעדרו של שנגון, בעוד אמין תומפסון (20 נקודות ו-12 ריבאונדים) וטארי אייסון (16 נקודות ו-10 ריבאונדים) רשמו דאבל דאבלים.

אלפרן שנגון פצוע (רויטרס)

מיאמי היט – מינסוטה טימברוולבס 125:115

אחרי שהובסה באטלנטה, מינסוטה חזרה לנצח ועל הדרך קטעה את רצף ארבעת הניצחונות של מיאמי. אנתוני אדוארדס הוביל את הטימברוולבס עם 33 נקודות, נאז ריד הוסיף 29 וג’וליוס רנדל דאבל דאבל של 23 נקודות ו-10 ריבאונדים. מנגד, נורמן פאוול הוביל את ההיט עם 21 נקודות.

אנתוני אדוארדס (רויטרס)

טורונטו ראפטורס – אטלנטה הוקס 117:134

הראפטורס חזרו אל מסלול הניצחונות. מנגד, אטלנטה, שחסרה את טריי יאנג, לוק קנארד וקריספס פורזינגיס, חזרה להפסיד אחרי שני ניצחונות רצופים. אר ג’יי בארט וברנדון אינגרם הובילו את טורונטו עם 29 נקודות כל אחד, סקוטי בארנס הוסיף 20. בצד השני, ניקאלי אלכסנדר ווקר הוביל עם 31 נקודות, ג’יילן ג’ונסון הוסיף 30 ודייסון דניאלס רשם דאבל דאבל של 20 נקודות ו-12 אסיסטים.

ברנדון אינגרם מול ג'יילן ג'ונסון (רויטרס)

שיקגו בולס – שארלוט הורנטס 112:99

אחרי שלושה הפסדים, שארלוט חזרה לנצח. בצד השני, שיקגו נעצרה אחרי שני ניצחונות רצופים. מיילס ברידג’ס הוביל את הצרעות עם 26 נקודות ו-14 ריבאונדים, בעוד ברנדון מילר הוסיף 22. את השוורים הובילו ניקולה ווצ’ביץ’ (28 נקודות) ומאטאס בוזליס (17 נקודות).

מיילס ברידג'ס בטירוף (רויטרס)

גולדן סטייט ווריורס – יוטה ג’אז 114:123

אחרי שקיבלו מנוחה בתבוסה לאוקלהומה, צמד הגארדים הוותיק סטפן קרי (31, 6 מ-12 מהשלוש) וג’ימי באטלר (15 ו-7 אסיסטים) חזרו להוביל את הווריורס לניצחון ולשמור על מאזן חיובי של 17:19. משחק גדול של לאורי מרקאנן שקלע 35 נקודות לא הספיק לאורחת, שראתה מהצד השני גם את דריימונד גרין מורחק, שוב, בפעם השנייה בשבועיים.