ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

רוטציה רחבה בהפועל פתח תקווה מול בני ריינה

דוד, נידם, גושה, מזל ועידן כהן פותחים בשורות המלאבסים מול נועלת הטבלה. שלושה שינויים אצל האדיה, כשסטבאנוביץ', גורן וז'ה טורבו עולים ב-11

שנת 2026 נפתחה וחובבי הכדורגל הישראלי מקבלים חגיגת יום שבת, שממשיכה עם משחק נוסף במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל, כשהפועל פתח תקווה תארח היום (שבת, 18:30) את נועלת הטבלה, בני ריינה.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, עידן כהן, מתן גושה, איתי רוטמן, שחר רוזן, בוני אמיאן, נדב נידם, צ’יפיוקה סונגה, רועי דוד, קליי ושביט מזל.

הרכב בני ריינה: ליאור גליקליך, איאד חלאילי, איאד חוטבא, מילאדין סטבאנוביץ', ג'וניור פיוס, עבדאללה ג'אבר, איהאב גנאים, עידן גורן, אווסו קוואבנה, ז’ה טורבו ומוחמד שכר.

עבור המלאבסים, עד כה העונה שונה בתכלית מהפעם הקודמת בה הם בילו בליגת העל. אם לפני שנתיים המארחת בילתה בעיקר מתחת לקו האדום, מה שהוביל בסופו של דבר לירידת ליגה, ניצחון הערב עשוי בקונסטלציה מסוימת לשים אותם במקום השישי, המוביל אל הפלייאוף העליון בסיום העונה הסדירה, גם אם זה באופן זמני.

בצד השני עומדת נועלת הטבלה. מי שכבר הייתה נראית בדרך הבטוחה לרדת ליגה קיבלה חמצן במחזור האחרון, כשהצליחה לנצח את עירוני קריית שמונה בקרב התחתית והתקרבה עד לשש נקודות ממקום המוביל לחוף מבטחים. ניצחון הערב יקרב אותם צעד נוסף אל עבר המטרה לשמה אדהם האדיה חזר אל הקווים.

במפגש הקודם בין הקבוצות העונה הפועל פתח תקווה חגגה עם 1:6 מהדהד לרשתה של ריינה, שאירחה את המשחק וראתה צמדים של צ’יפיוקה סונגה וג’יימס אדניי, כשרועי דוד וקליי הצטרפו כדי לקבוע את התוצאה המרשימה.

