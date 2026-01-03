יום ראשון, 04.01.2026 שעה 02:58
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
21827-100411הפועל ת"א
21904-97212הפועל העמק
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
17988-99211עירוני קריית אתא
17999-97312מכבי ראשל"צ
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

חזרה להפסיד: חולון נכנעה 78:70 לראשל"צ בחוץ

הקבוצה בסגול לא הייתה מספיק טובה, כשהשתרכה לאורך המשחק מאחורי הכתומים ולמרות שהיו לה הזדמנויות, לא הצליחה לחזור. ווית'רס ו-וולטון נפצעו. צפו

נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)
נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)

המחזור ה-12 של ליגת ווינר סל המשיך היום (שבת), כשחוץ מהמשחק הנהדר בין הפעל תל אביב להפועל ירושלים, קיבלנו עוד התמודדות מסקרנת בין מכבי ראשון לציון להפועל חולון, בה הכתומים יצאו עם ידם על העליונה עם 70:78 חשוב מאוד מבחינתם. אמין סטיבנס הצטיין עם 28 נקודות, דרק וולטון ג’וניור וטוד ווית’רס נפצעו בצורה לא קלה.

המשחק החל נהדר עבור הקבוצה מעיר היין, שהגיבה לסל ראשון של חולוניה עם ריצה נהדרת, ובאופן כללי השליטה על הפרקט הייתה כתומה. על אף ניסיונות של האורחת להגיב, המארחת ירדה להפסקה ביתרון דו ספרתי.

ברבע השלישי זה היה נראה דומה, חולוניה ניסתה לרדוף אחרי הקבוצה המארחת, שעדיין שמרה על היתרון ואף הגבירה את הקצב ופתחה שוב מבערים בעשר הדקות האחרונות, מה שהוביל לניצחונם של הכתומים.

קלעו למכבי ראשון לציון: אמין סטיבנס 22 נקודות, קאליל אמאד 18, ג'וש פרוינד 13, ג'יי ג'יי קפלן 9, די.ג'יי ברנס וקוויי גרנט 8 כ”א.

קלעו להפועל חולון: נתנאל ארצי 19 נקודות, עידן זלמנסון 11, ג'ורדן מקריי 9, יאיר קרביץ 8, ליאור קררה 7, נסייר ברוקס ודריק וולטון ג'וניור 5 כ”א, טוד ווית'רס ודמיון רוסר 3 כ”א.

צפו: מכבי ראשל"צ ב70:78 על בפועל חולון

רבע ראשון: 20:25 למכבי ראשון לציון

חמישיית מכבי ראשון לציון: קווי גרנט, אמין סטיבנס, קאליל אמאד, ג’יי ג’יי קפלן ודי ג’יי ברנס.

חמישיית הפועל חולון: דרק וולטון ג’וניור, טוד ווית’רס, עידן זלמנסון, נתנאל ארצי וג’ורדן מקריי.

# 10:00-5:00: הקבוצה מעיר היין פתחה נהדר, כשהגיבה לסל פתיחה של עידן זלמנסון עם ריצת 0:12 שהוביל את יואב שמיר לקחת פסק זמן מוקדם. הכתומים פשוט ריחפו על הפרקט ב-5 הדקות הראשונות.

# 5:00-0:00: חולוניה התאוששה והצליחה לרדת מדו ספרתי עד למרחק פוזשן אחד, כשהמארחת ניסתה להתרחק ממנה שוב, אך המשחק נשאר צמוד יחסית בירידה מהרבע הראשון.

רבע שני: 34:45 למכבי ראשון לציון

# 10:00-5:00: המשחק נהיה יותר אגרסיבי, אך המשיך את המומנטום שלו מהרבע הראשון, כשהכתומים שוב הצליחו לעלות ליתרון דו ספרתי. קאליל אמאד הבריק אצל המארחת עם שלוש שלשות.

# 5:00-0:00: ראשל”צ התחילה לברוח לסגולים, שנותרו בסגל קצר בעקבות פציעה של דרק וולטון ג’וניור. הרבע נגמר כשהמארחת ביתרון דו ספרתי, תוצאה שעשתה חסד עם חולון.

רבע שלישי: 53:59 למכבי ראשון לציון

# 10:00-5:00: חולון התאוששה מעט, כשהצליחה להוריד את הפער הגדול הודות לכניסתו למשחק של ג’ורדן מקריי וגם ליכולת נהדרת של נתנאל ארצי, שהגיע לדו ספרתי בנקודות. הכתומים עדיין שמרו על היתרון ונשארו במרחק של מספר פוזשנים.

# 5:00-0:00: על אף שהיו לה מספר הזדמנויות, ראשון התקשתה לברוח, ודווקא האפקט ההפוך, קרה, שוב חולוניה הורידה את הפער והשאירה את ההתמודדות פתוחה. טוד ווית’רס נפצע בצורה קשה ואיבד הכרה, אך הוא חזר להכרה ופונה מהפרקט.

רבע רביעי: 70:78 למכבי ראשון לציון

# 10:00-5:00: ששיא המתח בבית מכבי. הזריקות לא נכנסו בשני הצדדים, כשהכתומים החטיאו מצבים קלים יחסית, וחולון לא הראתה מספיק איכות בשלב הזה כדי לנצל את זה.

# 5:00-0:00: ראשל”צ פתחה מבערים, כשהיא עלתה שוב לתרון דו ספרתי והורידה את סיכויי החזרה של חולון ל-0. האורחת עוד ניסתה, אבל זה כבר היה מאוחר מדי.

