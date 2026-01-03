מכבי ת"א באה שחצנית ויהירה, לא הייתה ההגנה

מכבי תל אביב חטפה סטירה כואבת ביורוליג עם תבוסה 95:71 מול באיירן מינכן, והפרק האחרון בפודקאסט הצהובים עסק כולו בהתפרקות על הפרקט ובמשמעויות להמשך העונה. אחרי רצף ניצחונות שעורר תקווה מחודשת, מכבי נראתה רחוקה מעצמה, חסרת אנרגיה ובעיקר חסרת מחויבות.

בפרק החדש דיברנו, לי נוף, משה ברדה, ורועי לוין, על משחק רע כמעט בכל פרמטר אפשרי. החוסר באינטנסיביות זעק לשמיים, ההגנה לא הייתה קיימת, והקבוצה נראתה כמי שמגיעה למשחק בתחושת עליונות מסוכנת. התחושה הייתה שמכבי הגיעה שחצנית ויהירה מדי.

מעבר למשחק עצמו, דיברנו גם על העתיד, ובמיוחד בטייריק ג׳ונס. דיברנו על מה ההחתמה שלו יכולה לשנות במכבי תל אביב כבר העונה, על הנוכחות הפיזית, האגרסיביות והקשיחות שהוא יכול להכניס לצבע, וגם על ההשפעה הרחבה יותר קדימה. ג׳ונס עשוי להיות לא רק פתרון נקודתי, אלא שחקן שיסמן כיוון לבניית הקבוצה בעונה הבאה.