יום שבת, 03.01.2026 שעה 12:44
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3813-2817מילאן1
3614-3516אינטר2
3413-2416נאפולי3
3311-2017רומא4
3215-2317יובנטוס5
2712-2216קומו6
2614-2416בולוניה7
2412-1817לאציו8
2221-2217ססואולו9
2219-2017אטאלנטה10
2228-1817אודינזה11
2120-1817קרמונזה12
2028-1717טורינו13
1825-1918קליארי14
1718-1116פארמה15
1622-1116לצ'ה16
1427-1717גנואה17
1225-1316ורונה18
1124-1217פיזה19
928-1717פיורנטינה20

"סולומון יעד למתקפות בלתי מתקבלות על הדעת"

אגודת איטליה-ישראל ואגודת ידידי ישראל הביעה תמיכה בקשר פיורנטינה בצל ההתבטאות המקוממת של חבר המועצה בפירנצה: "ההצהרות נגד מנור היו מחרידות"

|
מנור סולומון (פיורנטינה)
מנור סולומון (פיורנטינה)

סערת החתמתו של מנור סולומון בפיורנטינה ממשיכה להתרחב, וכעת מקבלת גם תגובת נגד רשמית וברורה מצד גופים פרו-ישראליים באיטליה. בעקבות הביקורת הפוליטית החריפה והקריאות שהופנו נגד הקשר הישראלי עם הגעתו לפירנצה, פרסמו אגודת איטליה–ישראל של פירנצה ואגודת “ידידי ישראל” הצהרות חריפות, שבהן גינו את המתקפות על סולומון, הביעו כלפיו סולידריות מלאה והבהירו כי הכרזה על שחקן כבלתי רצוי בשל אזרחותו או עמדות שמיוחסות לו חוצה קו אדום ואינה קשורה כלל לעולם הספורט.

“אגודת איטליה–ישראל של פירנצה מביעה סולידריות מלאה עם מנור סולומון, שהפך ליעד למתקפות בלתי מתקבלות על הדעת, ומקבלת אותו בברכה בפירנצה, תוך איחול הצלחה בדרכו הספורטיבית. הכרזה על ספורטאי כ’בלתי רצוי’ בשל אזרחותו או בשל עמדות פוליטיות שמיוחסות לו היא צורה חמורה של אפליה, שפוסלת את מי שמשמיע אותה, ואין לה כל קשר לספורט”. כך נמסר בהודעה של עמנואל קוקוליני, נשיא אגודת איטליה–ישראל של פירנצה, בעקבות התקפה מצד מזכיר השמאל האיטלקי, ג’אקופו מדאו, המשמש גם כחבר מועצה בססטו פיורנטינו, נגד מנור.

גם אגודת “ידידי ישראל” התערבה בנושא. “זה באמת מחריד”, אומר קישורה בומבאצ’י, “שדמות ציבורית כה חשובה כמו חבר מועצה יוצאת בהצהרות חריפות נגד שחקן שזה עתה הגיע לפירנצה, ומאשימה אותו בתמיכה במדיניות שלטענתה היא רצח עם מצד ממשלת ישראל. נדרשים איזון ומתינות, וכן היכולת להעצים את הספורט ככלי לאחדות. במקום זאת, חבר המועצה מדאו סבור שהוא יכול להדביק לשחקן כדורגל ‘אשמה פוליטית’ כביכול, תוך בלבול בין תחומים נפרדים”.

מנור סולומון (צילום מסך)מנור סולומון (צילום מסך)

“זהו סימן ברור”, ממשיך בומבאצ’י, “לחדירה הבלתי בריאה של הנרטיב הפרו-פלסטיני, שאינו מכיר גבולות של הגינות, וסבור ככל הנראה שהוא יכול להשתחל גם להקשר שאינו פוליטי, באמצעות ניצול אידאולוגי של סוגיה ספורטיבית גרידא והפצת שקרים כגון הטענה לרצח עם של הפלסטינים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */