יום שבת, 03.01.2026 שעה 23:56
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3716-3318אתלטיקו מדריד4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2026-2417סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1418ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1630-1718ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

אוהדי אספניול הניפו שלטי 'חולדה' לעבר גארסיה

האולטראס של המארחת ארגנו קבלת פנים מיוחדת בדרבי הקטלוני לשוער שעזב אותם בקיץ לברצלונה, עם קריצה למספרו: "בדקה ה-13 נפרשו מאות שלטים כנגדו"

|
השלטים של אוהדי אספניול כנגד ז'ואן גארסיה (IMAGO)
השלטים של אוהדי אספניול כנגד ז'ואן גארסיה (IMAGO)

אחד המעברים המתוקשרים והמדוברים של הקיץ האחרון, היה זה של ז’ואן גארסיה שחצה את הכביש ועבר מאספניול לשורותיה של ברצלונה בעבור סכום של כ-25 מיליון אירו. ישנה שנאה גדולה בין שני המועדונים שנפגשו הערב (שבת) בדרבי הקטלוני והאוהדים ב-RCDE הביעו את מחאתם כלפי השוער.

בתקשורת הספרדית סיקרו את האירוע: “בדקה ה-13, לאחד היציעים היה תכנון מיוחד. לכבוד מספר החולצה של ז’ואן גרסיה, באיזור האולטראס של המארחת, בו מתאספות קבוצות האוהדים, נפרשו מאות שלטים. עליהם נראו ציורים של חולדות בצבעי ברצלונה ומסרים לשוער. יתר על כן, בכל פעם שז’ואן נגע בכדור, השריקות והרעש היו מחרישי אוזניים”.

עוד לפני שהדרבי הקטלוני יצא לדרכו דובר רבות על היחסים הרעים בין המועדונים כשאספניול הוציאה הודעה כי לא תאפשר לאוהדי ברצלונה להיכנס לאצטדיון. כזכור ברצלונה חגגה את שתי האליפויות האחרונות שלה במגרש של יריבתה העירונית    

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */