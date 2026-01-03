כל מה שצריך לדעת לקראת מונדיאל הקינגס ליג

הקינגסליג פותחת את 2026 עם מונדיאל הנבחרות שלה: Kings World Cup Nations בברזיל המארחת וגם אלופת הטורניר הקודם. 20 נבחרות, פורמט שמבטיח דרמה, ושילוב שרק בקינגס ליג יודעים לעשות: אגדות כדורגל ויוצרי תוכן, בתוך משחקים שמרגישים לפעמים כמו משחק מחשב אבל עם לחץ של נבחרת אמיתית.

הערב החל מ-21:00 בערוץ ONE2 יוצא לדרך Kings World Cup Nations 2026, מונדיאל הנבחרות של הקינגסליג. זה הפורמט שיזם ג׳רארד פיקה אחרי הפרישה, וכבש את הרשת עם שילוב שרק כאן עובד: נבחרות לאומיות, יוצרי תוכן שמביאים קהלים, ושחקני עבר/שמות גדולים שמוסיפים את ה”כדורגל האמיתי” לתוך מוצר שמרגיש לפעמים כמו משחק מחשב. זו הדרך של הקינגס ליג לפתוח את 2026, ומהרגע הראשון אין חימום: כבר בערב הפתיחה מחכים משחקים גדולים: צ׳ילה - הולנד (21:00), ארה״ב - יפן (22:00), ובמרכז הבמה ברזיל - ספרד (23:00).

מה זה הטורניר הזה בכלל, ולמה כולם מדברים עליו?

זה מונדיאל שבנוי להחזיק מתח מהדקה הראשונה. יש כאן 20 נבחרות שמחולקות ל-5 בתים, אבל בניגוד לטורנירים “רגילים” אין כמעט מקום לחשבונות ושמירת כוחות: מקום ראשון בבית עולה ישר לרבע הגמר, וכל מי שלא מסיים ראשון נכנס לאזור האפור של Last Chance, שלב “הזדמנות אחרונה” שמביא איתו עוד משחקי נוקאאוט עוד לפני רבע הגמר. במילים אחרות: גם מי שמסיים שני לא יכול להירגע, וגם מי שבמקום שלישי עדיין לא באמת בחוץ וזה בדיוק מה שהופך כל ערב כאן למשהו שמרגיש כמו פלייאוף. וכל זה מתנקז לסיום הגדול: הגמר ב-17 בינואר 2026 באליאנץ פארקה, סאו פאולו.

ג'רארד פיקה (IMAGO)

הכוכבים, הווייב, והסיפור שמרים את הכל

כרגיל הדבר הכי חזק של הטורניר הוא הכוכבים. וזה מתחיל מלמעלה: רונאלדו נזאריו (הברזילאי) הוא נשיא הטורניר, ובנבחרות עצמן מסתובבים “נשיאים” שלא צריך להציג, כאלה שמביאים איתם גם קהל כדורגל קלאסי וגם קהל שחי טוויץ’/יוטיוב. בין השמות הבולטים תמצאו את רוברט לבנדובסקי (פולין), קון אגוארו (ארגנטינה), ווסלי סניידר (הולנד), ארתורו וידאל (צ'ילה) וגם ווסטון מקני (ארה״ב) חאמס רודריגס (קולומביה). במקביל, יוצרי התוכן המקיפים את האירוע דוחפים את הכל קדימה עם הייפ, קליפים ורגעים שמיד הופכים לשיח ברשתות החברתיות. וכמובן שצריך לזכור את הסיפור הכי גדול ברקע: ברזיל מגיעה גם כאלופה המכהנת וגם כמארחת, עם כל הלחץ והציפיות של קהל בית ומה יותר “קינגסליג” מלהתחיל את זה מול ספרד, המדינה שבה הפורמט נולד. פתיחה שמרגישה כמו גמר על ההתחלה.

גרמניה נגד איטליה (IMAGO)

אתם מוזמנים להצטרף אלינו לטורניר שמתחיל הערב וילווה אותנו בשבועיים הקרובים: Kings World Cup Nations Brazil 2026. זה קצר, זה מהיר, וזה בנוי בדיוק לרגעים שמייצרים כותרות עוד לפני שהמשחק נגמר. מתחילים כבר הערב ב-21:00 בערוץ ONE2, עם ערב פתיחה עמוס משחקים גדולים, ומכאן זה רץ עד אירוע השיא הגדול בסאו פאולו.