340,000 דולר: שעון הבוגאטי החדש בו זכה ימאל

לאמין ימאל היה אחד הזוכים בטקס Globe Soccer Awards שנערך בדובאי, אירוע שבו נכחו דמויות בולטות כמו כריסטיאנו רונאלדו, כוכבי ספורט מהשורה הראשונה דוגמת חביב נורמגומדוב, לוחם ה-UFC, ונובאק ג'וקוביץ'.

בדומה לטקס כדור הזהב, אוסמן דמבלה זכה בפרס האישי השלישי שלו, בנוסף ל-The Best האחרון. הוא נבחר לשחקן השנה 2025 על ידי הארגון. המועמדים היו קיליאן אמבפה, לאמין ימאל, ויטיניה וראפיניה. הקבוצה שהייתה הכוכבת הגדולה של הערב הייתה פאריס סן ז'רמן, שזכתה כמעט בכל התארים שבהם השתתפה, ובראשם ליגת האלופות.

מעבר לזכייה בפרס הקבוצה הטובה ביותר ובפרס של דמבלה, המועדון ניצח בקטגוריות רבות נוספות: מאמן השנה (לואיס אנריקה), תגלית השנה (דזירה דואה), קשר השנה (ויטיניה) ונשיא השנה (נאצר אל חלאיפי).

לאמין ימאל קיבל את פרס מראדונה

כוכב ברצלונה ונבחרת ספרד, מעבר לכך שנבחר לשחקן הצעיר הטוב ביותר מתחת לגיל 23 בלה ליגה והיה מועמד במספר קטגוריות, זכה ב"פרס מראדונה" כשחקן המוכשר ביותר, פרס שמיועד לכישרונות צעירים שבונים את עתידם בכדורגל.

לאמין ימאל (IMAGO)

"שנה שעברה הייתי הילד שזה עתה הגיע, אבל עכשיו יש עליי יותר לחץ כשחקן חשוב במועדון ובנבחרת, אבל תודה לאל הכל הסתדר. אני חושב שעדיף לא להשוות את עצמך לאף אחד: יש שחקנים כמו כריסטיאנו שהגיעו למה שהם כי רצו להיות הם עצמם", אמר כוכב בארסה.

כשנשאל איך צריך להתייחס אליו, השיב בצחוק: "שום דבר, בבית שלי אמא שלי קובעת". מה שלא ידע לאמין ימאל הוא שפרס מראדונה הגיע יחד עם שעון יוקרה. הוא קיבל שעון Jacob & Co Bugatti Tourbillon, שמוערך בכ-340,000 דולר.

השעון היוקרתי שבו זכה לאמין ימאל (אינסטגרם)

שעון ייחודי

מדובר בשעון יוקרה שמוקדש למכוניות של בוגאטי, ומשלב בתוכו מיניאטורה פונקציונלית של מנוע רכב. המאפיין הבולט ביותר הוא העתק מוקטן ופועל של מנוע W16 או V16 של בוגאטי, בהתאם לדגם. בלחיצה על כפתור, 16 בוכנות טיטניום נעות מעלה ומטה בתוך בלוק ספיר שקוף, מונעות על ידי גל ארכובה, ברצף אנימציה שנמשך כ-15–20 שניות.

מדובר בפריט בייצור מוגבל במיוחד, כאשר הבלעדיות שלו קשורה ישירות לזו של המכונית שעליה הוא מבוסס. הסדרה המלאה של ה-Jacob & Co Bugatti Tourbillon החדש (קליבר JCAM55 עם מנוע V16) מוגבלת לעד 250 יחידות בלבד. עוד גביע בארון של הנער.