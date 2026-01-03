יום ראשון, 04.01.2026 שעה 02:59
כדורגל ישראלי

סגירת המעגל המרגשת של גלי וזיו ברמן בטדי

האחים, אוהדי מכבי ת"א שחזרו מהשבי בעזה, צפו ב-1:3 של הצהובים מיציעי האצטדיון הירושלמי - בו היו אמורים להיות יום אחרי ה-7.10 באותו משחק בדיוק

|
גלי וזיו ברמן (רדאד ג'בארה)
גלי וזיו ברמן (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב שבה היום (שבת) למסלול הניצחונות במסגרת המחזור ה-17, אחרי הפסד ושלוש תוצאות תיקו רצופות בליגת העל. הצהובים גברו 1:3 על הפועל ירושלים ויקוו מכאן לצאת לדרך חדשה.

מחוץ לכר הדשא, ביציעי טדי, קיבלנו רגע מרגש כאשר מי שהגיעו לצפות בהתמודדות בין האלופה לירושלמים הם האחים ואוהדי מכבי ת”א – גלי וזיו ברמן. השניים שנחטפו לעזה ב-7.10 וחזרו מהשבי לאחר יותר מ-700 ימים, זכו לראות את מחזיקת הצלחת מנצחת.

מכבי ת”א אף ציינה ברשתות החברתיות את סגירת המעגל המרגשת של השניים, כאשר ב-8.10.2023 האחים ברמן תכננו ללוות את הקבוצה אותם הם אוהדים למפגש דומה מול הפועל ירושלים בטדי, ואף כבר החזיקו בכרטיס. כמובן שאירועי אותה שבת שחורה שינו את כל התמונה.

