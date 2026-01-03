יום שבת, 03.01.2026 שעה 19:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2324-2117בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

קוז׳וק: ינואר? משחק כמו היום גורם לי לחשוב

מאמן הפועל ב״ש דיבר אחרי ה-0:5 על סכנין: ״ראינו מחויבות וריכוז מהשחקנים, שמח שחזרנו לעקרונות שלנו. ויטור הוא נכס, אנחנו קבוצה אחת עם מטרה״

|
רן קוז'וק (עמרי שטיין)
רן קוז'וק (עמרי שטיין)

הפועל באר שבע השיגה הערב (שבת) ניצחון חוץ חגיגי במיוחד בדמות 0:5 נהדר על בני סכנין במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל, והגדילו זמנית את הפער בפסגה מבית״ר ירושלים לחמש נקודות.

מאמן הפועל באר שבע, רן קוז׳וך, דיבר בסיום: ״אני חושב שהמשחק עוד לפני האדום היה טוב עבורנו. היינו מאוד מחוייבים ומרוכזים. האדום נתן לנו עוד פוש. שמח לע התצוגה והמחויבות של השחקנים. זה היה אתגר עבורנו, דיברנו על זה שהיו לנו משחקי חוץ לא טובים לאחרונה. חיפשנו דרך לבוא למשחק חוץ ולהראות כמו שאנחנו יודעים בטרנר. זה היה שם היום״.

״לא חושב שהיינו זכוכים או יהירים. עשינו טעויות ויצאנו מהעקרונות שלנו, וכשיוצאים מעקרונות מקבלים בראש. נגד טבריה התבלבנו, עלינו למעלה יותר מדי וספגנו. אנחנו צריכים לשמור על העקרונות שלנו ולדבוק בדרך כי זה מה שעושה את הקבוצה שלנו״, המשיך המאמן.

שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם דן ביטון (עמרי שטיין)שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם דן ביטון (עמרי שטיין)

על ינואר אמר: ״אני חושב הרבה על איך להיות מדויקים בחלון הזה. חושב על מה לעשות כדי שיצליח. זה אף פעם לא לקבל החלטות גם ברגעים טובים. היה לנו מאוד חשוב להרוויח את כנעאן וקאנגווה. עם קאנגווה דיברתי לפני המשחק ואמרתי לו שזה רק עניין של זמן עד שהוא יכבוש ואני שמח שהוא עשה את זה״.

״אני חושב שאנחנו צריכים עוד עוצמות ועוד עומק. משחק כמו היום גורם לי לחשוב עוד יותר. ויטור? אני אגיד שבשבועיים האחרונים דיברנו עלינו הרבה בכל מני היבטים. משחק הגנה, חוזה, מיגל. זה לא נכנס אלינו. יש אצלנו חבורה אחת שרוצה לקחת את הקבוצה צעד קדימה ואנחנו עושים את זה. ויטור שחקן מצוין, הוא מבין כדורגל מאוד. הוא שחקן מאוד חשוב עבור הקבוצה, ואנחנו קבוצה שבה השלם גדול מסך חלקיו״, סיכם.

חמודי כנעאן חוגג (עמרי שטיין)חמודי כנעאן חוגג (עמרי שטיין)

״לפני שאסיים אגיד שיש לנו עוד חטוף אחד, רן גואילי ז״ל, וצריך לעשות הכל כדי שיחזור במהרה״, סיים קוז׳וק בתפילה חשובה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */