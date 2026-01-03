ברק יצחקי: התוצאות של ק"ש מסוכנות עבורנו

המטרה של הצוות המקצועי בבית״ר ירושלים בראשות המאמן ברק יצחקי היא להוריד את השחקנים לקרקע אחרי חגיגות הניצחון על הפועל תל אביב בטדי לפני יומיים, עם 0:1 של ירדן שועה, ויום לפני המשחק מול קרית שמונה מחר (ראשון, 20:30).

מצד אחד אופוריה בבית”ר ירושלים ואווירה מיוחדת בבית וגן, מצד שני כולם יודעים שהדרך בליגה עוד ארוכה ובכל שבוע צריך להתמודד עם אתגר חדש. ברק יצחקי התייחס למצב הקבוצה: “חלק מהעבודה שלי זה להוריד את השחקנים שלי לקרקע, הם יודעים טוב מאוד שאם אנחנו רוצים להישאר בטופ ולדחוף את עצמנו אנחנו צריכים לעשות הפרדה”.

המאמן המשיך: “זאת אומרת שגם אם היינו במומנטום פחות טוב אז לדעת לבוא ולנצח בשיניים, אז עכשיו צריך לרדת לקרקע, ניתחנו את המשחק שלנו מול הפועל תל אביב וגם את היריבה ונגיע מוכנים למשחק נגד קריית שמונה. מצד אחד ק”ש עם תוצאות לא טובות אז זה עוד יותר מסוכן מבחינתו”.

עוד על היריבה: “קבוצה מאומנת עם רעב מאוד ברור בדרך המשחק שלה, אני זוכר שהיה לנו קשה נגדם במשחק הבית באצטדיון טדי, כך שאין חיים קלים בליגה שלנו, אנחנו צריכים לבוא מוכנים, מרוכזים ולעשות את העבודה במשחק חוץ קשה”.

ירדן שועה שהוחלף במחצית השנייה מול הפועל תל אביב בשל העובדה שהוא עדיין לא במיטבו אחרי התמודדות עם דלקת ריאות, יפתח בהרכב נגד שי ברדה והשחקנים שלו, גם עומר אצילי וסמואל קאלו, שבתמונת ההרכב. לוקה גדראני וברייאן קראבלי יפתחו במרכז ההגנה.

השוער מיגל סילבה בספק למשחק מול קריית שמונה אחרי שספג מכה כואבת מאוד מול הפועל תל אביב ברגל. השוער עלה לכר הדשא בבית וגן באימון המסכם, אך לא הצליח להשלים אימון מלא ורק לקראת ההתמודדות יוכרע האם יפתח בהרכב. שוער המשנה יהונתן עוזר בכוננות.