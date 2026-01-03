יום שבת, 03.01.2026 שעה 21:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

עומר פרץ: קבוצה מרגשת, כיף להיות חלק מזה

מאמן הפועל פ"ת הרעיף מחמאות על שחקניו אחרי ה-1:4 על בני ריינה: "גם שחקנים שלא קיבלו דקות עד כה עושים את העבודה". האדיה: "המצב לא נראה טוב"

|
עומר פרץ (ראובן שוורץ)
עומר פרץ (ראובן שוורץ)

הפועל פתח תקווה המשיכה הערב (שבת) בכושר הנהדר שלה כשגברה 1:4 על בני ריינה במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל ורשמה ניצחון ליגה שלישי ברציפות ורביעי ברציפות בסך הכל בכל המסגרות.

מאמן המלאבסים, עומר פרץ, אמר בסיום המשחק: “פתיחת משחק פנטסטית שלנו, חגיגה של כדורגל. כיף לראות את השחקנים שלא מפסיקים לרגש אותנו, אנחנו משתמשים בכל הסגל, המון שחקנים שקיבלו פחות דקות עד כה עושים את העבודה שלהם. קבוצה מרגשת, כיף להיות חלק מזה. כשהפצועים יחזרו? יהיו לי צרות טובות, העונה ארוכה, שחקנים צריכים לדעת שהזמן שלהם יגיע במוקדם או במאוחר”.

“העונה מדהימה עד עכשיו, התחלנו טוב את הסיבוב השני וצריכים להמשיך ככה, אנחנו רעבים ורוצים להמשיך ככה. מצפה משחק לא פשוט בשבוע הבא, טבריה עושה עונה טובה. אם נעשה פלייאוף עליון העונה זה יהיה מדהים. האם אמשיך בהפועל פתח תקווה? אני נהנה פה, יש לי הערכה גדולה מהחבר’ה מלמעלה, מהשחקנים ומהקהל. אני חי את הרגע, נהנה מכל שנייה וכעת כל הריכוז שלי הוא במשחק מול טבריה”.

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

חלוץ הפועל פתח תקווה, שביט מזל, שכבש שער נהדר במספרת, הוסיף: “ביום רביעי איבדתי את סבא שלי, היקר לי מכל, הייתה התלבטות אם לעלות לשחק, אני יודע שהוא היה רוצה שאעלה, ואני מקדיש את השער הזה לסבא שלי ולסבתא שלי היקרה שהשם ישמור לי עליה, אין מאושר ממני, אין לי מילים. אנחנו מחברים שלושה ניצחונות בליגה, בתקופה טובה, פתחנו את הסיבוב השני מצוין, לעומת הסיבוב הראשון ששיחקנו טוב והתוצאות לא הגיעו. בסוף זה מתאזן כי שיחקנו כדורגל טוב. שמח שברחנו מהתחתית, יש לנו מטרה חדשה. אני שמח להיות פה ושמח בשביל הקבוצה”.

צצ'יפיוקה סונגה ושביט מזל שמחים (ראובן שוורץ)

גם מאמן הקבוצה המפסידה, אדהם האדיה, סיכם את ההתמודדות: “לא הפסדנו בגלל ההרכב שהעליתי. הפועל פ”ת פתחה את המשחק מצוין, לא היינו מרוכזים בהתחלה. בדקות הראשונות זה המון פן של נחישות, אגרסיביות וריכוז, עוד לפני טקטי, ונפלנו בפן המנטלי. באנו מוכנים למשחק כדי לנצח ולהביא נקודות, אבל בסופו של דבר, אחרי 4:1 אי אפשר להגיד מילה טובה על המשחק הזה. לקבל בעשר דקות שלוש גולים זה לא דבר שאמור לקרות”.

“אנחנו במצב קשה, אנחנו עדיין לא נראים מספיק טוב, יכולנו היום להידבק לקו האדום. ברור שחלון ההעברות יכול לעזור הרבה ואנחנו מתכננים להתחזק, כי זה ממש נראה לא טוב. היו לנו משחקים טובים, ובשבוע שעבר עשינו את העבודה, אבל השבוע לא, ומה שאנחנו עושים עד כה לא מספיק, צריך לעשות חושבים לקראת ינואר ולעשות שינויים”.

אדהם האדיה (ראובן שוורץ)אדהם האדיה (ראובן שוורץ)

מוחמד שכר הוסיף: “אי אפשר להיות מרוצה שמפסידים 4:1. קבוצה שנלחמת על החיים שלה לא יכולה להרשות לעצמה לספוג שערים קלים כמו שספגנו היום. נצטרך לראות את המשחק שוב, להבין מה לא עבד ולתקן את הטעויות. יש לנו שבוע להתכונן למשחק קשה בטדי. העונה הזו קשה מאוד ונצטרך לעשות הכל כדי להישאר בליגה. האם אני מאמין? ברור, אנחנו רחוקים בסך הכל 6 נקודות מהקו ויש עוד המון נקודות בקופה. יהיה קשה, אבל נעשה הכל כדי להישאר בליגה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */