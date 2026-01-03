יום שבת, 03.01.2026 שעה 07:19
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

דור פרץ נמצא עם מכבי תל אביב בירושלים

הקפטן לא לקח חלק באימון המסכם אך כן יצא עם הקבוצה לעיר הבירה לקראת המשחק ב-15:00. לאזטיץ' יכריע האם להשתמש בו. אנדרדה ונוי בכוננות לפתוח

|
דור פרץ (רועי כפיר)
דור פרץ (רועי כפיר)

אימון לא שגרתי עבר אתמול על מכבי תל אביב, כאשר רגע לפני תחילתו מוחמד עלי קמארה עזב את המתחם ובהמשך טס לצרפת כדי לשהות לצד אשתו הכורעת ללדת. קצת לאחר מכן עלו השחקנים של ז'רקו לאזטיץ' אל הדשא לאימון המסכם, ממנו נעדר דור פרץ ששהה במתחם אך עבר טיפולים לטענת אנשי המועדון כי סבל מרגישות כלשהי ברגלו. לאחר האימון, עלתה הקבוצה לעיר הבירה לקראת המשחק היום (שבת, 15:00) בטדי מול הפועל ירושלים, כאשר פרץ איתה. 

עדיין לא ברור האם פרץ ישחק ולאזטיץ' יצטרך להכריע בנושא, אך הקפטן כן הצטרף עם הקבוצה לבית המלון בירושלים. בכל מקרה, קרווין אנדרדה ואיתמר נוי הם שני השחקנים שנמצאים בכוננות למקרה שהקפטן לא יוכל לשחק בסופו של דבר כאשר איסוף סיסוקו ועידו שחר אמורים לפתוח בקישור של לאזטיץ' לצד מי שיוחלט. על הנייר גם כריסטיאן בליץ' יכול להיות בתמונת ההרכב, אך העובדה שהוא עדיין לא במיטבו עם רצף הפציעות והעובדה שלא חש בטוב ביום חמישי, ללא ספק יושבים בראשו של המאמן. 

את מקומו של עלי קמארה ימלא טייריס אסאנטה שחוזר מעונש הרחקה בגין צבירת כרטיסים צהובים. לפני האימון שוחח לאזטיץ' עם שגיב יחזקאל על כר הדשא וגם בעמדת המגן הימני נראה כי כל האפשרויות פתוחות, כולל שילוב של אסאנטה שם ואז מי מבין הייטור, רז שלמה ואיתי בן חמו ירכיבו את צמד הבלמים. באימון המסכם המאמן ניסה כמה שילובים וניכר שכל החיסורים החדשים והספק לגבי שיתופו של פרץ, הובילו אותו להתלבטויות רבות. 

טייריס אסאנטה. יחזור להרכב (רדאד גטייריס אסאנטה. יחזור להרכב (רדאד ג'בארה)

3,770 כרטיסים נמכרו לטובת אוהדי מכבי תל אביב למשחק ונשאר רק לחכות ולראות כמה מהם יגיעו למשחק. הצהובים מקווים לניצחון שישלח אותם לשבוע הכנות שקט לקראת מה שמחכה להם בשבוע הבא עם המשחקים נגד בני סכנין בליגה והפועל תל אביב בשמינית גמר גביע המדינה. כל תוצאה שאיננה ניצחון, עלולה לשלוח את מכבי ת"א לעבר מהלך של זעזוע על הקווים, בעיקר אם במועדון ירגישו שהשחקנים כבר לא לצידו של לאזטיץ'. ניצחון אמור להוביל לכך שלא יהיה שינוי, כך מעריכים בסביבת המועדון. 

הרכב משוער: אופק מליקה, נועם בן הרוש (הייטור), טייריס אסאנטה, רז שלמה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, עידו שחר, איתמר נוי (קרווין אנדרדה\דור פרץ), אושר דוידה, הליו וארלה וסייד אבו פרחי (אלעד מדמון). 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */