"משחק שהלך והידרדר, קיבלנו שיעור כואב"

מכבי תל אביב סגרה אמש (שישי) את הסיבוב הראשון של היורוליג עם תבוסה 95:71 מהדהדת לבאיירן מינכן שהגיעה למפגש נועלת הטבלה. הצהובים של עודד קטש רצו להמשיך את רצף הניצחונות שלהם בתחרות הבחירה של אירופה, אך רצף חמשת הניצחונות הגיע לסיומו בערב מאכזב מאוד של כדורסל, “זה היה נראה המשך של המשחק נגד מילאנו ולא של מה שהיה פה בחמשת המשחקים האחרונים”, אמרו במועדון לאחר המשחק.

קבוצתו של עודד קטש יכולה הייתה לסיים את הסיבוב הראשון עם מאזן של תשעה ניצחונות אל מול עשרה הפסדים, מה שהיה שם אותה במקום טוב הרבה יותר לקראת פתיחת הסיבוב השני בשבוע הבא שייצא לדרכו כבר עם שבוע משחקים כפול, רק שמכבי תל אביב נראתה אתמול גרוע.

הפתיחה הייתה נטולת אנרגיות הלחץ של סבטיסלאב פשיץ׳ על הקו האחורי של הצהובים במידה רבה הכריע את המשחק כבר ברבע הראשון והדבר הכי גרוע שקרה אתמול, כן יותר מהדרך שבה הפסידה הקבוצה היה העובדה שהתוצאה הסופית ביטלה לחלוטין את מה שהשיגו חניכיו של עודד קטש בשבוע שעבר - את ההפרש.

עודד קטש (IMAGO)

״אין משחק קל ביורוליג. קיבלנו שיעור כואב מול קבוצה שרצתה לשבור את רצף ההפסדים שלה״, הוסיפו במועדון. כזכור, הקבוצה הבווארית הגיעה למחזור הנוכחי כאשר היא סופרת תשעה הפסדים רצופים וכשעל הקווים שלה שועל קרבות ותיק ובלתי מתפשר בנוגע לצד ההגנתי, את כל אלו ידעו במכבי תל אביב שלמעשה לא ניצחה את באיירן מינכן בגרמניה מאז עונת 2018/19, ואם לא די בכך באיירן הגיעה למחזור הנוכחי כנועלת הטבלה, והשורה התחתונה – מדובר במשחק מוקש שאסור למעוד בו, כזה שדווקא בגלל שהכל היה ידוע (כן, גם מי לא הולך לשחק).

הצהובים היו צריכים לפתוח חזק את המשחק: ״זה היה משחק מוקש והיה ברור שזה יהיה משחק כזה, זו קבוצה שאין לה מה להפסיד״, ציינו בקבוצה. והתוצאה? כפי שהוסיפו במועדון הייתה זו דווקא יריבתם שהגיעה מאוד מרוכזת למשחק, בדיוק ההפך מהצהובים.

״נתנו להם לטייל לטבעת״, כמובן שבמועדון לא אהבו את היכולת בלשון המעטה בתבוסה הזו כאשר מכבי תל אביב לא הייתה אתמול באזור החיוג של המשחק ואם לא היה די ביכולת הרי שהתווספה אתמול לצהובים דאגה נוספת עם פציעתו של לוני ווקר, שלא חזר לשחק לאחר שיצא ברבע השני.

לוני ווקר שומר על ולדימיר לוציץ' (IMAGO)

״כשלוני לא משחק אחרים צריכים להתעלות ולא התעלינו התקפית״, הבהירו במועדון על ערב שבו אולי למעט אושיי בריסט שסיים את המשחק בספרות כפולות אך אפשר בהחלט לומר שלא היה שחקן אחד שנראה היה שבאמת היה שם: ״שום דבר לא עבד. אנחנו צריכים להיות הרבה יותר טובים בכל משחק חוץ מההתחלה ועד הסוף. היינו צריכים להשיג עצירות וחטפנו 50 נקודות״, קבעו בסביבת הקבוצה שם גם ציינו את קווי המסירה הפתוחים והזריקות הפנויות שהיו לקבוצתו של פשיץ׳.

קבוצתו של עודד קטש עשתה ארבעה צעדים קדימה בשבועות האחרונים, אך המשחק אתמול היה לפחות אחד וחצי אחורה: ״משחק שהלך והידרדר. כדי לנצח ביורוליג ולא משנה מקום ראשון או אחרון צריכים לבוא עם הציפורניים ולהיות מרוכזים״, סיכמו אצל הצהובים, שיודעים שהם צריכים לשים את המשחק הזה מאחוריהם ומהר שכן כבר ביום ראשון הם יארחו את הפועל העמק ולאחר מכן יצאו לשבוע משחקים כפול בסימן ספרדי.

לקראת המשחק נגד קבוצתו של שרון אברהמי אמרו אצל הצהובים: ״אי אפשר להפסיד משחק בליגה ואם נשחק ככה נפסיד ביום ראשון״. המשחק אתמול היה נראה כשייך יותר לחודש נובמבר ובמכבי תל אביב יודעים כי הם ״צריכים להבין מה הם עשו לא טוב ולנסות לשנות את מה שהיה״, כפי שסיכמו.