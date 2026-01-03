"הכוחות תפסו אלות, אגרופנים, מסמרים וסכינים"

הפועל באר שבע אירחה הערב (שבת) את בני סכנין במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל והצליחה במשימה – לשמור על פסגת הטבלה שבוע נוסף, זאת בזכות 0:5 נהדר על המארחת מהמגזר. אלא שמחוץ לדשא לא היה רגוע.

אוטובוס שלם ובו חברי ארגון האוהדים של הפועל באר שבע עוכב מחוץ לאצטדיון דוחא. אותם 50 אוהדים שעשו את דרכם מבירת הנגב למשחק, עוכבו מחוץ לאצטדיון והאוטובוס כולו עוכב אחר כך לתחנת המשטרה בכרמיאל. רוב האוהדים באוטובוס הורחקו ל-60 ימים, חלקם עשויים לקבל כתב אישום.

מדוברות המשטרה נמסר: “במסגרת היערכות משטרת ישראל לקראת משחק הכדורגל שהתקיים הערב, באצטדיון דוחא בסכנין, בין הקבוצות הפועל ב”ש ובני סכנין נפרסו כוחות משטרה רבים באזור האצטדיון ובצירי הנסיעה שפעלו לשמירה על ביטחון הציבור, הסדר הציבורי והחוק.

במסגרת פעילות השוטרים, הכוחות תפסו, בתוך אוטובוס על כביש 784, של הקבוצה האורחת שעשה דרכו אל האצטדיון כלי תקיפה ואמצעי פירוטכניקה שונים וביניהם אלות, אגרופנים, אבוקות, קרשים עם מסמרים וסכינים. השוטרים ממשיכים כעת בבדיקת נסיבות האירוע”.

כלי תקיפה שנמצאו באוטובוס של אוהדי הפועל באר שבע (דוברות המשטרה)

כלי הפירוטכניקה שנלקחו (דוברות המשטרה)

עוד ממה שהמשטרה תפסה באוטובוס (דוברות המשטרה)

במשטר סיכמו: “משטרת ישראל תמשיך לפעול בכלל האמצעים למען הבטחת שלומם של האוהדים הנורמטיביים המגיעים למגרשי הכדורגל במטרה ליהנות מאירוע ספורט ותפעל בנחישות נגד אלה הפועלים בניגוד לחוק ופועלים לפגוע בסדר הציבורי”. מפקד מרחב גליל נצ״מ ניר יונה כהן עוד הצהיר: “משחקי כדורגל הם לא זירת מלחמה”.

אוהד באר שבע שנמצא על האוטובוס ובו 50 אוהדים שמעוכבים ללא הסבר מהמשטרה אמר בתחילת האירוע ל-ONE: "מרגישים כמו בני ערובה, אף אחד לא אומר לנו כלום ואין אף הוראה מה לעשות. לא נותנים לנו לרדת מהאוטובוס. יש פה אנשים שהגיעו למשחק באוטובוס מאורגן כי מדובר בהסעה שאמורה להיות מאובטחת. עוד דוגמה לאיך לא סופרים את אוהדי הכדורגל בארץ. אנשים מבזבזים כסף וזמן ובהחלטה שרירותית לא נותנים לנו להיכנס ולעודד את הקבוצה שלנו. בושה".