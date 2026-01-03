"דניאל פרץ מסרב להתייצב לאימוני המבורג"

פרשת המעבר של דניאל פרץ לסאות'המפטון ממשיכה להסתבך, והפעם מגיע דיווח חריף במיוחד מגרמניה. לפי דיווח ב’בילד’, השוער הישראלי מנסה כעת לכפות את סיום תקופת ההשאלה שלו בהמבורג, במטרה לפנות את הדרך למעבר לאנגליה, ואף נוקט בצעד קיצוני כשהוא מסרב להשתתף באימוני הקבוצה הגרמנית.

על פי הדיווח, פרץ מאוכזב מהאופן שבו נבלם המעבר לסאות'המפטון ומהיעדר ההתקדמות בנושא, ומבחינתו הדרך היחידה להניע את המהלך מחדש היא ניתוק מיידי מהשאלה בהמבורג. במועדון הגרמני לא מתכוונים לעבור על כך בשקט, והמהלך של השוער נתפס כצעד כוחני שעלול להחריף את היחסים בין הצדדים.

כעת הכדור עובר למגרש של המבורג ושל הגורמים המעורבים בעסקה, כשברקע עומדת האפשרות להסלמה נוספת אם לא תימצא נוסחה מוסכמת. מה שהחל כניסיון מעבר שקט לפרמייר ליג, הפך בתוך ימים לסאגה מתוחה, שמעמידה את פרץ במרכז סערה מקצועית רגע לפני המשך העונה.

דניאל פרץ (IMAGO)

נזכיר, באיירן מינכן מוכנה לבטל את ההשאלה ולהעבירו לאנגליה, אך בהמבורג הבהירו כי שחרורו יתאפשר רק לאחר שיימצא שוער מחליף שיצטרף לסגל. במועדון עובדים כעת על החתמת שוער נוסף, ומדגישים כי רצונו של פרץ לעזוב אחרי חצי עונה בלבד מוכר להנהלה מזה זמן.

המאמן מרלין פולצין ציין שהשיחות בנושא מתקיימות באופן שוטף ושקוף, והבהיר כי היעדרותו של פרץ מהאימון האחרון אינה קשורה ישירות לסוגיית המעבר, אלא לביטול טיסתו. לדבריו, ההערכה היא שהשוער ישוב להתאמן בקרוב, אך הכל עשוי להשתנות בהתאם להתפתחויות.