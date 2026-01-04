"צריכים יותר שחקנים שמשחקים עם שמחה"

מכבי תל אביב חזרה מטדי אתמול (שבת) עם 1:3 על הפועל ירושלים, במה שהיה ניצחונה הראשון בלבד בסיבוב השני של העונה. אחרי שהפועל באר שבע הביסה את בני סכנין, הצהובים עדיין רחוקים שמונה נקודות מהמקום הראשון. המשחק הבא יהיה שוב ביום שבת ב-15:00, נגד אותה סכנין. אצל האלופה לא יצאו מגדרם אחרי הניצחון וזוכרים היטב שכל האופטימיות אחרי שהביסו את הפועל חיפה בגביע, לא הייתה שווה כלום כמה ימים אחר כך מול עירוני טבריה.

במכבי ת"א החמיאו אחרי המשחק לאלעד מדמון ולטייריס אסאנטה, כנראה השחקן הטוב ביותר של הצהובים העונה. החלוץ שפתח במקום סייד אבו פרחי רשם שער ובישול, והמאמן, ז'רקו לאזטיץ', אמר על כך: "ראינו את המשחק הכי טוב של מדמון מאז היום שהוא הגיע, כנראה הכי טוב בשנה וחצי שלו פה". עדיין, אי אפשר להתעלם מכך שהאלופה לא עשתה משחק טוב במיוחד, נתקעה עם הכדור ביותר מדי דקות ולא הצליחה לפתח יותר מדי פעולות איכותיות.

לצהובים היה גם מעט מזל הפעם. אם לא עצירת הפנדל של אופק מליקה, הם עוד היו יורדים להפסקה ב-2:2 וזאת למרות שהובילו 0:2 כבר אחרי 10 דקות. "הבעיה שלנו זה שמשום מקום אנחנו נכנסים פתאום לרגעים רעים", הסביר לאזטיץ' לאחר המשחק. מי שפתח בהרכב והיה מעורב בשער הראשון הוא קרווין אנדרדה, אך הקשר הצעיר ירד מאוכזב מאוד מהדשא כשהוחלף בדקה ה-60. "כמו כל הקבוצה, הופעה טובה שלו. בשבועיים האחרונים הוא התאמן ללא כאבים. היו לו הרבה בעיות עם הפוביס לאורך החודש וחצי האחרונים והוא הפסיד הרבה אימונים מלאים. בימים האחרונים הוא נכנס באינטנסיביות טובה והיה לו משחק טוב. ברור שהוא היה מאוכזב כשהוא הוחלף, כולם מאוכזבים מזה, הייתי שחקן ואני יודע איך זה, אבל כולם צריכים להפגין כבוד".

ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

בשל היעדרותו של דור פרץ, לאזטיץ' השתמש הפעם בעמדה של ה-10 בשחקנים כמו אנדרדה, עידו שחר ואף אלעד מדמון שעבר לשם אחרי שסייד אבו פרחי נכנס. על האם יעשה זאת שוב במשחקים הבאים ויחזיר את פרץ לעמדה אחורית יותר, השיב המאמן: "לפני כל משחק אנחנו מנתחים את כל המשחקים ואת כל הכישורים של היריבות שלנו. הפועל ירושלים והפועל חיפה למשל משחקות בצורה שבה יש לנו יותר מקום בין הקווים. מול הפועל חיפה גם עם דור פרץ הצלחנו לייצר ככה המון. זה קשה לשחק נגד קבוצה עם 8 שחקנים בקו אחד וצריך לפתוח את זה בבעיטות מרחוק או בצורה אחרת. היום ראינו את המשחק הכי טוב של מדמון במשך שנה וחצי אז כשהוא נראה ככה אפשר לשים אותו בכל עמדה. אנחנו צריכים יותר שחקנים שמשחקים עם שמחה והנאה ואת זה אנחנו מחפשים".

לאזטיץ' נשאל האם יבקש להתחזק בינואר בבלם שמאלי ברגלו והשיב: "אני מרוצה מהבלמים שלי. ברור שזה מושלם אם יש לך בלם עם רגל שמאל ודברים נוספים, אבל אני מרוצה ממי שיש לי. אני לא יודע כמה זמן קמארה ייעדר כעת". נזכיר כי הבלם טס לצרפת כדי לשהות לצד אשתו שכורעת ללדת.

מי שכבש שער גדול ובכלל נראה מעולה העונה הוא טייריס אסאנטה: "השער שלי? אני נותן לו ציון 8 מ-10. המאמן מבקש ממני להיות יותר מעורב בהתקפה ובאימונים אני בועט הרבה. כשבועטים כדור כזה הוא או נכנס לרשת או עף מעל האצטדיון. בכנות, לא חושב שזו הייתה אחת ההופעות הטובות שלי, אבל כמו שאמרתם, יש לי קצת יותר חופש התקפי במשחקים האחרונים. בשבילי, בכנות, זה לא משנה איפה אני משחק. אני פשוט אוהב לשחק, אבל כן, אני יותר קרוב לשער, יותר מעורב בהתקפה וזה נחמד להראות שאני יכול לתרום גם שם".

טייריס אסאנטה מקפיץ את הקהל (אורן בן חקון)

אסאנטה סיפר מה אמר לשופט, אוהד אסולין, בעבירה בה איסוף סיסוקו כמעט קיבל צהוב שני: "אמרתי לו שזאת לא עבירה בכלל. אני חושב שהשחקן שלהם היה מספיק חכם וניסה לנצל את זה שסיסוקו כבר עם צהוב. הוא קפץ מעליו, איסוף לא נגע בו בכלל, אז אמרתי לשופט 'הוא קפץ, הוא לא נגע בו', זה היה מצב קשה שצריך להיזהר בו כי אם הוא נותן צהוב אי אפשר לבטל את זה. בסוף הוא קיבל את ההחלטה הנכונה לדעתי".

על השאלה האם הוא אחד המנהיגים של הקבוצה העונה, אמר: "יש לנו כמה שחקנים עם ניסיון, כאלה שנמצאים כאן יותר זמן ממני, אבל כן אני מרגיש חשוב. אני מרגיש שאני יכול להיות מנהיג, אז כן אני אחד מהם".

אסאנטה נשאל איפה הוא ממקם את מכבי ת"א ביחס להפועל באר שבע ובית"ר ירושלים והשיב: "מבחינת איכות למכבי ת"א יש המון, אולי אפילו את הקבוצה הטובה בישראל. הבעיה הייתה שבשלב מסוים העונה לא השגנו את התוצאות שרצינו, למרות ששיחקנו כדורגל טוב ודומיננטי. גם במשחק הזה - שלוש פעמים פגענו בקורה. אם שני הכדורים שפגעו בקורה בחצי הראשון היו נכנסים, המשחק היה נגמר כבר שם. כרגע אנחנו קצת חסרי מזל, אנחנו מנסים להחזיר אותו. אם המצבים האלה היו נכנסים בכל משחק אז היינו בפסגה. אבל זה לא המצב עכשיו, ואי אפשר לחפש תירוצים, צריך להילחם. בהשוואה אליהן אנחנו לא נופלים מהם זה בטוח.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (אורן בן חקון)

"מה קרה לנו בחודש האחרון? פשוט לא ניצחנו. למה? אנחנו יודעים את זה בינינו, עובדים על זה בכל יום ויודעים מה צריך לשנות. כרגע אנחנו בצד הפחות מוצלח של המזל, כשאתה רואה את המשחקים שלנו ואת איך שאנחנו משחקים, לפעמים הגיע לנו לנצח ולא ניצחנו. אבל בכדורגל תמיד מקבלים את מה שמגיע. אנחנו בתקופה קשה, עדיין. הניצחון הוא צעד ראשון קדימה. כשמתחילים לנצח הביטחון חוזר. יש לנו הרבה איכות ובסוף זה עניין של לנצח משחק אחרי משחק ולצאת מזה. נפלנו בדברים קטנים, למשל הפנדל מול הפועל פ"ת - אם היינו כובשים אותו אז היינו מנצחים. התקפות מתפרצות, אם לא נספוג מהן, אז ננצח. להיות יותר קליניים מול השער. זה הכל בפרטים הקטנים".

קשר הקבוצה, כריסטיאן בליץ’, צפוי לעבור ניתוח בלחי זכר לפציעה במשחק האחרון מול טבריה. כתוצאה מכך הוא ייעדר כחודש וחצי. תחילה חשבו במכבי שהשחקן יכול לשחק עם הפציעה ומסיכת מגן אך הוא התלונן על כאבים בסיום האימון ביום שישי ובדיקה נוספת קבעה שאין מנוס מניתוח המקום שנפגע.