"סקנדל": מהפרקט ולמסע"ת - הערב של איטודיס

דימיטריס איטודיס ללא ספק יצר לעצמו שם של אחד המאמנים הבכירים באירופה, עם הישגים שאף אחד לא יכול לקחת לו כולל שתי זכיות ביורוליג וזכייה ביורוקאפ עם הפועל תל אביב. אבל המאמן של האדומים ידוע גם בתור אחד שיודע גם להתעצבן בימים מסוימים ולהוציא תסכול, בין אם על השופטים או על התקשורת.

איבוד העשתונות החל במהלך המשחק, כשאיטודיס לא אהב שריקה לתוקף של ים מדר וקיבל טכנית, כשבהמשך הספסל גם קיבל טכנית. היווני זעם ורק בזכות הרחקות של שחקנים כמו תומר גינת ודן אוטורו, או הצוות המקצועי על הספסל, לא נרשמה עימות פנים מול פנים מול השופטים בהתמודדות.

הכעס לא נגמר שם והמשיך גם לעבר מסיבת העיתונאים, שם איטודיס סיפק לא מעט תלונות, על המשחק, על ההפסד הקודם, על השופטים ועוד. זה התחיל כשאלייז’ה בראיינט נשאל שאלה ואחרי שענה איטודיס ביקש להיכנס ולהגיד משהו גם: “אני רוצה שאלייז’ה, שמשחק כל כך הרבה דקות, שיקבל את הכבוד ויגיע כל כך הרבה פעמים לקו. הוא משחק הרבה דקות, הוא מגיע לסל”.

צפו: איטודיס מאבד את זה

הכעס של המאמן כנראה הופנתה לכמות הפעמים שירושלים נשלחה לקו. השחקן שנשלח הכי הרבה פעמים לעונשין במשחק הזה עבור האורחת היה ג’ארד הארפר, שזרק 7 זריקות עונשין בסך הכל (כמו ג’סטין סמית’ זרק 7), כאשר שתיים מהזריקות של הארפר היו בעקבות העבירות הטכניות של איטודיס והספסל, באותו מהלך של התפרצות הזעם.

דימיטריס איטודיס משתולל (רועי כפיר)

בכל מקרה, איטודיס נשאל לגבי הקושי נגד ירושלים ושוב ביקר: “הפסדנו לירושלים בשני משחקים שונים, פעם שעברה שיחקנו אחרי בק-טו-בק בגמר גביע ווינר, במגרש שלהם, בבית שלהם, בהחלטה שהיא סקנדל. זו החלטה שהיא סקנדל. כל המשחקים ששוחקו היו במגרש ניטרלי למעט הגמר, זה היה סקנדל”.

כשהתבקש לשתף על מצבו של ברונו קבוקלו, אחרי שעוזר המאמן שלו סטפנוס דדאס התראיין ביוון ושיתף שהוא לא בתוכניות, אמר: “אני לא יודע מה דדאס אמר לתקשורת היוונית. השאלה לגבי קבוקלו צריכה ללכת להנהלה. אני המאמן, ברונו עושה תהליך כדי לחזור לשחק, השאלה הזו צריכה ללכת להנהלה”.