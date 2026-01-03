90 דקות לסק, סנגל גברה על סודן ועלתה לרבע הגמר

שלב שמינית הגמר של אליפות אפריקה נפתח הערב (שבת), כאשר במשחק הראשון, נבחרת סנגל של שחקן מכבי חיפה, עבדולאי סק, גברה 1:3 על סודן. מאוחר יותר, מאלי תפגוש את תוניסיה.

סנגל – סודן 1:3

זה לא היה קל, אך סנגל ברבע הגמר. הנבחרת של עבדולאי סק, שעלה בהרכב והשלים 90 דקות, נקלעה לפיגור מפתיע כבר לאחר שבע דקות של כדורגל בעקבות שער נהדר של אמיר עבדאללה, אך הצליחה להפוך עוד לפני המחצית בזכות צמד של פאפה גיי, שניצל בישול של סאדיו מאנה בדקה ה-29 ובישול של ניקולאס ג’קסון בדקה ה-45. שער של איברהים אמבאיה בדקה ה-78 מבישול נוסף של מאנה חתם את תוצאת המשחק.