יום שבת, 03.01.2026 שעה 13:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

ברק יצחקי: התוצאות של ק"ש מסוכנות עבורנו

בבית"ר שמו מטרה להוריד לקרקע לקראת הצפוניים מחר ב-20:30, המאמן: "השחקנים יודעים שכדי להישאר בטופ צריך לדחוף את עצמנו". סילבה נטש את האימון

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

המטרה של הצוות המקצועי בבית״ר ירושלים בראשות המאמן ברק יצחקי היא להוריד את השחקנים לקרקע אחרי חגיגות הניצחון על הפועל תל אביב בטדי לפני יומיים, עם 0:1 של ירדן שועה, ויום לפני המשחק מול קרית שמונה מחר (ראשון, 20:30). 

מצד אחד אופוריה בבית”ר ירושלים ואווירה מיוחדת בבית וגן, מצד שני כולם יודעים שהדרך בליגה עוד ארוכה ובכל שבוע צריך להתמודד עם אתגר חדש. ברק יצחקי התייחס למצב הקבוצה: “חלק מהעבודה שלי זה להוריד את השחקנים שלי לקרקע, הם יודעים טוב מאוד שאם אנחנו רוצים להישאר בטופ ולדחוף את עצמנו אנחנו צריכים לעשות הפרדה”.

המאמן המשיך: “זאת אומרת שגם אם היינו במומנטום פחות טוב אז לדעת לבוא ולנצח בשיניים, אז עכשיו צריך לרדת לקרקע, ניתחנו את המשחק שלנו מול הפועל תל אביב וגם את היריבה ונגיע מוכנים למשחק נגד קריית שמונה. מצד אחד ק”ש עם תוצאות לא טובות אז זה עוד יותר מסוכן מבחינתו”.

יצחקי אחרי הפועל ת"א: היינו טובים יותר

עוד על היריבה: “קבוצה מאומנת עם רעב מאוד ברור בדרך המשחק שלה, אני זוכר שהיה לנו קשה נגדם במשחק הבית באצטדיון טדי, כך שאין חיים קלים בליגה שלנו, אנחנו צריכים לבוא מוכנים, מרוכזים ולעשות את העבודה במשחק חוץ קשה”.

ירדן שועה שהוחלף במחצית השנייה מול הפועל תל אביב בשל העובדה שהוא עדיין לא במיטבו אחרי התמודדות עם דלקת ריאות, יפתח בהרכב נגד שי ברדה והשחקנים שלו, גם עומר אצילי וסמואל קאלו, שבתמונת ההרכב. לוקה גדראני וברייאן קראבלי יפתחו במרכז ההגנה.

השוער מיגל סילבה בספק למשחק מול קריית שמונה אחרי שספג מכה כואבת מאוד מול הפועל תל אביב ברגל.  השוער עלה לכר הדשא בבית וגן באימון המסכם, אך לא הצליח להשלים אימון מלא ורק לקראת ההתמודדות יוכרע האם יפתח בהרכב. שוער המשנה יהונתן עוזר בכוננות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */