"לא ירגיש בבית": גארסיה ייכנס לנעלי פיגו בדרבי

דרבי הוא תמיד משחק עם מוטיבציה מיוחדת, לחץ ובעיקר עוצמה רגשית. אבל במפגש הערב (שבת, 22:00), תשומת הלב והמתח מתנקזים לשחקן אחד: ז’ואן גארסיה. השוער הקטלוני חוזר לאצטדיון RCDE לראשונה מאז המעבר השנוי במחלוקת שלו לברצלונה בקיץ האחרון, וב’מארקה’ בטוחים: “הוא לא ירגיש בבית”.

אוהדי אספניול לא קיבלו בעין יפה את עזיבתו, לאחר שסעיף השחרור שלו שולם והוא עבר ליריבה העירונית המושבעת. גארסיה צפוי לקבל קבלת פנים עוינת, זאת למרות קריאות להרגעת הרוחות מצד שחקני אספניול, הנהלת המועדון וארגוני האוהדים. הקהל המקומי עדיין רואה במהלך הזה בגידה של ממש.

גארסיה הגן על שערה של אספניול במשך תשע עונות, מאז הצטרף למחלקת הנוער של המועדון ב-2016. בקיץ האחרון, בגיל 24, החליט לעבור לברצלונה. אספניול סירבה לנהל משא ומתן, וברצלונה שילמה את סעיף השחרור שעמד על 25 מיליון אירו. ההחלטה עוררה כעס רב, בעיקר בקרב האוהדים באצטדיון RCDE, שראו בכך מעשה חמור. עם השלמת המעבר אף הופיעו כתובות גרפיטי מאיימות בעיירת הולדתו של השוער.

ז'ואן גארסיה (IMAGO)

רשתות מאחורי השערים

הלילה גארסיה חוזר למגרש שבו בילה שנים רבות, אך האווירה צפויה להיות רחוקה מאוד מתחושת בית. אספניול תגברה את אמצעי האבטחה לקראת משחק שמוגדר כבעל סיכון גבוה, כולל הצבת רשתות מאחורי שני השערים כדי למנוע השלכת חפצים, וביצוע בידוקי כניסה מחמירים במיוחד.

מאמן ברצלונה האנזי פליק סיפר אתמול כי מבחינתו השוער נראה רגוע, ממוקד ומוכן לדרבי, והביע תקווה שהמשחק יתנהל ברוח של כבוד הדדי. עם זאת, באספניול לא מצפים לרחמים מהיציעים. מאמן הקבוצה, מנולו גונסאלס, התייחס לחזרתו של השוער ואמר: “כולם מחכים שאספניול תיפול כדי לנצל את זה, אבל זה לא יקרה. ואין מקום לשיעורי מוסר או הטפות על התנהגות. מספיק להיזכר במה שקרה כשלואיס פיגו חזר לקאמפ נואו. אף אחד לא בעמדה להטיף כאן לאף אחד”.