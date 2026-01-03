יום שבת, 03.01.2026 שעה 00:32
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
68%1607-169819ולנסיה1
68%1583-167319הפועל ת"א2
67%1424-147118פנרבחצ'ה3
63%1587-172319מונאקו4
63%1618-166019ברצלונה5
63%1626-167919פנאתינייקוס6
61%1520-159118אולימפיאקוס7
58%1566-163119הכוכב האדום8
58%1609-164219ריאל מדריד9
58%1558-165619ז'לגיריס10
47%1617-160619אולימפיה מילאנו11
47%1580-157919וירטוס בולוניה12
47%1684-165519דובאי13
44%1645-162618מכבי ת"א14
32%1628-153019אנדולו אפס15
32%1748-167019באסקוניה16
32%1663-150619ליון וילרבאן17
32%1764-172019פאריס18
32%1690-152819פרטיזן בלגרד19
28%1522-139518באיירן מינכן20

עודד קטש: איבדנו את הכיוון שלנו בחלק ההתקפי

מאמן מכבי ת"א אמר אחרי התבוסה לבאיירן מינכן: "הקבוצה הטובה יותר ניצחה, הם היו יותר אגרסיביים מאיתנו. ווקר? הוא נבדק במחצית, מקווים שזה לא רע"

|
עודד קטש (IMAGO)
עודד קטש (IMAGO)

אחרי תשעה ניצחונות רצופים, מכבי תל אביב נעצרה אמש (שישי) מול באיירן מינכן, שהנחילה לצהובים הפסד מפתיע 95:71, כשהם בעצמם, ממעמקי טבלת היורוליג, מנצחים אחרי תשעה משחקים.

מאמן מכבי תל אביב, עודד קטש, סיכם את המשחק: “אני רוצה לברך את באיירן מינכן, הם היו הקבוצה הטובה יותר וראויים לניצחון. מתחילת המשחק, הם היו יותר אגרסיביים מאיתנו וזה היה נראה כאילו הם רוצים את הניצחון יותר מאיתנו. מן הסתם שזה לא ככה, אבל זה לא היה היום שלנו, איבדנו את הכיוון שלנו בחלק ההתקפי. אנחנו צריכים ללמוד מהמשחק הזה. אין משחקים קלים ביורוליג וצריך להיות מוכנים ב-100 אחוז מכל משחק”.

על לוני ווקר: “הרופא בדק אותו במחצית והוא היה כאוב. אולי מחר או מחרתיים נדע יותר, נקווה שזה לא רע. לאבד את לוני זה מן הסתם רע, אבל מקווים שהפציעה לא כל כך רעה”.

לוני ווקר (באדיבות המועדון)לוני ווקר (באדיבות המועדון)

על המצב בישראל: “מבחינת כדורסל, התגעגענו לזה. היו שנתיים קשות מאוד, ואנחנו שמחים לחזור לשגרה. אנחנו מאוד שמחים שהמלחמה נגמרה, התגעגענו לקהל וזו אחת הסיבות לכך שאנחנו נראים טוב יותר בזמן האחרון”.

