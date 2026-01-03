יום ראשון, 04.01.2026 שעה 02:59
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3813-2817מילאן1
3614-3516אינטר2
3413-2416נאפולי3
3316-2418יובנטוס4
3312-2018רומא5
3012-2317קומו6
2614-2416בולוניה7
2519-2118אטאלנטה8
2412-1817לאציו9
2322-2318ססואולו10
2229-1818אודינזה11
2120-1817קרמונזה12
2028-1717טורינו13
1819-1217פארמה14
1825-1918קליארי15
1723-1217לצ'ה16
1528-1818גנואה17
1225-1316ורונה18
1225-1318פיזה19
928-1717פיורנטינה20

אטאלנטה ניצחה 0:1 את רומא ומאמנה גספריני

נגד המאמן שהביא אותה לגדולה ולתואר ראשון בהיסטוריה, הקבוצה מברגמו הצליחה להשיג שלוש נקודות, סקאלביני הכריע. יובה נעצרה עם 1:1 מול לצ'ה. צפו

|
רגעים של אושר אצל שחקני אטאלנטה (IMAGO)
רגעים של אושר אצל שחקני אטאלנטה (IMAGO)

אחרי שמילאן פתחה את מחזור 18 בליגה האיטלקית עם המשחק הראשון לשנת 2026 בהצלחה עם ניצחון, הסרייה א’ המשיכה גם היום (שבת), כשקומו גברה 0:1 על אודינזה. גנואה סיימה ב-1:1 עם פיזה, ססואולו ופארמה נפרדו בתוצאה זהה ויובנטוס נבלמה עם 1:1 מול לצ’ה. במשחק שנעל את היום, אטאלנטה ניצחה 0:1 את רומא ומאמנה לשעבר, ג’אן פיירו גספריני.

אטאלנטה - רומא 0:1

זה היה אמור להיות רגע מרגש עבור ג’אן פיירו גספריני, שלראשונה מאז שהפך למאמן הזאבים, שב לאצטדיון בו הפך לגיבור כשפגש את הקבוצה עמה עלה לגדולה. אלא שאת הרגעים המרגשים שהיו לפני שריקת הפתיחה החליפו תסכול משחקניו הנוכחיים, שלא הצליחו לעמוד בפני המארחת מברגמו. ג’ורג’יו סקאלביני ניצל טעות של מילה סבילאר כדי לכבוש את השער היחיד במשחק. גם ג’יאנלוקה סקמאקה מצא את הרשת וכבר חגג את השני, אבל אחרי בדיקה ארוכה, הגול שלו נפסל בגלל נבדל. הג’יאלורוסי התעוררו במחצית השנייה, אבל זה לא הספיק כדי למצוא את הרשת.

יובנטוס - לצ’ה 1:1

מומנטום בירידה: יובה נעצרת מול לצ'ה 1:1

דווקא כשהיא ברצף תוצאות נפלא, עם ארבעה ניצחונות בחמשת המחזורים שקדמו למחזור תחת מאמנה החדש לוצ’יאנו ספאלטי, הגברת הזקנה נעצרה בביתה מול האורחת מהדרום. לאמק באנדה, אקס מכבי נתניה ומכבי פתח תקווה, ניצל טעות בהגנה ובמבצע אישי יפה העלה את הסלנטיני ליתרון רגע לפני הירידה להפסקה. ווסטון מקני הצליח להשוות עם בעיטה מדויקת למרכז השער וג’ונתן דייויד יכול היה לצאת גיבור, אבל סיים כגיבור הטרגי אחרי שסחט פנדל אותו החמיץ, במה שלבסוף הסתיים בחלוקת נקודות.

קומו - אודינזה 0:1

נצמדת לצמרת: קומו מנצחת את אודינזה

ססק פברגאס בחר לתת לכוכב הקבוצה המארחת, ניקו פאס, מנוחה, וצפה בחבריו מסתדרים בלעדיו על אף שעלה לדקות הסיום. למרות שהתקשו להגיע למצבים, רגע אחד של חוסר זהירות מצד יאקוב פיוטרובסקי, שהפיל את אלברטו מורנו ברחבה, שלח את לוקאס דה קוניה אל הנקודה הלבנה. ניקולו זאניולו כבר חגג את השוויון אבל הגול שלו נפסל בטענת נבדל, שסימנה את האותות לחגיגה מצד הלריאני, שממשיכים לאיים על הרביעייה הראשונה.

גנואה - פיזה 1:1

שוקעות: חלוקת נקודות בין גנואה ופיזה 1:1

משחק התחתית הסתיים ללא הכרעה ובחלוקת נקודות. המארחת עלתה ראשונה ליתרון בדקה ה-15 משער של לורנצו קולומובו, אך מהדי לריס השווה בדקה ה-38. עד הסיום, התוצאה נותרה על כנה ובחצי השני הרשת לא זזה. כעת, גנואה במקום ה-17 עם 15 נקודות, פיזה במקום ה-19 והלפני אחרון עם 12 נק’.

ססואולו - פארמה 1:1

נתקעו במקום: ססואולו ופארמה נפרדות בתיקו

כמו במשחק שלמעלה, גם פה ההתמודדות הסתיימה ללא הכרעה ובחלוקת נקודות, כשגם כאן השערים הגיעו רק במחצית הראשונה. קריסטיאן ת’ורסטבד כבש ראשון והעלה ליתרון את המארחת עם שער בדקה ה-12, מטאו פלגרינו איזן בדקה ה-24 וחתם את התוצאה. ססואולו במקום ה-9 עם 23 נקודות. פארמה במקום ה-15 עם 18 נק’.

