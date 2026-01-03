יום שבת, 03.01.2026 שעה 13:56
 מזרח 
77%3395-358130דטרויט פיסטונס
66%3192-342029בוסטון סלטיקס
64%3196-333628ניו יורק ניקס
61%3243-330128פילדלפיה 76'
56%3742-380832קליבלנד קאבלירס
55%3416-349529מיאמי היט
53%3418-342530טורונטו ראפטורס
53%3633-357230שיקגו בולס
48%3369-335829אורלנדו מג'יק
47%3827-381532אטלנטה הוקס
42%3593-348031מילווקי באקס
33%3529-347630שארלוט הורנטס
32%3204-306028ברוקלין נטס
28%3568-329829וושינגטון וויזארדס
16%3743-342431אינדיאנה פייסרס
 מערב 
86%3113-352529אוקלהומה ת'אנדר
71%3196-335528סן אנטוניו ספרס
70%3546-375330דנבר נאגטס
70%3006-327327יוסטון רוקטס
63%3171-313227לוס אנג'לס לייקרס
63%3462-355930מינסוטה טימברוולבס
59%3286-337429פיניקס סאנס
55%3520-358831גולדן סטייט ווריורס
42%3712-361831פורטלנד בלייזרס
40%3518-347030ממפיס גריזליס
38%3668-352229יוטה ג'אז
35%3630-350731דאלאס מאבריקס
34%3251-322229לוס אנג'לס קליפרס
26%3790-344231סקרמנטו קינגס
25%3936-368432ניו אורלינס פליקנס

"דני אבדיה סופרסטאר, שליטה מוחלטת במשחק"

ארה"ב נדהמת מהישראלי שהגיע לעוד ציון דרך היסטורי בפורטלנד: "הכי טוב בקבוצה מאז לילארד". אבדיה פרגן ללאב בסיום והתעקש: "לא מסתכל על הסטט'"

דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

ההופעה האדירה של דני אבדיה הלילה ממשיכה להדהד גם אחרי הבאזר, ובתקשורת האמריקאית לא חסכו במחמאות על עוד ערב שבו הוא הוביל את פורטלנד בבירור. הישראלי סיים את המשחק עם 34 נקודות והציג שליטה מוחלטת בקצב, בקליעה ובניהול ההתקפה, במה שהוגדר כאחד ממשחקיו המרשימים ביותר העונה.

בתקשורת האמריקאית נכתב: "אבדיה הציג מספרים של סופרסטאר והוביל שוב את ההסתערות. הוא סיים עם 34 נקודות ב-10 מ-18 מהשדה, כולל 3 מ-5 לשלוש ו-11 מ-14 מקו העונשין. בנוסף, הוא הוריד שבעה ריבאונדים וחילק 11 אסיסטים. אבדיה היה בשליטה מוחלטת על המשחק, עם שני איבודים בלבד, אחרי שבארבעת המשחקים הקודמים העמיד ממוצע של 6.3 איבודים למשחק".

מעבר לשורה הסטטיסטית של הלילה, אבדיה ממשיך לטפס בספרי ההיסטוריה של המועדון. לפי נתון שפורסם לאחר המשחק, הוא כבר מחזיק במספר הרביעי בגובהו בתולדות פורטלנד של משחקים עם לפחות 30 נקודות ו-10 אסיסטים, נתון שממחיש עד כמה הרצף הנוכחי שלו חריג גם בקנה מידה היסטורי.

אבדיה שומר את זאיון (רויטרס)אבדיה שומר את זאיון (רויטרס)

גם במועדון עצמו לא נשארו אדישים. בעמוד הרשמי של פורטלנד פרגנו לישראלי עם המסר: "עוד לילה, עוד השתלטות של דני אבדיה". לצד המחמאות, הקריאה להצביע עבורו למשחק האולסטאר תופסת תאוצה, כשהמספרים מדברים בעד עצמם. בשמונת המשחקים האחרונים אבדיה מעמיד ממוצעים של 25 נקודות ו-9 אסיסטים למשחק, ומבסס את עצמו כאופציה התקפית ראשונה וכמנהל משחק מרכזי.

בתקשורת המקומית סיכמו את התקופה האחרונה במשפט חד וברור: "באופן עקבי, השחקן הטוב ביותר של פורטלנד מאז עזיבתו של דמיאן לילארד". אחרי עוד ערב של 34 נקודות, נדמה שדני אבדיה כבר מזמן לא רק חלק מתהליך בנייה, אלא השחקן שסביבו פורטלנד חיה ונושמת כאן ועכשיו.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה עצמו אמר אחרי המשחק: "לא היינו נהדרים העונה בלסגור משחקים ולהישאר מרוכזים וביחד, ואני מרגיש שאנחנו עושים עבודה יותר טובה בזה עכשיו. אני לא מסתכל על הסטטיסטיקה, פשוט משחק אגרסיבי ומנסה ליצור זריקות פנויות עבור חבריי לקבוצה".

על קיילב לאב אמר: "אני גאה בו, אמרתי לו באחד המשחקים כשהיה מאוכזב שלא אכפת לי אם יחמיץ מאה זריקות, כי אני מאמין בו. ראיתי אותו מתאמן ועובד במכון, אני יודע למה הוא מסוגל ואין לו ממה לפחד. כולנו עשינו עבודה טובה”.

