יום שבת, 03.01.2026 שעה 21:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

מימר: השופטים פשוט מזלזלים בקבוצות הקטנות

מאמן בני סכנין זעם על השיפוט לאחר התבוסה להפועל ב״ש: ״אנחנו מתכוננים למשחק, לא צריכה להיות גישה שונה לטובת הגדולות. הם חושבים שהם מעל המשחק״

|
שרון מימר (עמרי שטיין)
שרון מימר (עמרי שטיין)

בני סכנין ספגה תבוסה כואבת הערב (שבת) בדמות 5:0 להפועל באר שבע, באצטדיון דוחא. החבורה של שרון מימר ספגה כרטיס אדום גבולי מאוד, שלאחריו המשחק קיבל כיוון ברור.

מאמן הקבוצה, שרון מימר דיבר בסיום: ״עד האדום היינו במשחק, לא ראיתי מצבים טובים של ב״ש. טבעי שהם שלטו יותר. ככל שהמשחק התפתח יכולנו לתפוס אותם יותר לא מוכנים. ככל שעובר הזמן בלי לספוג נגד קבוצה כמו ב״ש זה לטובתך. אם לא היה אדום היה מתפתח משחק אחר. אי אפשר לנתק את האדום. זה מתנה בדקה כל כך מוקדמת. נשברנו מנטאלית אחרי הגול עם היד״.

״נפלנו קצת מהרגליים והתוצאה הביאה אותנו למקום פחות טוב. ב״ש מקום ראשון בזכות, הם קבוצה מאוד איכותית. לא דיברתי על שופטים הרבה זמן ואני לא רוצה להתעסק בזה, אבל יש לי ניסיון של מעל 30 שנה ויש שופטים ששופטים באירופה ומקבלים ביטחון וחושבים שהם מעל הכדורגל. הזלזול הזה של לא לשרוק לנו עבירות, זה מוגזם״.

יואב מזרחי מראה למתיו קוגיואב מזרחי מראה למתיו קוג'ו את האדום (עמרי שטיין)

״יגאל פריד שפט אותנו נגד יפו והערב היה בוואר, ויש תחושה שהוא חושב שהוא מעל המשחק. הייתה פה החמרה עם האדום, קשה לי לקבל את הזלזול הזה. זה זלזול. לצד השני זה לא היה קורה. יש הבדלים מהותיים בין קבוצות גדולות לפחות. השופטים מזלזלים בנו ונותנים כבוד לגדולות. אנחנו באים לעשות את המקסימום, יש פה שתי קבוצות שמתכוננות בצורה שווה למשחק, מאותה ליגה, לא יכול להיות שהשופטים עושים איפה ואיפה בין קבוצות בליגה״.

״נפלנו מנטאלית, דיברנו על שני הגולים שקיבלנו במחצית. אמרנו שצריך לנסות לשמור. ספגנו גול שלישי מאשמתנו. רצינו להחזיק יותר והגול השלישי פירק אותנו״, סיכם המאמן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */