יום שבת, 03.01.2026 שעה 19:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2324-2117בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

גולדברג חזר להתאמן, אבל עדיין בספק לדרבי

הבלם ערך אימון מלא, אך אמיר וליסאת כנראה ימשיכו בהרכב מול הפועל חיפה. במכבי חיפה מחפשים לצרף שחקן כנף ויעלו ביום שני עם חולצה מיוחדת. צפו

|
שון גולדברג (עמרי שטיין)
שון גולדברג (עמרי שטיין)

בלם מכבי חיפה, שון גולדברג, שלא נכלל בסגל בשני המשחקים האחרונים בגלל פציעה, זכר להתנגשות ראשים עם ינון פיינגיזכט מול בית"ר ירושלים, ערך היום (שבת) אימון מלא ואף שימש כ"ג'וקר" במשחקון פנימי. 

לפי שעה, גולדברג בספק לדרבי החיפאי ביום שני. בכל מקרה, מי שאמורים להמשיך כצמד בלמים מול הפועל חיפה הם ליסב עיסאת ואלעד אמיר, שכפי שפורסם ב-ONE, יקבל הצעה לחוזה חדש לשלוש שנים הקרובות.

ברק בכר אמור רק באימון המסכם מחר לתרגל את ההרכב. לא נראה שהמאמן יעשה שינוי, אלא ימשיך להריץ את ההרכב שפתח ב-0:4 על מ.ס אשדוד, מה שאומר שבחלק הקדמי ימשיכו לשחק קנג'י גורה, גיא מלמד וסילבה קאני, שעושה התקדמות יפה בשני המשחקים האחרונים.

סילבה קאני חוגג (רדאד גסילבה קאני חוגג (רדאד ג'בארה)

למרות ההתקדמות של סילבה קאני בתקופה האחרונה, במכבי חיפה ממשיכים לחפש לקראת חלון ההעברות של חודש ינואר שחקן כנף, זאת בנוסף לקשר מתחת לחלוץ.

הקבוצה תעלה במדים חדשים לדרבי ביום שני, כשסמי עופר יהיה מלא עד אפס מקום. על החולצה יתנוסס לוגו “מכבי” האנכי ששימש את הקבוצה באמצע שנות ה-70 על גבי חולצת פסים ירוק-לבן של המלבישה הרשמית של הירוקים: “Adidas”.

שחקני מכבי חיפה עם החולצה המיוחדת (האתר הרשמי של מכבי חיפה)שחקני מכבי חיפה עם החולצה המיוחדת (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

עיצוב החולצה מתבסס על הסגנון בו עוצבה חולצת המשחק של הקבוצה באותן שנים ומשלב את החדשנות הטכנולוגית של “Adidas” ויוצר חולצה מקורית ומיוחדת במהדורה מוגבלת שתמכר בחנויות המועדון.
 

