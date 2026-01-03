אבו יונס: שמים את משקעי העבר בצד, באים לשחק

בני סכנין תנסה הערב (שבת, 17:30) להפתיע את הפועל באר שבע ולהמשיך במומנטום החיובי שהקבוצה יצרה לאחרונה. המשטרה נערכת בכוחות מתוגברים למשחק, כשקרוב ל-250 שוטרים ואנשי אבטחה ישמרו על הסדר, עם צפי של 500 אוהדים של הקבוצה מהדרום.

היו"ר מוחמד אבו יונס התייחס למפגש ואמר: “משקעי העבר מאחורינו. אנחנו רוצים להתעסק רק בכדורגל. מה שהיה היה והכל מאחורינו. המשחק הזה לא יביא אליפות לב”ש וגם לא יביא אותנו לשום מקום כרגע. אנחנו במומנטום טוב ולא רוצים להפסיד. אני קורא לקהל לבוא ולמלא את דוחא ולהתעסק רק בכדורגל”.

עוד אמר אבו יונס: “יש שעה שטובה ומזג אוויר טוב וחשובה לנו הדחיפה של הקהל. הליגה השנה היא ליגה שכולם יכולים לנצח את כולם. כרגע אני מדבר וחושב ממשחק למשחק ולא חושב רחוק. יש כאן שקט שנותן לקבוצה את ההכנה הטובה ביותר”.

מוחמד אבו יונס (רדאד ג'בארה)

המאמן שרון מימר הוסיף: “אנחנו לפני משחק מול הקבוצה הכי חזקה בליגה והכי איכותית. אנחנו מבינים את האתגר ורוצים להמשיך את המומנטום שאנחנו נמצאים בו. חשוב שנבצע בצורה הכי טובה את הפעולות הטקטיות עם ובלי הכדור בצורה הטובה ביותר. חשוב לנו לנצל את דוחא והאנרגיות שלו למשחק כדי להביא תוצאה טובה”.

מימר לא מתכוון לבצע שינוים בהרכב לעומת זה שפתח בניצחון מול הפועל חיפה. אחד השחקנים שעושה השנה פריצת דרך משמעותית הוא ג'בייר בושנאק שאמר: “אנחנו רוצים להמשיך ברצף הניצחונות, חשוב מאוד שהקהל שלנו יבוא וידחוף אותנו”. הקשר גילד אוטאנגה שעל ההחלטה לשחררו בינואר פורסם לראשונה ב-ONE אמור במהלך החלון הנוכחי לעזוב סופית את הקבוצה.

הרכב המשוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, מארון גנטוס, חסן חילו, עומר אבוהב, עדן שמיר, ג’בייר בושנאק, אחמד סלמן, מת’יו קוג’ו וארתור מירניאן.