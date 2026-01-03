הפועל ב"ש שמרה על הפסגה, מכבי ת"א צמצמה

המחזור ה-17 בליגת העל נפתח היום (שבת) עם כמה משחקים נהדרים – כאשר במוקד הפועל באר שבע שמרה על הטייטל מוליכה עם 0:5 על בני סכנין, כשמכבי תל אביב חזרה לנצח אחרי 1:3 על הפועל ירושלים. כמו כן, מכבי נתניה מנגד, הובסה 4:0 על ידי עירוני טבריה.

הניצחון של הדרומיים נתן להם ראש שקט לעוד מחזור לפחות, בו הם נשארים בפסגה מעל שאר הליגה. בית”ר ירושלים שטרם שיחקה המחזור עדיין שנייה ורחוקה לפחות זמנית כרגע רק שלוש נקודות ממכבי ת”א, לאחר שהצהובים כאמור שבו למסלול וצמצמו. מכבי חיפה שתשחק את המחזור רק ביום שני, ניצלה מאפשרות מלחיצה בה נתניה תעקוף אותה זמנית. הפועל תל אביב במקום החמישי נכון לרגע זה (גם בלי לשחק עדיין במחזור הנוכחי).

צמרת ליגת העל

1 – הפועל ב”ש, 41 נקודות (27+ הפרש שערים)

2 – בית”ר ירושלים, 36 נקודות (20+ הפרש שערים)

3 – מכבי ת”א, 33 נקודות (17+ הפרש שערים)

4 – מכבי חיפה, 25 נקודות (15+ הפרש שערים)

5 – הפועל ת”א, 25 נקודות (9+ הפרש שערים)