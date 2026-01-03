יום שבת, 03.01.2026 שעה 15:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

ניצח את עידו שרון: ירדן כהן הוא Winner המחזור

לאחר אחד המאבקים הכי צמודים שיש, מגן בית"ר קטף את הפרס ע"ח שוער טבריה. אגבה 3 וזלאנטוביץ' 4 לא הרחק מאחורי הצמרת, לאחר מכן אדניי ובושנאק

|
ה-Winner של המחזור, ירדן כהן (צור חלפון - גרפיקה)
המחזור ה-16 בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. לפני שמתחיל לו המחזור ה-17 בליגה הבכירה בישראל, זה הזמן להכריז על Winner השבוע שקיבל הכי הרבה קולות על ידיכם – ירדן כהן.

לוגו winner (מערכת ONE)לוגו winner (מערכת ONE)

המגן השמאלי של בית”ר ירושלים, שרשמה 0:1 חשוב על הפועל תל אביב וצימקה את הפער מהפועל באר שבע, היה במשחק מצוין על הקו בצד השמאלי הן מבחינה הגנתית והן התקפית ועזר לחבורה של ברק יצחקי להישאר הכי חזק שיש במרוץ האליפות.

כהן גבר בסיומו של מאבק צמוד על שוער עירוני טבריה, עידו שרון. אל המקום השלישי הגיע פיטר אגבה ממכבי חיפה ואל הרביעי איגור זלאטנוביץ’ מהפועל ב”ש, שניהם לא הרחק מאחור בכלל. במקום החמישי והשישי בתיקו הגיעו ג’בייר בושנאק מבני סכנין וג’יימס אדניי מהפועל פתח תקווה.

