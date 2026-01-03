יום שבת, 03.01.2026 שעה 09:09
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2123-1418חטאפה11
1921-1418ראיו וייקאנו12
1820-1717אוססונה13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

340,000 דולר: שעון הבוגאטי החדש בו זכה ימאל

הקיצוני של ברצלונה קיבל לאחרונה בדובאי את "פרס מראדונה", לצד מתנה יוקרתית בעקבות הזכייה: שעון שמשלב בתוכו מיניאטורה פונקציונלית של מנוע רכב

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

לאמין ימאל היה אחד הזוכים בטקס Globe Soccer Awards שנערך בדובאי, אירוע שבו נכחו דמויות בולטות כמו כריסטיאנו רונאלדו, כוכבי ספורט מהשורה הראשונה דוגמת חביב נורמגומדוב, לוחם ה-UFC, ונובאק ג'וקוביץ'.

בדומה לטקס כדור הזהב, אוסמן דמבלה זכה בפרס האישי השלישי שלו, בנוסף ל-The Best האחרון. הוא נבחר לשחקן השנה 2025 על ידי הארגון. המועמדים היו קיליאן אמבפה, לאמין ימאל, ויטיניה וראפיניה. הקבוצה שהייתה הכוכבת הגדולה של הערב הייתה פאריס סן ז'רמן, שזכתה כמעט בכל התארים שבהם השתתפה, ובראשם ליגת האלופות.

מעבר לזכייה בפרס הקבוצה הטובה ביותר ובפרס של דמבלה, המועדון ניצח בקטגוריות רבות נוספות: מאמן השנה (לואיס אנריקה), תגלית השנה (דזירה דואה), קשר השנה (ויטיניה) ונשיא השנה (נאצר אל חלאיפי).

לאמין ימאל קיבל את פרס מראדונה

כוכב ברצלונה ונבחרת ספרד, מעבר לכך שנבחר לשחקן הצעיר הטוב ביותר מתחת לגיל 23 בלה ליגה והיה מועמד במספר קטגוריות, זכה ב"פרס מראדונה" כשחקן המוכשר ביותר, פרס שמיועד לכישרונות צעירים שבונים את עתידם בכדורגל.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

"שנה שעברה הייתי הילד שזה עתה הגיע, אבל עכשיו יש עליי יותר לחץ כשחקן חשוב במועדון ובנבחרת, אבל תודה לאל הכל הסתדר. אני חושב שעדיף לא להשוות את עצמך לאף אחד: יש שחקנים כמו כריסטיאנו שהגיעו למה שהם כי רצו להיות הם עצמם", אמר כוכב בארסה.

כשנשאל איך צריך להתייחס אליו, השיב בצחוק: "שום דבר, בבית שלי אמא שלי קובעת". מה שלא ידע לאמין ימאל הוא שפרס מראדונה הגיע יחד עם שעון יוקרה. הוא קיבל שעון Jacob & Co Bugatti Tourbillon, שמוערך בכ-340,000 דולר.

השעון היוקרתי שבו זכה לאמין ימאל (אינסטגרם)השעון היוקרתי שבו זכה לאמין ימאל (אינסטגרם)

שעון ייחודי

מדובר בשעון יוקרה שמוקדש למכוניות של בוגאטי, ומשלב בתוכו מיניאטורה פונקציונלית של מנוע רכב. המאפיין הבולט ביותר הוא העתק מוקטן ופועל של מנוע W16 או V16 של בוגאטי, בהתאם לדגם. בלחיצה על כפתור, 16 בוכנות טיטניום נעות מעלה ומטה בתוך בלוק ספיר שקוף, מונעות על ידי גל ארכובה, ברצף אנימציה שנמשך כ-15–20 שניות.

מדובר בפריט בייצור מוגבל במיוחד, כאשר הבלעדיות שלו קשורה ישירות לזו של המכונית שעליה הוא מבוסס. הסדרה המלאה של ה-Jacob & Co Bugatti Tourbillon החדש (קליבר JCAM55 עם מנוע V16) מוגבלת לעד 250 יחידות בלבד. עוד גביע בארון של הנער.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */