לפחות זמנית בפסגה: מילאן גברה 0:1 על קליארי

מילאן עלתה הערב (שישי), לפחות זמנית, לפסגת הסרייה א’, לאחר ניצחון 0:1 על קליארי במשחק שפתח את המחזור ה-18 בליגה האיטלקית. שער ניצחון של רפאל ליאאו בדקה ה-55 הספיק לרוסונרי כדי להשיג שלוש נקודות יקרות ולהפעיל לחץ על הצמרת.

בזכות הניצחון, מילאן הגיעה ל-38 נקודות ותפסה את המקום הראשון בטבלה, שתי נקודות יותר מאינטר, שלה עדיין משחק חסר. עבור מילאן מדובר בהצהרת כוונות חשובה במאבק האליפות, גם אם זמנית בלבד, כשהיא עושה את שלה וממתינה להתפתחויות בהמשך המחזור.

שער הניצחון הגיע במהלך קבוצתי מרשים. רפאל ליאאו השתחרר בתוך הרחבה לאחר מסירה חכמה של אדריאן ראביו, התקדם צעד אחד ובעט בעוצמה לרשת, ללא סיכוי לשוער אליה קפרילה, כדי לקבוע 0:1 בדקה ה-55.

מילאן שומרת על המקום הראשון מול קליארי

מילאן שלטה ברוב שלבי המשחק, ידעה לשמור על היתרון עד הסיום ורשמה ניצחון חשוב שממשיך את המומנטום החיובי שלה בליגה. קליארי ניסתה לחזור למשחק בדקות האחרונות, אך התקשתה לייצר מצבים מסוכנים ממשיים.

מנגד, קליארי נותרה במקום ה-14 בטבלה, ותהיה תלויה בתוצאות שאר משחקי המחזור כדי לדעת אם תצליח לשמור על מיקומה או שתידרדר במעט בהמשך הסופ"ש.