אלונסו: ינואר? אנחנו תמיד מחפשים איך להשתפר

אחרי הפסקה של שבועיים בעקבות חג המולד, ריאל מדריד תחזור לשחק כדורגל מחר (ראשון) כשתארח בסנטיאגו ברנבאו את ריאל בטיס (17:15, שידור חי בערוץ ONE), כאשר במשחק היא כבר תדע האם היא משחקת כדי לנצל מעידה של ברצלונה ולקזז את הפער או לצמק אותו בחזרה לארבע נקודות.

מבחינת הסגל, אז דני קרבחאל חזר להתאמן עם הקבוצה היום, רק שיש צרה אחרת וחדשה כאשר דין האוסן לא התאמן והוא בספק למפגש. כמובן שאל כל אלו יש את ההיעדרות הגדולה מכולן, כשקיליאן אמבפה כזכור נפצע וייעדר בשבועות הקרובים.

צ’אבי אלונסו דיבר במסיבת העיתונאים המסורתית לקראת המפגש: “שנה טובה לכולם. קיבלנו שבוע חופש ואנחנו מחכים לחזור לשחק ולטרוף את חצי העונה השנייה. ינואר הגיע וזו האחריות שלנו כמועדון תמיד להסתכל, אבל אנחנו מרוצים מהסגל שיש לנו ומהקבוצה שיש גם כרגע”.

דני קרבחאל (IMAGO)

לגבי שחקנים באופן פרטי: “רודריגו יכול לשחק בכל מקום בהתקפה, הוא בכושר מעולה ויש לנו כמה אופציות להחלפת אמבפה, הוא אחד מהם. קרבחאל ערך אימון מלא, נחליט לגבי הסגל מחר. אין לי תשובה לגבי חזרת אמבפה, זה בעיקר עניין של תחושה, נקווה שכמה שיותר מהר. סופר קופה? בואו נראה”.

לגבי ויניסיוס ששמע קריאות בוז במשחק הקודם: “הוא נראה טוב, שמח ומחייך כמו תמיד. החופש בא בתזמון טוב עבור כולנו, אגרנו כוחות וכעת זה הזמן לעבוד ולחזור לקצב. אנדריק? הוא צריך לשחק, אני מבין למה הוא קיבל את ההחלטה, ריאל יודעת היטב להוציא להשאלות ולמועדונים אחרים. אני לא יודע לומר אם היה חכם יותר לשחרר אותו אחרי הסופר קופה בגלל הפציעה של אמבפה”.