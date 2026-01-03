יום שבת, 03.01.2026 שעה 10:58
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

השינוי היחיד בבני ריינה: סטבאנוביץ' במקום חבשי

האדיה מתכנן שינוי אחד לקראת הפועל פ"ת ב-18:30: "המשחק הקודם הכניס ביטחון, מאמין בשחקנים". מוחמד שכר: "משחק חשוב, המטרה - לקחת שלוש נקודות"

|
מילאדין סטבאנוביץ' נוגח (שחר גרוס)
מילאדין סטבאנוביץ' נוגח (שחר גרוס)

כאשר היא במצב רוח מעודד מאד אחרי הניצחון האחרון מול עירוני קריית שמונה, ניצחון שהשאיר את הקבוצה בחיים בתקווה שתוכל לשרוד בליגת העל, בני ריינה תצא הערב (שבת, 18:30) למשחק סופר קשה מול הפועל פתח תקווה עם רצון להמשיך ולזכות בנקודות.

המאמן אדם האדיה מתכנן שינוי אחד בהרכב, כאשר מילאדין סטבאנוביץ' שחוזר מהשעיה עקב צבירת כרטיסים צהובים יחזור לעמדת הבלם במקומו של עאיד חבשי המוצהב. אגב, חבשי היה אחד הטובים במשחק מול ק"ש.

המאמן האדיה התייחס למשחק ואמר: "המשחק הקודם היה חשוב מאוד וזה הכניס המון ביטחון. חשוב שנבוא שקטים למשחק מול הפועל פ"ת. למרות שאנחנו מול קבוצה בכושר מצוין, אני מאמין בשחקנים שלנו כדי לזכות ניצחון שני".

אדהם האדיה (חגאדהם האדיה (חג'אג' רחאל)

החלוץ מוחמד שכר שמצוי בכושר נהדר אמר: "אנחנו יוצאים למשחק מול הפועל פ"ת, שכולם יודעים שהיא בכושר טוב. אנחנו מגיעים במטרה לקחת שלוש נקודות ולצמצם את הפער מהקו האדום. זו המטרה. משחק מאוד חשוב ואני מקווה שהקהל שלנו ימשיך לתמוך כדי שניקח את שלוש הנקודות”.

ההרכב המשוער: ליאור גליקליך, איאד חלאילי, איאד חוטבא, מילאדין סטבאנוביץ', ג'וניור פיוס, עבדאללה ג'אבר, איהאב גנאים, עילי אלמקייס, אווסו קוואבנה, אסיל כנעני ומוחמד שכר.

