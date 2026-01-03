יום שבת, 03.01.2026 שעה 14:46
4111-5515באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2530-3015איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1134-1315היידנהיים17
826-1315מיינץ18

"דניאל פרץ מסרב להתייצב לאימוני המבורג"

דרמה: ב'בילד' מדווחים שהשוער הישראלי נוקט בצעד משמעותי כדי לכפות את המעבר שלו לסאות'המפטון, ולמרות שבקבוצתו מצפים שיתאמן, הוא מסרב להתייצב

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

פרשת המעבר של דניאל פרץ לסאות'המפטון ממשיכה להסתבך, והפעם מגיע דיווח חריף במיוחד מגרמניה. לפי דיווח ב’בילד’, השוער הישראלי מנסה כעת לכפות את סיום תקופת ההשאלה שלו בהמבורג, במטרה לפנות את הדרך למעבר לאנגליה, ואף נוקט בצעד קיצוני כשהוא מסרב להשתתף באימוני הקבוצה הגרמנית.

על פי הדיווח, פרץ מאוכזב מהאופן שבו נבלם המעבר לסאות'המפטון ומהיעדר ההתקדמות בנושא, ומבחינתו הדרך היחידה להניע את המהלך מחדש היא ניתוק מיידי מהשאלה בהמבורג. במועדון הגרמני לא מתכוונים לעבור על כך בשקט, והמהלך של השוער נתפס כצעד כוחני שעלול להחריף את היחסים בין הצדדים.

כעת הכדור עובר למגרש של המבורג ושל הגורמים המעורבים בעסקה, כשברקע עומדת האפשרות להסלמה נוספת אם לא תימצא נוסחה מוסכמת. מה שהחל כניסיון מעבר שקט לפרמייר ליג, הפך בתוך ימים לסאגה מתוחה, שמעמידה את פרץ במרכז סערה מקצועית רגע לפני המשך העונה.

דניאל פרץ (IMAGO)דניאל פרץ (IMAGO)

נזכיר, באיירן מינכן מוכנה לבטל את ההשאלה ולהעבירו לאנגליה, אך בהמבורג הבהירו כי שחרורו יתאפשר רק לאחר שיימצא שוער מחליף שיצטרף לסגל. במועדון עובדים כעת על החתמת שוער נוסף, ומדגישים כי רצונו של פרץ לעזוב אחרי חצי עונה בלבד מוכר להנהלה מזה זמן.

המאמן מרלין פולצין ציין שהשיחות בנושא מתקיימות באופן שוטף ושקוף, והבהיר כי היעדרותו של פרץ מהאימון האחרון אינה קשורה ישירות לסוגיית המעבר, אלא לביטול טיסתו. לדבריו, ההערכה היא שהשוער ישוב להתאמן בקרוב, אך הכל עשוי להשתנות בהתאם להתפתחויות.

