עודד קטש: איבדנו את הכיוון שלנו בחלק ההתקפי

אחרי תשעה ניצחונות רצופים, מכבי תל אביב נעצרה אמש (שישי) מול באיירן מינכן, שהנחילה לצהובים הפסד מפתיע 95:71, כשהם בעצמם, ממעמקי טבלת היורוליג, מנצחים אחרי תשעה משחקים.

מאמן מכבי תל אביב, עודד קטש, סיכם את המשחק: “אני רוצה לברך את באיירן מינכן, הם היו הקבוצה הטובה יותר וראויים לניצחון. מתחילת המשחק, הם היו יותר אגרסיביים מאיתנו וזה היה נראה כאילו הם רוצים את הניצחון יותר מאיתנו. מן הסתם שזה לא ככה, אבל זה לא היה היום שלנו, איבדנו את הכיוון שלנו בחלק ההתקפי. אנחנו צריכים ללמוד מהמשחק הזה. אין משחקים קלים ביורוליג וצריך להיות מוכנים ב-100 אחוז מכל משחק”.

על לוני ווקר: “הרופא בדק אותו במחצית והוא היה כאוב. אולי מחר או מחרתיים נדע יותר, נקווה שזה לא רע. לאבד את לוני זה מן הסתם רע, אבל מקווים שהפציעה לא כל כך רעה”.

לוני ווקר (באדיבות המועדון)

על המצב בישראל: “מבחינת כדורסל, התגעגענו לזה. היו שנתיים קשות מאוד, ואנחנו שמחים לחזור לשגרה. אנחנו מאוד שמחים שהמלחמה נגמרה, התגעגענו לקהל וזו אחת הסיבות לכך שאנחנו נראים טוב יותר בזמן האחרון”.