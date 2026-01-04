פליק: ז'ואן גרסיה אחד מהשוערים הטובים בעולם

ברצלונה רשמה אמש (שבת) ניצחון נוסף, עם 0:2 בדרבי על אספניול משערים של דני אולמו ורוברט לבנדובסקי, שהגיעו שניהם בדקות הסיום. למרות הגולים הדרמטיים, מי שזכה למחמאות יוצאות דופן בסיום הוא השוער ז'ואן גרסיה, שהצטיין בין הקורות והציל לא פעם את קבוצתו במהלך המשחק.

מאמן הקטלונים, האנזי פליק, היה מאושר מתמיד לאחר הניצחון, ובמוקד עמד השוער ז'ואן גארסיה שזכה לסופרלטיבים מרחיקי לכת מהגרמני. "יש לנו שוער פנטסטי", קבע פליק. "זה לא מוגבל רק להיום. לדעתי, ז'ואן גארסיה הוא אחד השוערים הטובים בעולם".

המאמן המשיך לנתח את היכולת של האיש בין הקורות: "שפת הגוף שלו, הביטחון שלו, אפשר לראות את זה בכל דקה ובכל תנועה. הוא מספק לנו כל כך הרבה תמיכה מהחלק האחורי".

ז'ואן גרסיה (IMAGO)

פליק התייחס גם לניהול המשחק שלו ולשחקנים שעלו מהספסל: "מה שאני באמת מעריך זה שהשחקנים שנכנסו במחצית השנייה היו נוכחים מיד וניסו לתת את הכי טוב שלהם, ובסוף הם אלו שהכריעו את המשחק לטובתנו. אלו שלוש נקודות שאולי לא הגיעו לנו, אבל בסוף לקחנו אותן".

גם דני אולמו, שהמשיך בכושר הנפלא שלו, לא נותר ללא מחמאות: "זה נהדר לראות את זה. הטכניקה שלו פשוט לא יאמנת. אני חושב שהוא עובר עכשיו תקופה חלקה ונוצצת, וזה באמת טוב לראות את זה. הוא חזר אחרי הפציעה ההיא, ולפני כן הוא גם כבש שער, הוא חזר ישר והבקיע שוב".

דני אולמו חוגג את השער שלו (IMAGO)

דני אולמו סיכם את ההתמודדות ולא הסתיר את התלהבותו מהיכולת של חברו לקבוצה. "ז'ואן פשוט לא ייאמן", הצהיר בסיום. "הוא שוער נהדר, והוא עשה זאת מול האוהדים של הקבוצה הקודמת שלו. הוא סיפק משחק ענק ושמר על רשת נקייה. הוא ייתן לנו המון, הוא כבר עכשיו מציג יכולת נהדרת עבורנו ובטוח שייתן לנו עוד הרבה יותר בהמשך".

אולמו נשאל האם זה היה המשחק הכי תובעני של הקטלונים העונה בליגה ולא היסס לאשר: "כן, ידענו שהם יקשו עלינו ושהם ילחצו כאן. הם נתנו משחק מצוין, אבל גם אנחנו עשינו זאת, ובסופו של דבר אנחנו היינו הכי מדויקים".