יום ראשון, 04.01.2026 שעה 07:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

הפועל פתח תקווה הציעה חוזה חדש לרועי דוד

הקשר, שכיכב ב-1:4 מול ריינה, אמור להמשיך. מחמאות אחרי המשחק: "כל מי שקיבל הזדמנות לקח אותה". וגם: טאבי, הקשר לערן זהבי והשפעת היכולת על הרכש

|
רועי דוד מאושר (ראובן שוורץ)
רועי דוד מאושר (ראובן שוורץ)

עד לפני קרוב לחודש, הפועל פתח תקווה זכתה למחמאות, אך רשמה רצף משחקים ללא ניצחון ובעיקר הייתה נאיבית. אלא שאמש (שבת), בעזרת עוד תצוגת כדורגל אדירה, המלאבסים רשמו ניצחון שלישי רצוף, עם 1:4 על מכבי בני ריינה, כשפתאום הם מוצאים את עצמם במקום השלישי.

בעונת הבכורה שלו על הקווים בליגת העל, עומר פרץ הוא כבר עכשיו אחד המועמדים למאמן העונה, אם אכן פ"ת תבטיח את ההישארות בשלב מוקדם ובטח אם תסיים במקום בו נמצאת כרגע, הפלייאוף העליון. גם לאחר איחור של שעה בפתיחת המשחק עקב בעיות תאורה באצטדיון המושבה, ההרגשה הייתה שפתיחת המשחק סנוורה דווקא את ריינה.

אגב, הסיבה לתאורה שנכבתה הייתה החלפת בקר תקשורת באצטדיון בשבוע האחרון. בהנהלת המגרש ציינו כי נעשתה בדיקה כפולה במהלך השבוע לאחר ההחלפה, אך בפועל כאמור התקלה עיכבה את פתיחת המשחק בשעה.

בחזרה לכדורגל: פ"ת רקדה על הדשא, כשמעל כולם בלטו רועי דוד ושביט מזל. הראשון, שבשנתיים האחרונות רושם התקדמות אדירה מהספסל של מכבי הרצליה ועד להרכב הפועל פ"ת, בלט עם צמד ובישול ומזל, כבש את השער היפה העונה של המלאבסים, במספרת אדירה, דווקא לאחר שבוע לא פשוט בו איבד את סבו.

שחקני הפועל פתח תקווה מאושרים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה מאושרים (ראובן שוורץ)

דוד מסיים את חוזהו בתום העונה, אך קיבל לאחרונה הצעה לחוזה חדש ואמור להמשיך במועדון בו גדל ובו רשם אביו פרדי תקופות יפות כמאמן. הניצחון אמש, גורם גם למחשבות בסוגיית הרכש, כאשר השיפור ביכולת ההגנתית, גורם לפ"ת לא למהר גם בצירוף בלם, בין אם יהיה זר ובין אם ישראלי.

"כל מי שקיבל את ההזדמנות אתמול לקח אותה בשתי ידיים", אמרו במועדון. "פלייאוף עליון? אנחנו זוכרים מה קרה לנו בסיבוב הקודם כשהיינו בהיי ואז טבריה הפתיעה אותנו וזה יכול לקרות גם בשבוע הבא אז צעד צעד”.

ואם רוצים להבין מניין שאב אמש המאמן עומר פרץ את ההשראה? "גדול השחקנים בכדורגל הישראלי פרש השבוע. מה שהביא אותו לגבהים שהוא הגיע אליהם זה אך ורק עבודה קשה, רצון ורעב. הוא לא הוריד את הרגל מהדוושה וזו הדמות שצריכה להיות לנגד עינינו, ערן זהבי", אמר.

עומר פרץ (ראובן שוורץ)עומר פרץ (ראובן שוורץ)

יונתן כהן אמור לחזור לכשירות לקראת המשחק מול עירוני טבריה. ג'וסלין טאבי, שאמור לעזוב, זוכה למספר הצעות, כאשר בפ"ת ציינו כי רק לגבי סלטיק עודכנו על הצעה רשמית. בכל אופן, הוא צפוי להיעדר עוד שבועיים מהמגרשים, כאשר ההערכה היא שהוא למעשה לא ישחק יותר במדי הקבוצה.

דוד, כוכב הניצחון אמש, דיבר בסיום: "אני שמח להיות פה. התחלתי במכבי הרצליה ולאט לאט התפתחתי וקיבלתי ביטחון. הגעתי לפה ותחת עומר פרץ והצוות המקצועי אני מרגיש שיפור אדיר ביכולת. המטרה היא להמשיך. אני תמיד אשאר צנוע ואעבוד קשה, גם אם אשחק וגם אם לא. אני רוצה לעזור לקבוצה שלי בכל משחק ואני שמח שהצלחתי הפעם. הניצחון יותר חשוב מהגולים.

"כיף לראות את האהבה של הקהל ושל האנשים פה אליי. כל מה שנשאר לי הוא להחזיר להם. פלייאוף עליון? אנחנו קבוצה מיוחדת וצנועה, נעבוד קשה ונסתכל ממשחק למשחק", הוסיף על השאיפות של קבוצתו.

