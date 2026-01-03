קוז׳וק: ינואר? משחק כמו היום גורם לי לחשוב

הפועל באר שבע השיגה הערב (שבת) ניצחון חוץ חגיגי במיוחד בדמות 0:5 נהדר על בני סכנין במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל, והגדילו זמנית את הפער בפסגה מבית״ר ירושלים לחמש נקודות.

מאמן הפועל באר שבע, רן קוז׳וך, דיבר בסיום: ״אני חושב שהמשחק עוד לפני האדום היה טוב עבורנו. היינו מאוד מחוייבים ומרוכזים. האדום נתן לנו עוד פוש. שמח לע התצוגה והמחויבות של השחקנים. זה היה אתגר עבורנו, דיברנו על זה שהיו לנו משחקי חוץ לא טובים לאחרונה. חיפשנו דרך לבוא למשחק חוץ ולהראות כמו שאנחנו יודעים בטרנר. זה היה שם היום״.

״לא חושב שהיינו זכוכים או יהירים. עשינו טעויות ויצאנו מהעקרונות שלנו, וכשיוצאים מעקרונות מקבלים בראש. נגד טבריה התבלבנו, עלינו למעלה יותר מדי וספגנו. אנחנו צריכים לשמור על העקרונות שלנו ולדבוק בדרך כי זה מה שעושה את הקבוצה שלנו״, המשיך המאמן.

שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם דן ביטון (עמרי שטיין)

על ינואר אמר: ״אני חושב הרבה על איך להיות מדויקים בחלון הזה. חושב על מה לעשות כדי שיצליח. זה אף פעם לא לקבל החלטות גם ברגעים טובים. היה לנו מאוד חשוב להרוויח את כנעאן וקאנגווה. עם קאנגווה דיברתי לפני המשחק ואמרתי לו שזה רק עניין של זמן עד שהוא יכבוש ואני שמח שהוא עשה את זה״.

״אני חושב שאנחנו צריכים עוד עוצמות ועוד עומק. משחק כמו היום גורם לי לחשוב עוד יותר. ויטור? אני אגיד שבשבועיים האחרונים דיברנו עלינו הרבה בכל מני היבטים. משחק הגנה, חוזה, מיגל. זה לא נכנס אלינו. יש אצלנו חבורה אחת שרוצה לקחת את הקבוצה צעד קדימה ואנחנו עושים את זה. ויטור שחקן מצוין, הוא מבין כדורגל מאוד. הוא שחקן מאוד חשוב עבור הקבוצה, ואנחנו קבוצה שבה השלם גדול מסך חלקיו״, סיכם.

חמודי כנעאן חוגג (עמרי שטיין)

״לפני שאסיים אגיד שיש לנו עוד חטוף אחד, רן גואילי ז״ל, וצריך לעשות הכל כדי שיחזור במהרה״, סיים קוז׳וק בתפילה חשובה.