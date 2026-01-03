עומר פרץ: קבוצה מרגשת, כיף להיות חלק מזה

הפועל פתח תקווה המשיכה הערב (שבת) בכושר הנהדר שלה כשגברה 1:4 על בני ריינה במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל ורשמה ניצחון ליגה שלישי ברציפות ורביעי ברציפות בסך הכל בכל המסגרות.

מאמן המלאבסים, עומר פרץ, אמר בסיום המשחק: “פתיחת משחק פנטסטית שלנו, חגיגה של כדורגל. כיף לראות את השחקנים שלא מפסיקים לרגש אותנו, אנחנו משתמשים בכל הסגל, המון שחקנים שקיבלו פחות דקות עד כה עושים את העבודה שלהם. קבוצה מרגשת, כיף להיות חלק מזה. כשהפצועים יחזרו? יהיו לי צרות טובות, העונה ארוכה, שחקנים צריכים לדעת שהזמן שלהם יגיע במוקדם או במאוחר”.

“העונה מדהימה עד עכשיו, התחלנו טוב את הסיבוב השני וצריכים להמשיך ככה, אנחנו רעבים ורוצים להמשיך ככה. מצפה משחק לא פשוט בשבוע הבא, טבריה עושה עונה טובה. אם נעשה פלייאוף עליון העונה זה יהיה מדהים. האם אמשיך בהפועל פתח תקווה? אני נהנה פה, יש לי הערכה גדולה מהחבר’ה מלמעלה, מהשחקנים ומהקהל. אני חי את הרגע, נהנה מכל שנייה וכעת כל הריכוז שלי הוא במשחק מול טבריה”.

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

חלוץ הפועל פתח תקווה, שביט מזל, שכבש שער נהדר במספרת, הוסיף: “ביום רביעי איבדתי את סבא שלי, היקר לי מכל, הייתה התלבטות אם לעלות לשחק, אני יודע שהוא היה רוצה שאעלה, ואני מקדיש את השער הזה לסבא שלי ולסבתא שלי היקרה שהשם ישמור לי עליה, אין מאושר ממני, אין לי מילים. אנחנו מחברים שלושה ניצחונות בליגה, בתקופה טובה, פתחנו את הסיבוב השני מצוין, לעומת הסיבוב הראשון ששיחקנו טוב והתוצאות לא הגיעו. בסוף זה מתאזן כי שיחקנו כדורגל טוב. שמח שברחנו מהתחתית, יש לנו מטרה חדשה. אני שמח להיות פה ושמח בשביל הקבוצה”.

צ'יפיוקה סונגה ושביט מזל שמחים (ראובן שוורץ)

גם מאמן הקבוצה המפסידה, אדהם האדיה, סיכם את ההתמודדות: “לא הפסדנו בגלל ההרכב שהעליתי. הפועל פ”ת פתחה את המשחק מצוין, לא היינו מרוכזים בהתחלה. בדקות הראשונות זה המון פן של נחישות, אגרסיביות וריכוז, עוד לפני טקטי, ונפלנו בפן המנטלי. באנו מוכנים למשחק כדי לנצח ולהביא נקודות, אבל בסופו של דבר, אחרי 4:1 אי אפשר להגיד מילה טובה על המשחק הזה. לקבל בעשר דקות שלוש גולים זה לא דבר שאמור לקרות”.

“אנחנו במצב קשה, אנחנו עדיין לא נראים מספיק טוב, יכולנו היום להידבק לקו האדום. ברור שחלון ההעברות יכול לעזור הרבה ואנחנו מתכננים להתחזק, כי זה ממש נראה לא טוב. היו לנו משחקים טובים, ובשבוע שעבר עשינו את העבודה, אבל השבוע לא, ומה שאנחנו עושים עד כה לא מספיק, צריך לעשות חושבים לקראת ינואר ולעשות שינויים”.

אדהם האדיה (ראובן שוורץ)

מוחמד שכר הוסיף: “אי אפשר להיות מרוצה שמפסידים 4:1. קבוצה שנלחמת על החיים שלה לא יכולה להרשות לעצמה לספוג שערים קלים כמו שספגנו היום. נצטרך לראות את המשחק שוב, להבין מה לא עבד ולתקן את הטעויות. יש לנו שבוע להתכונן למשחק קשה בטדי. העונה הזו קשה מאוד ונצטרך לעשות הכל כדי להישאר בליגה. האם אני מאמין? ברור, אנחנו רחוקים בסך הכל 6 נקודות מהקו ויש עוד המון נקודות בקופה. יהיה קשה, אבל נעשה הכל כדי להישאר בליגה”.